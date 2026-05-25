Chiến sự Ukraine tiếp diễn căng thẳng (Ảnh minh họa: Sky News).

Cả hai bên đang đẩy mạnh phát triển UAV tấn công và các biện pháp đối phó, tạo nên một cuộc chạy đua không ngừng nghỉ. Ukraine từng đi trước trong việc sử dụng UAV tự sát quy mô lớn và tiên phong phát triển khái niệm UAV đánh chặn. Trong khi đó, Nga lại dựa vào số lượng áp đảo và liên tục cải tiến để xuyên thủng hệ thống phòng thủ.

Nóc Điện Kremlin cũng từng là mục tiêu

Ukraine là bên đầu tiên khai thác tối đa tiềm năng của UAV trong xung đột hiện đại. Từ những chiếc UAV dân sự cải tiến ban đầu, họ đã nhanh chóng phát triển các dòng UAV tự sát tầm xa và UAV FPV tấn công chính xác, tạm dẫn trước Nga 1-0.

Các dòng UAV dân sự siêu rẻ có giá chỉ khoảng 300-500 USD mỗi chiếc đã được hoán cải để mang theo thuốc nổ hoặc đầu đạn chống tăng, tập kích và phá hủy mục tiêu đối phương. Nhiều hình ảnh thực tế trên chiến trường chứng minh sự nguy hiểm của loại vũ khí này, khi chúng có khả năng biến những phương tiện chiến đấu hạng nặng trị giá hàng triệu USD thành đống sắt vụn.

Ukraine thể hiện sự sáng tạo trong việc sử dụng UAV tấn công tự sát, tung ra các đợt tập kích tầm xa hoặc luồn sâu khiến phòng không Nga vất vả đối phó, thậm chí nóc Điện Kremlin cũng từng là mục tiêu. Đặc biệt nhất là đòn tấn công liên hoàn, bất ngờ triển khai các “bệ phóng” UAV ngay sát các căn cứ không quân chiến lược của Nga trong năm 2024, khiến Moscow và giới phân tích quân sự quốc tế ngỡ ngàng.

Ngay cả hiện tại, Ukraine vẫn tìm cách khoét sâu vào các điểm yếu của hệ thống phòng không Nga bằng những đợt tấn công UAV chớp nhoáng nhưng có sức sát thương cao nhằm vào các mục tiêu giá trị như nhà máy, kho tàng và các cơ sở lọc dầu chiến lược.

Phía Nga rõ ràng hiểu tường tận chiến lược tấn công của Ukraine, nhưng do lãnh thổ quá rộng lớn và mục tiêu đối phó lại là những UAV tự sát giá rẻ bay cực thấp, mà Mosocw cáo buộc là có sự dẫn đường từ các trung tâm nằm ở châu Âu, nên việc đối phó gặp nhiều khó khăn, nhất là trong bối cảnh họ phải ưu tiên nguồn lực cho chiến dịch quân sự đặc biệt.

Không chỉ đi đầu trong phát triển UAV tấn công, Ukraine cũng sáng tạo ra nhiều phương thức đối phó với UAV của Nga.

Nhằm chống lại làn sóng máy bay không người lái tự sát Geran-2 (được cho là nội địa hóa từ phiên bản Shahed có xuất xứ từ Iran), Ukraine đã đưa ra khái niệm sử dụng UAV đánh chặn, được coi là một bước tiến quan trọng để bảo vệ bầu trời để một lần nữa vươn lên dẫn trước một lần nữa, khiến Nga phải vất vả tìm cách xuyên thủng lưới lửa phòng không khá hiệu quả của đối phương.

Minh chứng rõ nét là UAV tấn công Octopus do chính Ukraine tự phát triển. Octopus được thiết kế chuyên biệt để tiêu diệt UAV đối phương với khả năng bay tự động, sử dụng cảm biến nhận diện hình ảnh và mang đầu đạn nổ định hướng để vô hiệu hóa mục tiêu trên không.

Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, tính đến tháng 5 này, Ukraine đã đặt hàng 8.000 chiếc Octopus và triển khai sản xuất hàng loạt tại nhiều nhà máy, thậm chí cấp phép sản xuất cho các đối tác tại Anh. Octopus đã chứng minh hiệu quả cao trong điều kiện đêm tối và môi trường bị gây nhiễu điện tử mạnh, trở thành một trong những giải pháp then chốt giúp Kiev giảm tải cho hệ thống phòng không truyền thống.

Theo thống kê của Không quân Ukraine, hiệu suất chiến đấu của UAV đánh chặn đạt khoảng 40-60%, cao hơn đáng kể so với việc sử dụng các loại vũ khí phòng không truyền thống.

Ngoài ra, đây còn là một bài toán kinh tế. Mỗi chiếc UAV Geran-2 của Nga có giá khoảng 20.000 USD, nếu Ukraine dùng tên lửa phòng không để đánh chặn, chi phí có thể lên tới từ 1 đến 4 triệu USD cho mỗi quả đạn S-300 hoặc Patriot, hoặc hàng trăm nghìn USD nếu sử dụng tên lửa phòng không tầm thấp, rõ ràng là quá tốn kém.

Trong khi đó, chi phí của mỗi UAV đánh chặn như Octopus chỉ khoảng hơn 500 USD, rất hợp lý giữa lúc nguồn lực đang ngày càng hạn hẹp.

UAV đánh chặn của Ukraine (Ảnh: Reuters).

Nga gỡ hòa rồi vượt lên

Sở hữu một nền tảng công nghiệp quốc phòng lớn mạnh và chuỗi cung ứng từ các quốc gia đồng minh, Nga nhanh chóng chuyển sang chiến lược sử dụng “số lượng áp đảo” bằng UAV tự sát giá rẻ để vừa bào mòn, vừa xuyên thủng mạng lưới phòng không của Ukraine.

Ngành công nghiệp quốc phòng Nga hiện có khả năng sản xuất hàng nghìn chiếc Geran-2 và các biến thể của nó mỗi tháng. Chúng liên tục được cải tiến kỹ thuật, tăng cường khả năng kháng nhiễu và tích hợp hệ thống dẫn đường đa kênh để vượt qua hàng rào phòng ngự của Ukraine.

Phiên bản Geran-5 mới nhất sử dụng động cơ phản lực cho phép bay với tốc độ cao hơn (lên đến 600-900km/h). Quỹ đạo bay phức tạp, khó đoán kết hợp với khả năng chống gây nhiễu điện tử ưu việt hơn của dòng UAV này đã khiến các biện pháp đối phó hiện có của Ukraine trở nên “lạc hậu”.

Theo phân tích của tạp chí Mỹ War Zone, Nga thường xuyên tổ chức tấn công theo từng đợt lớn, kết hợp UAV tự sát tầm xa với tên lửa đạn đạo và bom lượn nhằm làm bão hòa hệ thống phòng không Ukraine.

Những cải tiến này khiến tỷ lệ đánh chặn của Ukraine giảm sút rõ rệt, buộc Kiev phải liên tục nâng cấp cả biện pháp phòng thủ "mềm" (tác chiến điện tử) và phòng thủ "cứng" (vũ khí đánh chặn động năng), nhưng hiệu quả thu lại rất hạn chế.

Khi Mỹ và châu Âu vẫn còn đang lưỡng lự về các gói viện trợ mới, năng lực phòng thủ chống UAV của Kiev đang bị bào mòn đến cực hạn trước làn sóng tấn công liên tục từ phía Nga.

Không khó để nhận ra rằng Nga rất nhanh chóng thích nghi và tạo ra những chiến thuật tác chiến tận dụng tối đa năng lực và khả năng của UAV tấn công tự sát trong các đòn tấn công phối hợp. Bắt đầu chỉ là các đòn tấn công đơn lẻ trong năm 2023 đã nhanh chóng phát triển thành phương thức tấn công bão hòa có trọng điểm vào năm 2024. Thậm chí phía Nga đã kết hợp những đợt tấn công có sự tham gia kết hợp giữa UAV tự sát Geran-2, tên lửa hành trình tầm xa Kh-555 hay Kh-101 và tên lửa đạn đạo Iskander.

Làn sóng tấn công phức hợp này khiến hệ thống phòng không Ukraine dù có phản ứng nhưng không thể ngăn chặn triệt để và không ít vũ khí nguy hiểm đã "lọt lưới". Các đợt tấn công bất ngờ của Nga nhằm vào cảng sông Danube giáp Romania, cảng Odessa hay vào tận thành phố cực Tây Lvov chính là những minh chứng rõ ràng.

UAV Lancet của Nga trên xe tải tham gia duyệt binh ở Quảng trường Đỏ năm 2025 (Ảnh: Sputnik).

Cuộc đua nghẹt thở chưa hồi kết: Ukraine hụt hơi?

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) của Anh, xung đột Ukraine - Nga là cuộc chiến UAV quy mô lớn đầu tiên trong lịch sử, và cuộc chạy đua vũ trang này vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.

Mặc dù dẫn đầu về sự sáng tạo các loại UAV mới và sở hữu kinh nghiệm thực chiến dày dặn, Ukraine đang gặp khó khăn rất lớn về quy mô sản xuất và nguồn lực so với Nga. Tỷ lệ đánh chặn UAV vẫn ở mức thấp so với số lượng khổng lồ mà Nga sử dụng, đặc biệt là khi lực lượng Moscow liên tục thay đổi chiến thuật: từ bay thấp, sử dụng mồi nhử cho tới việc tấn công đồng thời từ nhiều hướng.

Điều này được minh chứng rõ nét qua kinh nghiệm của đội chuyên gia Ukraine được cử sang hỗ trợ Mỹ và Israel chống lại Iran trong cuộc xung đột tại Trung Đông vừa qua. Theo các hãng tin The New York Times và CBS News, Ukraine đã gửi UAV đánh chặn cùng nhóm chuyên gia đến các căn cứ Mỹ ở Jordan, UAE và Ả rập Xê út để hỗ trợ ngăn chặn UAV tự sát của Iran.

Tuy nhiên, hiệu quả thực tế cho thấy, ngay cả với kinh nghiệm phong phú của lực lượng Ukraine, việc đánh chặn hoàn toàn các đợt tấn công quy mô lớn vẫn là một thách thức không nhỏ, đòi hỏi sự kết hợp của một hệ thống phòng thủ đa tầng phức tạp.

Hơn nữa, tỷ lệ đánh chặn thành công được cho là không như kỳ vọng cho tới việc các hạ tầng chiến lược, có giá trị cao như khu công nghiệp hóa dầu hay căn cứ quân sự liên tục bị tổn hại - một điều mà Mỹ và các đồng minh khó lòng chấp nhận.

Tóm lại, xung đột Nga - Ukraine đã biến thành một cuộc “chiến tranh UAV” điển hình. Dù Ukraine đi đầu về khả năng sáng tạo trong tác chiến bất đối xứng, nhưng Nga đang bù đắp lại bằng sản lượng khổng lồ và sự cải tiến liên tục.

Rõ ràng, Ukraine đang có dấu hiệu hụt hơi trước làn sóng không ngừng nghỉ của các loại UAV Geran và Lancet từ Nga. Tỷ lệ đánh chặn được cho là đã giảm từ 80% xuống còn 55%, cơ sở hạ tầng bị tấn công liên tục, khiến việc sử dụng UAV đánh chặn lúc này chỉ còn mang ý nghĩa như một giải pháp tình thế.

Cuộc “đuổi bắt” giữa "mâu" và "thuẫn" này sẽ tiếp tục định hình diện mạo của chiến tranh hiện đại, nơi mà chi phí thấp và khả năng thích ứng nhanh mới là yếu tố quyết định lợi thế trên chiến trường.