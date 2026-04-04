Chiến sự Ukraine bước sang giai đoạn quyết liệt hơn (Ảnh minh họa: Le Monde).

Nga tập kích ồ ạt vào Ukraine

Kênh Military Summry đưa tin, quân đội Nga (RFAF) vừa phát động một cuộc tập kích quy mô lớn khác vào lãnh thổ Ukraine bằng hàng trăm UAV và hàng chục tên lửa. Các chuyên gia cho rằng đây có thể là một trong những cuộc tấn công quy mô lớn nhất vào lãnh thổ Ukraine.

Trong đêm 2-3/4, các bên đã trao đổi các cuộc tấn công tầm xa, trong đó Nga đã tiến hành một cuộc tấn công phối hợp quy mô lớn bằng tên lửa và UAV nhắm vào cơ sở hạ tầng đường sắt của Ukraine.

Lực lượng Moscow đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công bằng UAV, phóng một số tên lửa hành trình. Mục tiêu chính là Kiev và vùng phụ cận. Các mục tiêu ở Vinnytsia, Korosten, Kryzhopil và miền Trung Ukraine cũng bị tấn công. Tại Kharkov, một số công trình cao tầng ở quận Saltovsky đã bị nhắm mục tiêu, kênh Rybar cho hay.

Trong ngày 3/4, hơn 100 UAV Geran của Nga lại hoạt động trên bầu trời Kiev và vùng phụ cận. Theo thông tin sơ bộ, mục tiêu là các cơ sở công nghiệp sản xuất UAV.

Khoảnh khắc UAV Geran Nga bay đến vùng Kiev, lao thẳng vào mục tiêu mà không hề bị đánh chặn suốt quãng đường dài (Video: Telegram).

Quân đội Ukraine (AFU) đã tấn công các cảng xuất khẩu dầu khí của Nga ở tỉnh Leningrad bằng UAV tầm xa. Dù vậy, chưa có bằng chứng nào về các cuộc tập kích thành công được công bố cho đến nay.

Một chiếc Su-30SM của Nga đã rơi ở Crimea trong một chuyến bay huấn luyện. Phi công đã kịp thời nhảy dù, và không có thương vong nào trên mặt đất.

Với nhiệt độ và thời tiết ấm hơn, tình hình trên chiến tuyến đang leo thang. Các trận chiến ác liệt vẫn tiếp diễn xung quanh Bilytske và theo hướng Dobropillia, cũng như ở sườn phía tây Orekhov, nơi Cụm tác chiến Vostok của Nga đang tiến hành các hoạt động tích cực. Lực lượng Kiev đang phát động các cuộc phản công từ hướng Pokrovske.

Đường tiền tuyến hầu như vẫn giữ nguyên. Trên cánh đông Zaporizhia, đã xuất hiện bằng chứng về các cuộc đột kích của Moscow tại khu vực Mirny; chưa có thông tin về bất kỳ thay đổi nào trong các khu vực kiểm soát.

Các vụ nổ, hỏa hoạn được báo cáo ở Tolyatti và Taganrog của Nga

Theo các kênh Telegram ủng hộ Moscow, lực lượng Kiev được cho là đã tấn công các cơ sở công nghiệp quốc phòng và hóa chất tại 2 thành phố Taganrog và Tolyatti của Nga vào rạng sáng 4/4.

Tại Tolyatti, các video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy đám cháy bùng phát tại khu vực các nhà máy hóa chất Togliattikauchuk và KuibyshevAzot, nằm gần nhau ở tỉnh Samara. Tỉnh Samara, một mục tiêu thường xuyên của các cuộc tấn công sâu trong lãnh thổ Nga, nằm cách biên giới Ukraine chừng 750km.

Các nguồn tin Nga cho biết nhiều UAV đã tấn công khu vực này, gây ra hỏa hoạn tại các cơ sở công nghiệp, mặc dù mức độ thiệt hại đầy đủ vẫn chưa rõ ràng.

Tại Taganrog, 2 doanh nghiệp liên quan đến quốc phòng được cho là đã bị hư hại trong một cuộc tấn công bằng UAV riêng biệt vào đầu tuần.

Theo các báo cáo, cả cơ sở Atlant-Aero, nơi phát triển và sản xuất máy bay không người lái, và Nhà máy Hàng không Beriev, nơi hiện đại hóa máy bay ném bom Tu-95 và máy bay cảnh báo sớm - chỉ huy trên không A-50, đều đã bị đánh phá.

Thành phố Taganrog nằm dọc theo bờ biển Azov phía Nam nước Nga, chỉ cách biên giới với Ukraine khoảng 40km.

Kyiv Independent không thể xác minh ngay lập tức các báo cáo nói trên, và quân đội Ukraine chưa bình luận về các tuyên bố này.

Ukraine thường xuyên tấn công các cơ sở hạ tầng quân sự sâu trong lãnh thổ Nga và các vùng lãnh thổ bị kiểm soát nhằm làm suy yếu khả năng tiếp tục tiến hành chiến tranh của Moscow.

Tổng thống Zelensky: Nga chịu tổn thất kỷ lục trong tháng 3

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 3/4 cho biết Nga đã chịu tổn thất hàng tháng cao nhất kể từ khi bắt đầu cuộc chiến toàn diện, với hơn 35.000 người thiệt mạng hoặc bị thương ở Ukraine trong tháng 3.

"Tổn thất của Nga trong tháng 3 này đã đạt mức cao nhất kể từ khi bắt đầu chiến tranh", ông Zelensky nói trong một bài đăng trên mạng xã hội, và cho biết thêm rằng: "Chỉ riêng các cuộc tấn công bằng UAV của chúng tôi đã khiến 33.988 binh sĩ Nga thiệt mạng hoặc bị thương nặng, trong khi pháo binh và các cuộc tấn công khác đã loại bỏ thêm 1.363 người khác".

"Điều đó có nghĩa là hơn 35.000 người Nga thiệt mạng chỉ trong một tháng - và đây là những tổn thất được xác minh rõ ràng", ông khẳng định.

Tuyên bố này được đưa ra khi lực lượng Moscow tăng cường tấn công trên mặt trận phía Đông Nam khi mùa xuân đến, vì thời tiết ấm áp hơn tạo ra điều kiện thuận lợi hơn cho các hoạt động chiến đấu tích cực.

Phát biểu với báo chí vào ngày 3/4, ông Zelensky cũng cho biết, theo tình báo Anh, tình hình chiến trường hiện nay thuận lợi nhất cho Ukraine trong 10 tháng qua.

Ukraine đã phát động một cuộc phản công vào cuối tháng 1 tại khu vực Oleksandrivka, ở phía Đông Nam, nơi giao nhau của các tỉnh Dnipropetrovsk, Zaporizhia và Donetsk.

Tổng Tư lệnh quân đội Ukraine, Oleksandr Syrsky, cho biết lực lượng Kiev đã giành lại quyền kiểm soát hơn 450km2 lãnh thổ sau hơn 2 tháng chiến dịch.

Những thắng lợi của Ukraine trên chiến tuyến cũng vấp phải sự chỉ trích từ các chuyên gia về thương vong nặng nề do thiếu thận trọng.

Emil Kastehelmi, một chuyên gia phân tích quân sự thuộc nhóm Black Bird Group có trụ sở tại Phần Lan, bày tỏ nghi ngờ về những bước tiến tiếp theo của Ukraine, nói rằng "tuyên bố về việc giành lại chừng 400km2 đã được lặp đi lặp lại nhiều lần trong vài tuần qua".

"Có vẻ như động lực đã mất đi. Và dường như người Ukraine không thực sự đạt được nhiều tiến bộ so với những gì họ đã đạt được vào tháng 2 và đầu tháng 3", ông Kastehelmi nói thêm.

"Có lẽ nên nói rằng hiện tại người Nga cũng không hoàn toàn kiểm soát khu vực đó, mặc dù một phần khu vực đó đã nằm trong tầm kiểm soát của họ, giống như hơn 2 tháng trước", ông nói.

Hiện phía Nga chưa bình luận về thông tin được công bố bởi Tổng thống Zelensky, Tổng Tư lệnh Syrsky cũng như các kênh truyền thông Ukraine và phương Tây.

Quân đội Nga tiếp tục gây áp lực lên đối phương

Theo kênh Readovka, quân đội Nga duy trì thế chủ động ở các khu vực trọng yếu trên mặt trận. Tình hình diễn biến năng động nhất ở các khu vực Sumy, Kharkov, Sloviansk và Nam Donetsk, nơi hỏa lực mạnh mẽ kết hợp với các bước tiến chiến thuật từ 300 đến 450m mỗi ngày. Bộ chỉ huy Kiev buộc phải điều chuyển lực lượng dự bị giữa các khu vực, làm suy yếu sự ổn định của phòng tuyến.

Chưa có thay đổi đáng kể ở Sumy

Tập đoàn quân hỗn hợp số 6 thuộc Cụm tác chiến phía Bắc RFAF tiếp tục gây áp lực lên phòng tuyến của Ukraine tại khu vực Sumy. Giao tranh vẫn đang diễn ra ở các khu vực Pavlovka, Khrapovshchina, Pisarevka, Velyka Rybitsa, Volna Sloboda, Myronivka, Vishenki và Nova Sich, nơi một số khu vực đã ghi nhận được bước tiến lên tới 450m.

Ukraine đang tập trung quân dự bị ở huyện Shostka, sử dụng Trung đoàn xung kích độc lập số 33 và 210, cũng như điều động lại lực lượng từ các khu vực khác, bao gồm Lữ đoàn 157.

Trinh sát Nga đang nhanh chóng phát hiện những động thái này, và các khu vực tập trung đang bị nhắm mục tiêu bằng pháo binh, hệ thống phóng pháo phản lực đa nòng và UAV cảm tử. Tại huyện Krasnopolsky, không có thay đổi đáng kể nào được ghi nhận trên tuyến tiếp xúc, nhưng hỏa lực liên tục nhằm vào các cứ điểm đã được xác định đang duy trì áp lực lên phòng tuyến của Ukraine.

Các mũi xung kích Nga liên tiếp giành chiến thắng, "vùng đệm an ninh" ở Sumy và Kharkov được mở rộng đáng kể (Ảnh: Readovka).

Ukraine rút lui tại Kharkov

Tập đoàn quân số 6 RFAF tiếp tục đẩy lùi đối phương theo hướng này. Các cuộc tấn công đang được thực hiện tại Veseloye, Yurchenkovo, Metallovka, Pokalenyi, Ambarnoye, Chuguev và Budarki.

Tại khu vực Liptsovsky, lính xung kích Nga tiến được 150m qua khu vực rừng rậm, trong khi tại Volchansk, họ phát triển 350m ở một số khu vực. RFAF sử dụng hệ thống pháo phản lực nhiệt áp hạng nặng TOS để phá hủy các cứ điểm của Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ 113 AFU gần Pokalenoye.

Tại khu vực Velykoburluk, AFU triển khai Lữ đoàn Xe tăng độc lập số 3 và Lữ đoàn số 3, phát động các cuộc phản công ở phía bắc Ambarnoye. Nỗ lực đột phá của các nhóm bộ binh Ukraine bị cản trở bởi hỏa lực dữ dội, dẫn đến tổn thất về nhân lực và xe bọc thép.

Ukraine tăng cường bảo vệ Kupyansk

Cụm tác chiến phía Tây RFAF gia tăng hoạt động ở các khu vực Petropavlovka, Kurilovka, Peschanoye và hướng Kovsharovka. AFU đang tăng cường phòng thủ bằng các lữ đoàn cơ giới, thiết lập thêm nhiều cứ điểm và củng cố hệ thống phòng thủ chống tăng.

Hoạt động gia tăng trong khu vực này đe dọa sự ổn định của phòng tuyến Ukraine ở tả ngạn sông Oskol và buộc Bộ chỉ huy Kiev phải phân bổ lại lực lượng dự bị giữa hướng Kupyansk và Vovchansk.

Nga sử dụng hỏa lực mạnh ở Sloviansk

Cụm tác chiến phía Nam RFAF, bao gồm các đơn vị pháo binh, đang phá hủy một cách có hệ thống các khu vực phòng thủ của đối phương trong cụm đô thị Sloviansk - Kramatorsk. Để tăng tốc độ tác chiến, các nhóm xe máy cơ động đang được triển khai tại khu vực Krivaya Luka.

UAV trinh sát Nga liên tục xác định vị trí của binh sĩ Ukraine, sau đó pháo binh tập kích các cứ điểm, kho đạn dược và trung tâm liên lạc. UAV FPV hoàn tất việc xóa sổ các mục tiêu đã được xác định, hạn chế khả năng giữ vị trí và luân chuyển của Ukraine. Việc liên tục phá hủy cơ sở hạ tầng công binh làm phức tạp thêm việc ổn định phòng thủ trong khu vực này.

Ukraine phản công dữ dội trên hướng Dobropillia

Cụm tác chiến Trung tâm RFAF tiếp tục các hoạt động tấn công trong khu vực Krasnoarmeysk (Pokrovsk), Mirnograd (Dimitrova) và trên các tuyến tiếp cận vùng Dnipropetrovsk. Các đơn vị xung kích Nga đang giải tỏa Grishino, đồng thời tăng cường áp lực ở phía bắc Novooleksandrivka và Vasilevka.

Các cuộc phản công dữ dội của AFU đang được báo cáo gần Sergeyevka. Họ kích hoạt lực lượng dự bị của các lữ đoàn và cố gắng ổn định phòng thủ bằng cách phản công. Việc phá hủy các tuyến đường hậu cần và các kho chứa trang thiết bị đang hạn chế khả năng triển khai quân tiếp viện của Ukraine.

Cánh đông Zaporizhia: Tiếp tục căng thẳng

Cụm tác chiến phía Đông RFAF, bao gồm các đơn vị của Lữ đoàn 64, đang tiến về phía tây - tây bắc Huliaipole. Giao tranh đang diễn ra để giành quyền kiểm soát Huliaipole, Verkhnyaya Tersa và Vozdvizhevka.

Hỏa lực dọc theo các tuyến đường hậu cần của Ukraine ở phía tây tuyến Rizdvyanka - Verkhnyaya Tersa đang làm giảm cường độ triển khai lực lượng dự bị và hạn chế tiếp tế cho các đơn vị tiền tuyến.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại cánh đông Zaporizhia ngày 3/4. Tốc độ phản công của Kiev đã chững lại (Ảnh: Rybar).

Nga phản công thất bại ở Orekhov

Cuộc tấn công của Nga vào Orekhov ở Zaporizhia mà AMK Mapping đưa tin vào ngày 15/3 đã kết thúc thất bại, giống như tất cả các cuộc tấn công trước đó. Ít nhất 15 xe bọc thép đã được sử dụng, hầu hết đều bị hư hại hoặc phá hủy. Không có tiến triển nào đạt được từ các cuộc tấn công, chỉ có một số thắng lợi nhỏ ở hai bên sườn từ các cuộc tấn công riêng lẻ của các nhóm bộ binh nhỏ.

Với mùa tấn công bằng xe máy đang đến gần, một số chuyên gia phân tích dự đoán sẽ thấy thêm nhiều nỗ lực của Nga tiến đến Orekhov trong tương lai gần bằng chiến thuật này.

Cuộc tấn công của Nga vào Orekhov ở Zaporizhia đã thất bại (Ảnh: AMK Mapping).

Cuộc đấu hỏa lực trên hướng Kherson

Lực lượng Kiev tiếp tục các cuộc tấn công pháo binh vào các khu định cư ở tả ngạn sông Dnieper, bao gồm cả Oleshky, nơi đã có báo cáo về thương vong dân sự. Cụm tác chiến Dnipro RFAF đang tiến hành tấn công trả đũa nhằm vào các vị trí hỏa lực của đối phương đã được xác định ở hữu ngạn, hạn chế hoạt động của pháo binh và UAV Ukraine.