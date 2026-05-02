Chiến sự Nga - Ukraine vẫn đang tiếp diễn ác liệt (Ảnh minh họa: Skynews).

Rộ tin Nga thất thủ ở Stepnohirsk, Zaporizhia

Kênh Military Summary đưa tin, để đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở hạ tầng năng lượng, hôm 1/5 quân đội Nga (RFAF) đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn bằng hàng trăm UAV, tập kích Ukraine từ mọi hướng.

Trong đêm 30/4, rạng sáng 1/5, một cuộc tập kích đường không quy mô lớn với sự tham gia của hơn 600 UAV Nga đã được báo cáo. Đây là một trong những chiến dịch lớn nhất kể từ khi bắt đầu cuộc chiến.

Theo báo cáo từ các nhà quan sát quân sự Nga, quân đội Ukraine (AFU) được cho là đã hiện diện trở lại ở Stepnohirsk trên mặt trận Zaporizhia. Tình hình thực địa vẫn chưa được xác nhận và đang được theo dõi sát sao.

Trên biên giới, làng Pokaliane đã bị lực lượng Nga kiểm soát. Điều này đánh dấu sự tiếp tục nỗ lực thiết lập "vùng đệm an ninh".

Nga tập kích ồ ạt bằng UAV vào Ukraine trên nhiều hướng (Ảnh: Military Summary).

Nga tiến vào khu vực rừng rậm bao phủ Sumy từ phía bắc

Theo kênh Readovka, quân đội Nga có thể sớm chọc thủng tuyến phòng thủ chính của lực lượng Kiev ở phía bắc Sumy.

Cụm tác chiến phía Bắc RFAF đã đạt được những kết quả đáng kể trong các trận chiến trên nhiều khu vực của vùng Sumy. AFU, như dự đoán trước đó, đã bỏ làng Novodmitrovka và các khu rừng xung quanh. Xa hơn về phía bắc, từ làng Miropolskoye, lính xung kích Nga bắt đầu tiến gần đến làng Miropolye để hỗ trợ các đơn vị lân cận trong cuộc chiến tại khúc quanh sông Psel.

Nhưng diễn biến quan trọng nhất xảy ra ở phía bắc Sumy. Lực lượng Moscow đã giành được Korchakivka trong một cuộc đột phá từ làng Mala Korchakivka. Quân đội Nga giờ đây có cơ hội đột phá vào khu rừng rộng lớn bao phủ Sumy từ phía bắc. Korchakivka là rào cản cuối cùng trên đường đi của họ.

Việc tiến sâu vào rừng sẽ mở đường cho RFAF tiếp cận đường vành đai H-07, tuyến đường tiếp tế cho các đơn vị đồn trú của Ukraine ở các làng Novaya Sich, Kiyanitsa và Khrapovshchina. Việc kiểm soát hỏa lực trên tuyến đường cao tốc này, dù không đảm bảo rằng AFU sẽ không tìm được các tuyến đường hậu cần khác trực tiếp xuyên qua rừng, nhưng lại khiến việc tiếp tế trở nên vô cùng khó khăn đối với lực lượng Kiev.

Không có mạng lưới đường sá phát triển nào dẫn đến các làng nói trên. Phương án tiếp tế khả thi duy nhất trong điều kiện này là tuyến đường cao tốc hai làn xe chạy từ Sumy qua làng Mogritsa. Nhưng đây là một đường vòng khá xa.

Các mũi xung kích Nga liên tiếp giành chiến thắng cục bộ, "vùng đệm an ninh" ở Sumy được mở rộng đáng kể khi Ukraine có dấu hiệu rút chạy (Ảnh: Readovka).

Hệ thống phòng thủ của Ukraine trong khu vực này là "một mớ hỗn độn" các đơn vị cấp tiểu đoàn từ các lữ đoàn xung kích đổ bộ đường không, lữ đoàn cơ giới. Điều này cho thấy sự đa dạng về khả năng chiến đấu của AFU, điều có thể mang lại lợi ích lớn cho quân đội Nga.

Mặc dù tình hình của AFU ngày càng xấu đi, tuyến phòng thủ chính phía bắc Sumy vẫn giữ vững sức mạnh. Điều này thể hiện rõ qua việc quân đội Ukraine được hỗ trợ trong phòng thủ bởi một mạng lưới các hồ chứa lớn, đóng vai trò như những "lá chắn" phụ trợ dọc theo các khu định cư và đồn trú bên trong.

Sự hiện diện của các rào cản nước buộc lực lượng Moscow phải hoàn toàn kiểm soát các làng Novaya Sich và Khrapovshchyna để vượt qua mạng lưới hồ chứa từ phía đông, nhờ đó đảm bảo đủ không gian cơ động.

Liền kề với tỉnh Sumy, quân đội Nga đang mở rộng vùng kiểm soát của họ ở khu vực biên giới Kharkov theo hướng Burluk. Các cuộc đụng độ dữ dội đã diễn ra trong vài tuần qua: lực lượng Moscow đang khai thác những kẽ hở trong phòng thủ, buộc AFU phải dàn trải lực lượng dự bị của họ trên nhiều khu vực, kênh Rybar cho hay.

Hôm 30/4, có báo cáo về việc RFAF giải tỏa một nửa Pokalianye và giành được các vị trí trong khu bảo tồn cảnh quan Severodonetsky, và hôm 1/5 điều này đã được chính thức công bố. Trong 2 tuần qua, Cụm tác chiến phía Bắc RFAF cũng đã giành quyền kiểm soát Vovchanskiye Khutor, Zybino, Bochkovo và Zemlyanki.

Các giả định trước đó được xác nhận: mục tiêu trước mắt dường như là chuyển đường tiếp xúc từ biên giới đến sông Vovchya. Điều này sẽ cho phép quân đội Nga thiết lập một chỗ đứng dọc theo rào cản nước, trong khi họ đã thiết lập đầu cầu ở phía nam sông.

Cũng có một số khả năng xảy ra các cuộc tấn công tiếp theo ở phía nam sông. Tuy nhiên, còn quá sớm để nói về điều này, vì lực lượng Kiev vẫn giữ khả năng tiến đến biên giới trên hướng Burluk, cũng như ở sườn phía đông, nơi đang diễn ra giao tranh ác liệt gần Shabelne và Budarki.

Sau khi thiết lập được một đầu cầu thống nhất dọc theo tuyến Vovchansk - Malaya Vovchya - Budarki - Rublenoe - Chugunovka, quân đội Nga sẽ có thể bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào Bely Kolodez và Bolshoy Burluk, các đầu mối vận chuyển chính của Ukraine theo hướng này.

Tuy nhiên, đây là một viễn cảnh trong những tháng tới, xét đến số lượng UAV trong "không phận nhỏ" và các cuộc tấn công của các nhóm nhỏ, vốn không đủ khả năng duy trì tốc độ tiến công cao.

Quân đội Nga tấn công quy mô lớn vào Kharkov, chiếm giữ thành công thêm nhiều vị trí, buộc lực lượng Ukraine phải rút lui (Ảnh: Rybar).

Giao tranh ác liệt gần Grishino

Tại khu vực Dobropilla, các nhóm xung kích thuộc Cụm tác chiến Trung tâm RFAF đang tiến công ở nhiều khu vực, với giao tranh ác liệt diễn ra dọc theo hầu hết tuyến tiếp xúc.

Bằng chứng về các cuộc tiến công gần Grishino (tây bắc Pokrovsk) đã xuất hiện trên mạng. Tại đó, các đơn vị Moscow đang dần dần xóa sổ một "vòng vây" gần đường cao tốc M-30 giữa Udachnoye và Grishino, tiến về phía Sergeyevka. Đầu tháng 3, lực lượng Kiev đã phát động các cuộc phản công tại đây, được hỗ trợ bởi xe bọc thép, đến tận ngoại ô Pokrovsk. Tuy nhiên, tất cả đều không thành công.

Những thành công về mặt chiến thuật cũng đang đạt được ở phía bắc Grishino. Bộ Quốc phòng Nga hôm 30/4 tuyên bố đã kiểm soát được ngôi làng nhỏ Novooleksandrivka. Nếu điều này được xác nhận bằng hình ảnh từ thực địa, thì các cuộc tiến công xa hơn về phía Dobropillia, kể cả từ phía nam, có thể được xác nhận.

Tình hình dọc theo tuyến Belitskoye - Novy Donbas vẫn vô cùng căng thẳng. Cả Ukraine và Nga đều buộc phải hoạt động theo từng nhóm nhỏ, chỉ thỉnh thoảng sử dụng xe bọc thép để vận chuyển quân. Điều này đặt ra những hạn chế nghiêm trọng đối với cuộc tấn công.

Cũng như ở các khu vực khác, giao tranh ác liệt Dobropillia có khả năng sẽ hồi sinh trong tương lai gần khi lá cây xanh tươi trở lại và băng tan mùa xuân khô ráo. Tuy nhiên, với thực tế hiện tại về việc UAV kiểm soát bầu trời, bất kỳ nỗ lực tiến công nào cũng chỉ có thể thực hiện được với các cuộc tấn công theo nhóm 2 người.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dobropillia, phía bắc Pokrovsk ngày 1/5. Moscow đột phá trên nhiều hướng, Kiev ra sức ngăn chặn (Ảnh: Rybar).

Nga tiếp tục thành công gần Kupyansk

Kênh Rybar đưa tin, tại khu vực Kupyansk, tình hình của quân đội Nga tiếp tục được cải thiện dần trong tháng 4 và đầu tháng 5. Lính xung kích đang dần mở rộng vùng kiểm soát và sự hiện diện của các nhóm nhỏ ở bờ đông sông Oskol.

Khoảng 2/3 khu dân cư Kurilovka nằm dưới sự kiểm soát ổn định của RFAF. Trên cơ sở đó, các nhóm nhỏ đang tiếp tục tiến về ngoại ô Kupyansk-Uzlovaya, cũng như Kovsharovka và Novoosinovo. Sự hiện diện của binh sĩ Nga tại thị trấn quân sự Kurilovka-1 cũng đang dần tăng lên.

Các đơn vị Kiev tiếp tục giữ một số vị trí ở đầu cầu phía đông Kupyansk và thỉnh thoảng thậm chí còn tiến hành các cuộc phản công với sự hỗ trợ của UAV. Đồng thời, số lượng binh sĩ Ukraine tham gia trong toàn khu vực đang giảm dần.

Ngoài những tổn thất trong trận chiến giành Kupyansk, một số đơn vị Kiev đã được điều động đến các khu vực lân cận - Burlukske, Slobozhanske và Sumske. Chính tại đó, RFAF đã tích cực tiến công trong những tuần gần đây, mở rộng vùng kiểm soát ở khu vực biên giới giữa các tỉnh Kharkov và Sumy.

Tại trung tâm Kupyansk, giao tranh quy mô nhỏ vẫn tiếp diễn. Lực lượng Kiev đã tiêu tốn nguồn lực đáng kể để đánh bật binh sĩ Nga khỏi thành phố. Bắt đầu các cuộc tấn công từ tháng Giêng, AFU cuối cùng đã bị sa lầy trong nhiều tháng, trở thành mục tiêu của UAV Nga.

Vì thành phố gần như bị phá hủy hoàn toàn, việc tiến hành các hoạt động quy mô lớn ở đó là bất khả thi, và việc tiếp cận các đống đổ nát là một nhiệm vụ khó khăn, ngay cả khi cây cối mọc trở lại và có những nỗ lực tiến vào thành phố bằng phương tiện vận chuyển. Việc thiếu các cuộc tấn công quy mô lớn cho phép cả hai bên duy trì sự hiện diện trong những tầng hầm và đống đổ nát của thành phố.

Gió đổi chiều ở Kupyansk, Nga giành lại thế chủ động khi Ukraine rút một số đơn vị tăng cường cho các mặt trận khác (Ảnh: Rybar).

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có thông tin nào về việc làm suy yếu hoàn toàn các vị trí của Ukraine gần Kupyansk. Để đổi lấy việc rút lui các "lực lượng nòng cốt", các kíp lái UAV bổ sung từ lực lượng Kiev đã được triển khai lại đến khu vực này.

Trong khi đó, tình hình cung cấp UAV của Cụm tác chiến phía Tây RFAF cũng đang dần được cải thiện. Điều này cho phép họ dần đẩy lùi đối phương qua sông Oskol, đồng thời vẫn duy trì được đầu cầu của riêng mình ở phía bắc sông Kupyansk.