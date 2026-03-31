Binh sĩ Ukraine làm nhiệm vụ canh gác mục tiêu (Ảnh minh họa: Skynews).

DeepState: Nga chiếm Svyato-Pokrovskoe và Vasyukovka

Kênh DeepState có liên hệ mật thiết với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) cho biết, lực lượng Moscow đã chiếm được các làng Svyato-Pokrovskoye và Vasyukovka theo hướng Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk. Quân đội Nga (RFAF) cũng tiến vào 2 khu vực khác của mặt trận.

Theo các nhà phân tích, RFAF đã tìm cách mở rộng vùng kiểm soát và tiến tới gần các khu định cư Reznikovka và Bondarnoye theo hướng Sloviansk và Kramatorsk.

Trước đó, theo các nhà phân tích của DeepState, lực lượng Moscow đang tích cực điều động bộ binh vào Grishino gần Pokrovsk và cố gắng giành được chỗ đứng. Cũng có những nỗ lực riêng lẻ của các đơn vị Nga nhằm tiến sâu hơn vào khu vực xung quanh Vasilyevka và Novoalexandrovka, nhưng cho đến nay vẫn chưa đạt được kết quả đáng kể.

Nga tăng cường tấn công Zaporizhia và Kupyansk

Kênh Military Summary đưa tin, trong 24 giờ qua, Kiev đã yêu cầu lệnh ngừng bắn nhân dịp lễ Phục sinh. Ngoài ra, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông sẵn sàng cho cuộc gặp song phương với Nga mà không có phía Mỹ tham gia.

Ngoài ra, Kiev yêu cầu Moscow ngừng tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của họ và ngược lại.

Trên thực địa, các cuộc tấn công tầm xa bằng UAV trong 24 giờ qua đã giảm khi cả hai bên chỉ phóng khoảng 150 UAV vào nhau.

Dù vậy, quân đội Ukraine (AFU) phát động cuộc tập kích lớn mới. Lần này, họ nhằm vào thành phố Rostov, nhưng hầu hết UAV đã bị phòng không Nga bắn hạ khi vẫn tiếp cận khu vực Taganrog.

Ở tiền tuyến, khi thời tiết tốt hơn đang đến gần, cả hai bên đang đưa lực lượng mới đến gần mặt trận hơn để bắt đầu các cuộc tấn công xuân - hè.

Lực lượng Moscow đang tăng cường tấn công theo hướng Zaporizhia và Kupyansk. Có thông tin mới về các bước tiến của quân đội Nga trong khu vực Luhivske. Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã chiếm được Novoosynove và Luhivske.

RFAF cũng đang tăng cường thêm quân cho khu vực Pokrovsk và cũng gây áp lực nặng nề lên các vị trí của đối phương xung quanh Bilytske - Dobropillia.

Quân đội Nga đang tăng tốc, gây áp lực mạnh trên hướng Dobropillia ở phía bắc Pokrovsk (Ảnh: Military Summary).

Ukraine bên bờ vực bị bao vây tại Liman

Theo kênh Readovka, quân đội Nga đã cơ động để tạo ra mối đe dọa cô lập nghiêm trọng đối với các đơn vị Kiev gần Liman (Lyman) bằng việc phá hủy một trong những lối thoát thay thế của đối phương.

Tập đoàn quân số 25 RFAF đạt được thành công đáng kể ở phía nam Liman. Các nhóm xung kích của họ đã chiếm được làng Brusovka gần khúc cua của sông Seversky Donets. Đòn tấn công này hoàn toàn gây bất ngờ cho Lữ đoàn cơ giới độc lập số 33 AFU.

Theo thông tin từ thực địa, lực lượng Kiev dự kiến ​​sẽ tấn công vào ngã ba chữ T phía tây bắc Dibrova, tạo điều kiện tiếp cận tuyến đường tiếp tế của AFU đồn trú trong Liman. Tuy nhiên, Bộ chỉ huy Moscow đã thực hiện kế hoạch khác.

Việc Nga nhanh chóng chiếm được Brusovka cho thấy sự tập trung lực lượng Lữ đoàn 33 AFU gần ga Brusin và đây là tính toán sai lầm của Bộ chỉ huy Kiev. Lực lượng Moscow có thể phát triển tấn công và dựa vào Brusovka để xâm nhập Stary Karavan.

Những hành động này cho thấy nỗ lực vô hiệu hóa mối đe dọa phản công của Lữ đoàn 33 AFU. Phương án được RFAF chọn có phạm vi rộng hơn, nhưng hợp lý về mặt chiến thuật: nó ngăn cản việc khôi phục hậu cần và tước đi khả năng của lực lượng Kiev sử dụng Brusovka và Stary Karavan làm thành trì để gây áp lực với Dibrova.

Giao tranh ác liệt ở Liman, Nga đang cố gắng xâm nhập thành phố (Ảnh: Readovka).

Việc Brusovka thất thủ đã khiến AFU gặp nhiều khó khăn hơn đáng kể. Các đơn vị của Lữ đoàn 33 buộc phải tập trung bảo vệ Stary Karavan. Việc mất khu định cư này sẽ làm gián đoạn cuộc rút lui có tổ chức của nhóm binh sĩ Ukraine cùng với trang bị. Đồng thời, nó cũng ngăn cản việc lực lượng Kiev sử dụng khu vực kiên cố tại ngã ba chữ T làm nơi dự bị di động.

Tình thế của Ukraine đã đến thời điểm nguy kịch. Vấn đề không phải là duy trì các tuyến đường tiếp tế hay rút lui khỏi Seversky Donets, mà là thời điểm các lực lượng Nga cắt đứt chúng.

Trận chiến khốc liệt trên vành đai pháo đài Donbass

Trên khu vực phía nam theo hướng Sloviansk, quân đội Nga đang vượt qua hàng phòng ngự Ukraine. Bằng chứng về những tiến bộ của Nga trong khu vực Lipovka và việc chiếm giữ phần còn lại của Nikiforovka đã xuất hiện.

Ở khu vực lân cận, các chiến binh Nga giương cờ chiến thắng ở phía tây Fedorovka II, nơi mà RFAF cuối cùng đã chiếm được. Ngoài ra, còn có báo cáo về việc họ dọn sạch một cứ điểm gần Privolye và Golubovka.

Như vậy, các đơn vị Moscow đã củng cố đáng kể vị trí ở phía nam Rai-Alexandrovka. Dự kiến RFAF sẽ sớm tiến hành một cuộc tấn công vào ngôi làng, điều này nói chung không phải là bí mật đối với AFU.

Còn quá sớm để nói về sự khởi đầu của trận chiến giành cụm siêu đô thị Sloviansk - Kramatorsk, mặc dù các đơn vị Moscow đã tiếp cận nó trong tầm bắn của pháo binh.

Các trận chiến trên thực địa dường như mở đầu cho cuộc chiến nhằm phá sập vành đai pháo đài kiên cố cuối cùng của Ukraine ở Donbass. Chắc chắn, trong mọi trường hợp, cuộc tấn công của Nga sẽ không hề dễ dàng, vì đối phương đang tăng cường sức mạnh cho cả hai thành phố và cũng tiếp tục tiến hành phòng thủ tích cực trên các hướng lân cận.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Sloviansk ngày 30/3. Moscow đột phá trên nhiều hướng, buộc Kiev phải cấp tốc chuẩn bị phòng thủ thành phố và sơ tán dân thường (Ảnh: Rybar).

Phía tây Zaporizhia: Thế trận giằng co

Cụm tác chiến Dnepr RFAF tiếp tục ngăn chặn các cuộc phản công của đối phương dọc theo toàn bộ chiều dài đoạn Kamenskoye - Malaya Tokmachka. Song song với đó, Cụm tác chiến phía Đông lân cận đang xuyên thủng hàng phòng ngự của Ukraine trên cánh phải, cố gắng tiến về phía sau Orekhov.

Tình hình ở Stepnogorsk vẫn vô cùng khó khăn đối với Nga, các đơn vị Kiev đang cố gắng đánh bật họ từ tàn tích của ngôi làng cũng như từ Primorskoye và Pavlovka lân cận.

Không có thay đổi nào về tiền tuyến được ghi nhận tại khu vực trung tâm. AFU nắm giữ chuỗi công sự trên đường tiếp cận Orekhov bất chấp các cuộc tập kích liên tục từ UAV và pháo binh Nga. Đồng thời, lực lượng Kiev thậm chí còn tìm cách giành lại một số vị trí đã mất trong khu vực Malaya Tokmachka nhằm ngăn cản đối phương mở rộng vùng kiểm soát liền kề khu vực đông dân cư.

Quân đội Ukraine đang phản công ác liệt tại Zaporizhia, lực lượng Nga gặp nhiều khó khăn (Ảnh: Rybar).

Ở sườn phía đông, các đơn vị Moscow đã giải tỏa Lugovskoye sau nhiều ngày giao tranh. Việc này được thực hiện bởi Trung đoàn bộ binh cơ giới 1198 thuộc Tập đoàn quân 35 của Cụm tác chiến phía Đông, qua đó cho phép quân đội Nga phát triển các cuộc đột kích vào Belogorye lân cận, bỏ qua “tọa độ lửa” ở phía nam ngôi làng.

Khu vực này trước đây đã chứng kiến ​​một số cuộc tấn công cơ giới thất bại của Nga và việc mở tuyến đường mới vào khu vực đông dân cư sẽ giúp các cuộc đột kích trong tương lai trở nên dễ dàng hơn.

Rõ ràng, sau khi giải tỏa Belogorye, quân đội Nga sẽ cố gắng mở rộng đầu cầu bắc qua sông Konka nhằm thiết lập quyền kiểm soát các cao điểm phía bắc Malaya Tokmachka. Việc chiếm được khu vực này sẽ cung cấp khả năng kiểm soát hỏa lực đối với các tuyến đường tiếp tế của Ukraine.

Kiev tuyên bố bẻ gãy 120 đợt xung phong của Moscow

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 30/3 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày 30/3, 120 cuộc đụng độ đã xảy ra trên mặt trận, 24 trong số đó theo hướng Pokrovsk".

Báo cáo có đoạn: “Đối phương đã thực hiện 50 cuộc không kích, thả 162 quả bom dẫn đường. Ngoài ra, họ còn triển khai 4.663 UAV cảm tử và thực hiện 2.853 cuộc pháo kích”.

Bộ Tổng tham mưu khẳng định lực lượng phòng vệ đã cơ bản đẩy lùi các nỗ lực xâm nhập của Nga tại Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Sloviansk, Konstantinovka, Pokrovsk, Aleksandrovsky, Huliaipole.