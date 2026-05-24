Nga sẵn sàng phản hồi kế hoạch hòa bình Ukraine 27 điểm của Mỹ

Phái đoàn Nga và Ukraine đàm phán tại Istanbul ngày 23/7/2025 (Ảnh: TASS).

Vụ trưởng thuộc Bộ Ngoại giao Nga Alexey Polishchuk ngày 24/5 cho biết: "Sau các vòng đàm phán hiệu quả tại Abu Dhabi và Geneva, các chuyên gia của chúng tôi đã xây dựng các đề xuất mang tính xây dựng cho kế hoạch 27 điểm của Mỹ và sẽ sẵn sàng trình bày chúng tại cuộc họp tiếp theo”.

Ông Polishchuk không nêu rõ các đề xuất này bao gồm những nội dung gì.

Kế hoạch hòa bình Ukraine ban đầu do chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra vào cuối năm ngoái gồm 28 điểm nhưng phần lớn không được Ukraine và châu Âu chấp nhận. Do đó, các đề xuất đã được sửa đổi. Tuy nhiên, sau đó Nga lại không đồng ý.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Moscow đã bác bỏ một phần kế hoạch, đồng thời nhắc lại rằng các đề xuất mới nhất phải dựa trên các thỏa thuận đã đạt được tại hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ tại Anchorage ngày 15/8/2025. Theo đó, Nga sẽ kiểm soát toàn bộ vùng Donbass và Novorossiya bất kể bằng biện pháp quân sự hay thông qua các con đường khác.

Ông Putin nói rằng, kế hoạch hòa bình của Mỹ hiện có 27 điểm, được chia làm 4 phần gồm: một phần liên quan tới vấn đề chủ quyền của Ukraine, 3 phần còn lại liên quan tới nhượng bộ lãnh thổ, hợp tác kinh tế giữa Nga và Mỹ hậu xung đột ở Ukraine, an ninh châu Âu.

Đàm phán về cuộc chiến ở Ukraine bị đình trệ trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump còn một mối bận tâm khác là cuộc chiến giữa Mỹ và Iran.