Tổng thống Zelensky: Ukraine đối mặt sức ép chấm dứt xung đột với Nga

Chia sẻ với truyền thông ngày 9/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các đối tác của Ukraine đã yêu cầu Kiev giảm bớt các cuộc tấn công vào lĩnh vực dầu mỏ của Nga khi giá nhiên liệu toàn cầu tăng vọt do căng thẳng leo thang ở Trung Đông. Ông không nêu tên các đối tác này.

“Giai đoạn xuân-hè này sẽ khá khó khăn về mặt chính trị và ngoại giao. Có thể sẽ có áp lực đối với Ukraine. Cũng sẽ có áp lực trên chiến trường. Tôi tin rằng sẽ rất khó khăn cho chúng tôi cho đến tháng 9”, ông Zelensky nói.

Tuy nhiên, ông nói rằng nếu Nga muốn xuống thang, họ nên chấm dứt các cuộc tấn công của chính mình vào các cơ sở năng lượng của Ukraine và đồng ý nối lại các cuộc đàm phán hòa bình 3 bên do Washington làm trung gian. Ông Zelensky thừa nhận Mỹ đang miễn cưỡng dành thêm nhiều thời gian cho tiến trình hòa bình tại Ukraine.

Ba vòng đàm phán 3 bên trong năm nay giữa Mỹ, Nga, Ukraine vẫn chưa mang lại tiến triển đáng kể nào, khi Ukraine từ chối chấp thuận yêu cầu của Nga về việc từ bỏ các khu vực còn lại của vùng Donbass.

Giao tranh vẫn tiếp diễn ác liệt dọc theo hơn 1.200 km đường tiền tuyến, và cả Nga và Ukraine đều đang gia tăng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào các mục tiêu nằm xa mặt trận.