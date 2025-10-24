Tổng thống Putin lên tiếng sau khi Tổng thống Trump hủy họp thượng đỉnh

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: TASS).

Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Nga Vladimir Putin thừa nhận sẽ là sai lầm nếu tổ chức hội nghị mà không có sự chuẩn bị cần thiết, đồng thời để ngỏ khả năng cuộc gặp vẫn có thể diễn ra trong tương lai. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh, “đối thoại luôn tốt hơn đối đầu, tranh cãi hay tiếp tục xung đột”.

Hội nghị thượng đỉnh Nga Mỹ dự kiến được tổ chức tại thủ đô Hungary đã được cả Điện Kremlin và Nhà Trắng công bố hồi tuần trước, sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Donald Trump và người đồng cấp Vladimir Putin. Tuy nhiên, hôm 22/10, ông Trump bất ngờ tuyên bố hoãn cuộc gặp. Ông Trump giải thích: “Cuộc gặp đó không mang lại cảm giác đúng đắn. Tôi cảm thấy chúng ta sẽ không đạt được điều cần đạt, nên tôi đã hủy nó”.

Cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với 2 tập đoàn dầu khí lớn của Nga là Rosneft và Lukoil.

Bình luận về động thái này, ông Putin gọi đây là “một hành động không thân thiện”, đồng thời khẳng định “chắc chắn không giúp cải thiện quan hệ Nga - Mỹ”.

Dù vậy, ông cho biết các biện pháp trừng phạt mới sẽ không gây ảnh hưởng đáng kể đến nền kinh tế Nga, và cho rằng đây chỉ là một nỗ lực khác của Washington nhằm gây sức ép lên Moscow. Ông cũng cảnh báo một sự sụt giảm mạnh nguồn cung sẽ khiến giá dầu tăng vọt, gây ra tác động khó chịu đối với các quốc gia như Mỹ.

“Không một quốc gia có lòng tự tôn nào lại hành động dưới áp lực”, ông nhấn mạnh, đồng thời ám chỉ rằng trong chính quyền Mỹ có những người đang thúc đẩy ông Trump hạn chế xuất khẩu dầu của Nga, và “cần xem họ thực sự đang phục vụ cho lợi ích của ai”.

Tổng thống Nga nhấn mạnh rằng 2 nước vẫn có nhiều lĩnh vực có thể hợp tác nếu Washington từ bỏ các biện pháp gây áp lực và hướng tới các cuộc đối thoại nghiêm túc vì lợi ích lâu dài.

Về phía Mỹ, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết, Tổng thống Trump quyết định công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga và hủy cuộc gặp dự kiến với Tổng thống Putin vì ông “chưa thấy đủ thiện chí” từ phía Nga trong việc “tiến gần hơn tới hòa bình”.

“Tổng thống luôn khẳng định ông sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga khi thấy cần thiết và thích hợp và ngày hôm qua chính là thời điểm đó. Tổng thống luôn nói rằng để có thể đàm phán một thỏa thuận hòa bình tốt, cả Nga và Ukraine đều phải thật sự mong muốn điều đó”, bà Leavitt nói.

Bà Leavitt nhấn mạnh thêm: “Cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo này chưa bị loại bỏ hoàn toàn. Tổng thống và toàn bộ chính quyền đều hy vọng một ngày nào đó cuộc gặp có thể diễn ra trở lại, nhưng chúng tôi muốn bảo đảm rằng nó sẽ mang lại kết quả tích cực cụ thể, và xứng đáng với thời gian của Tổng thống”.

Thư ký báo chí Nhà Trắng cũng cho rằng gói trừng phạt mới sẽ gây “sức ép rất lớn” lên Moscow, đồng thời không loại trừ khả năng Tổng thống Trump có thể tiếp tục tăng cường các biện pháp này trong tương lai.

“Đây rõ ràng là một chiến dịch tổng lực, và chúng tôi tin rằng những biện pháp này sẽ gây tổn thất đáng kể”, bà nói.