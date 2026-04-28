Giao tranh dữ dội đã khiến cơ sở hạ tầng của Ukraine bị phá hủy nặng nề (Ảnh minh họa: Sky News).

Thủ tướng Đức: Ukraine có thể phải chấp nhận nhượng lãnh thổ

Ngày 27/4, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết Ukraine có thể phải chấp nhận nhượng lãnh thổ để đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga, nhưng ám chỉ rằng việc đó có thể giúp Kiev mở đường gia nhập EU, Kyiv Independent đưa tin.

"Hy vọng rằng cuối cùng sẽ có một hiệp ước hòa bình với Nga. Khi đó, có thể một phần lãnh thổ của Ukraine sẽ không còn thuộc về Ukraine nữa", ông Merz nói trong cuộc thảo luận với sinh viên tại thị trấn Marsberg của Đức.

Thủ tướng cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ cần đa số phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý để thực hiện bước đi này. Để có được đa số đó, ông Merz nói thêm, nhà lãnh đạo Zelensky sẽ phải nói với người dân Ukraine: "Nhưng tôi đã mở đường cho các bạn đến châu Âu".

Nga hiện kiểm soát khoảng 20% ​​lãnh thổ Ukraine và yêu cầu Kiev rút quân khỏi toàn bộ tỉnh Donetsk để đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Ukraine đã bác bỏ việc nhượng lại các vùng lãnh thổ vẫn nằm dưới sự kiểm soát của họ và kêu gọi ngừng bắn dọc theo tiền tuyến. Trước đó, ông Zelensky đã đề xuất rằng việc nhượng bộ lãnh thổ nên được quyết định thông qua một cuộc trưng cầu dân ý.

Ông Zelensky sau đó nói vào ngày 27/4 rằng các đối tác nước ngoài của Kiev không nên quên rằng Ukraine không chỉ chiến đấu vì lợi ích của riêng mình.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 27/4. Trong đó, các khu vực màu hồng và màu vàng là nơi Moscow đang kiểm soát, những vùng màu xanh là nơi Kiev đã giành lại được (Ảnh: ISW).

"Nếu họ thành công với một quốc gia, với một nước láng giềng, thì họ sẽ làm điều tương tự với những nước khác", ông Zelensky nói trong một bài phát biểu.

Bình luận về nỗ lực gia nhập EU của Ukraine, ông Merz nói rằng khối này phải đưa ra cho Kiev một lộ trình rõ ràng và đáng tin cậy.

"Ukraine phải có một viễn cảnh châu Âu. Chúng ta không được để mất Ukraine vào tay Nga, mà phải nói với người dân Ukraine rằng họ có một tương lai ở châu Âu", ông nói.

Đồng thời, ông cảnh báo không nên quá kỳ vọng vào việc gia nhập nhanh chóng và nói rằng việc Ukraine gia nhập khối vào tháng 1/2027 hoặc 2028 là "không thực tế".

Sau khi thất thủ, Nga lật ngược thế cờ ở Novopavlivka

Kênh Military Summary đưa tin, sau khi quân đội Nga (RFAF) để mất Novopavlivka 2 tháng trước, hiện nay họ đã lật ngược thế cờ, tái chiếm được một nửa thị trấn.

Một số báo cáo khác từ Konstantinovka cũng cho thấy các cuộc đột kích của RFAF đang diễn ra không chỉ ở phía đông mà còn ở phía nam. Đồng thời, thành phố hiện còn bị bao vây từ phía tây, dọc theo bìa rừng.

Lực lượng Moscow liên tiếp giành được các thắng lợi cục bộ khi chiếm được khu định cư Ozernoye (Illichovka) ở vùng Donetsk và Taratutine ở vùng Sumy.

Quân đội Nga vừa giành thêm được một khu định cư, rút ngắn đường tới đại đô thị Sloviansk (Ảnh: Military Summary).

Trong khi đó, các cuộc phản công tiếp theo của quân đội Ukraine (AFU) đang diễn ra từ hướng Liman, nơi phần lớn Drobysheve hiện được cho là nằm dưới sự kiểm soát của họ.

Kênh Rybar cho biết thêm một số diễn biến đáng chú ý khác. Quân đội Nga một lần nữa tấn công cơ sở hạ tầng cảng Odessa, gây hư hại cho một tàu chở hàng rời. Tại vùng Chernihiv, khoảng 20 cuộc không kích đã nhắm vào nhiều cơ sở khác nhau ở Koryukovka, và một trạm biến áp bị tấn công ở Romny. Hoạt động của không quân chiến thuật và UAV Nga vẫn ở mức dưới trung bình do điều kiện thời tiết xấu.

Lực lượng Kiev không tiến hành bất kỳ cuộc không kích quy mô lớn nào trên lãnh thổ Nga. Trong 24 giờ qua, một số cuộc tấn công bằng UAV đã được ghi nhận ở vùng Belgorod, cũng như tại các khu vực do Moscow kiểm soát ở Zaporizhia và Kherson.

Theo hướng Slobozhansky, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 34 RFAF, sau hơn một tuần giao tranh, đã giải tỏa Taratutine, củng cố vị trí và chiếm các khu vực rừng xung quanh.

Theo hướng Sloviansk, RFAF đã giành được Ozernoye (Illichovka), treo cờ Tổ quốc trên đó. Ở bờ bên kia sông, giao tranh vẫn tiếp diễn ở Kryva Luka.

Theo hướng Dobropillia, Cụm tác chiến Trung tâm RFAF đang chọc thủng phòng tuyến của AFU trên đường tiến vào Novyi Donbas, quét sạch thêm một số dải rừng phía đông nam của làng và mở rộng phạm vi tấn công.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dobropillia, phía bắc Pokrovsk ngày 27/4. Moscow đột phá trên nhiều hướng, Kiev ra sức ngăn chặn (Ảnh: Rybar).

UAV Ukraine "đánh bồi" kho chứa dầu Nga ở Tuapse

Kyiv Independent đưa tin, UAV Ukraine vào rạng sáng 28/4 đã tiếp tục nhắm mục tiêu vào các bể chứa dầu ở Tuapse, Nga, trước khi ngọn lửa từ cuộc tấn công trước đó được dập tắt.

Tuapse đã phải hứng chịu các đợt tập kích dữ dội trong những ngày gần đây, bao gồm những cuộc đánh phá vào một nhà máy lọc dầu vào ngày 20 và 16/4, khiến các đám cháy kéo dài nhiều ngày tại cơ sở này.

Nhiều bể chứa dầu bị UAV Ukraine tấn công nằm trong khuôn viên của một nhà máy lọc dầu, theo kênh tin tức độc lập Exilenova Plus.

Chi tiết chưa thể được Kyiv Independent xác minh ngay lập tức.

Tuapse nằm cách Ukraine khoảng 233km, trên bờ biển phía đông nam bán đảo Crimea, và cách lãnh thổ do Ukraine kiểm soát gần thành phố Zaporizhia khoảng 500km.

Ukraine thường xuyên tấn công các cơ sở hạ tầng quân sự sâu bên trong lãnh thổ Nga và một số vùng lãnh thổ bị kiểm soát nhằm làm suy yếu khả năng tiếp tục tiến hành chiến tranh của Moscow.

Kiev coi các cơ sở năng lượng là mục tiêu quân sự hợp pháp, vì chúng cung cấp nhiên liệu và nguồn tài chính cho cỗ máy chiến tranh của Điện Kremlin.

Nga bóp nghẹt "dạ dày" của Ukraine ở Konstantinovka

Theo kênh Readovka, quân đội Nga đã đột phá vào Dolgaya Balka, việc kiểm soát ngôi làng này sẽ tước đi một phần nguồn cung cấp vốn đã ít ỏi của đơn vị Kiev đồn trú tại Konstantinovka.

Cụ thể, lực lượng Moscow đã đột phá vào làng Dolgaya Balka và củng cố vị trí ở ngoại ô phía nam. Ngôi làng này là rào cản cuối cùng giữa binh sĩ Nga và các tuyến đường tiếp tế chính được UAV Ukraine sử dụng để vận chuyển hậu cần đến Konstantinovka.

Những huyết mạch này đi qua các đập của các hồ chứa nhỏ ở phía bắc Dolgaya Balka. Nếu thành công, RFAF sẽ tước đi đạn dược và vật tư của đối phương. Vì những lý do này, Ukraine sẽ cố gắng giữ vững ngôi làng. Hơn nữa, Lữ đoàn cơ giới độc lập số 93 AFU bảo vệ khu định cư rất có thể sẽ nhận được quân tiếp viện từ Druzhkovka, một tình huống mà Bộ chỉ huy Kiev sẽ không ngần ngại thực hiện.

Điều này có khả năng xảy ra là bởi vì, ngoài mối đe dọa đối với các tuyến đường tiếp tế còn lại, lực lượng đồn trú Ukraine trong thị trấn, với việc mất Dolgaya Balka, sẽ phải đối mặt với sự tiến công của RFAF ở phía sau. Vì lý do này, AFU có thể sớm phản công.

Sự phòng thủ của Ukraine ở Dolgaya Balka dựa vào cả địa hình tự nhiên và cơ sở hạ tầng quân sự cũ từ thời Liên Xô. Trận địa của một tiểu đoàn tên lửa phòng không S-75 bị bỏ hoang nằm ở phía đông nam ngôi làng. Cùng với những vị trí khác trong các khu rừng và khe núi, nó tạo thành vành đai phòng thủ bên ngoài.

Tuy nhiên, binh sĩ Nga đã tiến sâu vào Dolgaya Balka từ Stepanovka dọc theo sông Lozovaya và tạo tiền đề cho sự sụp đổ của hệ thống phòng thủ Ukraine mà không cần phải tấn công vòng ngoài.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 27/4. Moscow tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ. Những vạch vàng thể hiện tuyến công trình phòng thủ vững chắc của lực lượng Kiev (Ảnh: Readovka).

Mặc dù Ukraine có khả năng tập trung bộ binh ở khu vực trung tâm và phía bắc ngôi làng để phản công, nhưng hỏa lực của Nga vẫn đủ sức làm gián đoạn các biện pháp phản công. Trong khi vị trí của RFAF ở ngoại ô phía nam Dolgaya Balka vô cùng nguy hiểm, thì bản thân lực lượng Kiev cũng bị hạn chế nghiêm trọng khả năng hành động để khôi phục tình hình.

Tại Konstantinovka, quân đội Nga đã bảo đảm được những thành quả đạt được sau khi đột phá vào khu công nghiệp và đang mở rộng phạm vi kiểm soát để phát triển xa hơn. AFU đã mất thời gian và hiện không thể chiếm lại một số cơ sở công nghiệp. Nếu không có chúng, việc duy trì sự toàn vẹn của hệ thống phòng thủ thành phố là điều không thể.

Nga chiếm giữ Ozernoye trên hướng Sloviansk

Kênh Rybar cho hay, quân đội Nga đang dần kiểm soát bờ trái sông Seversky Donets. Các khu rừng ở đây từ lâu đã được lực lượng Kiev sử dụng để tập trung quân, và qua nhiều năm giao tranh, họ đã thiết lập một mạng lưới cứ điểm.

Chiều 27/4, các đơn vị Moscow đã giải tỏa Ozernoye (Illichovka) và treo cờ Tổ quốc tại đây. Sau khi đảm bảo an ninh khu vực, họ sẽ có thể thiết lập quyền kiểm soát hỏa lực đối với đoạn sông này, nơi trước đây binh sĩ Ukraine thường xuyên phát động phản công về phía Zakotnoye.

Tuy nhiên, một "vùng xám" rộng lớn vẫn còn tồn tại trong những khu rừng xung quanh, nơi AFU đang cố gắng đưa các nhóm bộ binh nhỏ xâm nhập vào hậu phương của Nga nhưng họ nhanh chóng bị phát hiện và hạ gục bởi UAV. Dù vậy, một số binh sĩ Ukraine vẫn tìm cách ẩn náu trong các "hầm trú ẩn" và công trình đổ nát.

Đôi khi sự hiện diện của họ thậm chí còn được phát hiện ở khu vực Yampol. Mặc dù bản thân họ không gây ra mối đe dọa nghiêm trọng, nhưng họ có khả năng phối hợp các cuộc tấn công bằng UAV và phục kích các nhóm tiếp tế của Nga.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Sloviansk ngày 27/4. Moscow đột phá trên nhiều hướng, buộc Kiev phải cấp tốc chuẩn bị phòng thủ thành phố và sơ tán dân thường (Ảnh: Rybar).

Ở bên kia sông, giao tranh vẫn tiếp diễn ở Kryva Luka. Việc giành được Ozernoye sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Nga tiến hành cuộc tấn công tiếp theo vào ngôi làng này, nhưng đặc điểm địa hình sẽ ngăn cản họ củng cố hoàn toàn lãnh thổ. Việc kiểm soát chắc chắn chỉ có thể thực hiện được sau khi xóa sổ các cứ điểm trên cao của AFU.

Do đó, các hành động phối hợp giữa UAV và pháo binh đóng vai trò then chốt trong bước tiến của quân đội Nga khi cô lập các vị trí của Ukraine khỏi nguồn tiếp tế và dự bị, làm suy yếu hệ thống phòng thủ Ukraine và tạo điều kiện thuận lợi cho sự tiến công của lính xung kích.

Nga mở rộng vùng kiểm soát ở Sumy

Cụm tác chiến phía Bắc RFAF đang mở rộng vùng kiểm soát một cách có hệ thống ở khu vực biên giới tỉnh Sumy. Lực lượng Kiev đang cố gắng ngăn chặn bước tiến của đối phương, nhưng không thể xoay chuyển cục diện, kênh Rybar nhận định.

Cách đây một thời gian, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 34 RFAF đã giải tỏa Taratutine sau hơn một tuần giao tranh và củng cố vị trí. Chiến binh Nga cũng chiếm giữ các khu rừng xung quanh, nơi trước đây đối phương đã tập trung quân gần biên giới.

Quân đội Nga tấn công quy mô lớn vào Sumy, chiếm giữ thành công thêm nhiều vị trí, buộc lực lượng Ukraine phải rút lui (Ảnh: Rybar).

Các đơn vị Moscow lân cận, được hỗ trợ bởi UAV, đang đẩy mạnh đột phá về phía Novodmitrovka gần đó. Các nhóm xung kích riêng lẻ đã hoạt động ở vùng ngoại ô phía đông khu định cư, nhưng để thiết lập quyền kiểm soát hoàn toàn, họ vẫn cần chiếm giữ rừng Bolshoy và khu vực Pozharny liền kề.

Việc chiếm Novodmitrovka sẽ cho phép RFAF san phẳng chiến tuyến trên các tuyến đường dẫn đến Krasnopolye, đầu mối vận tải chính của AFU trong khu vực này.

Rất có thể, như một phần của việc san phẳng chiến tuyến này, lực lượng Moscow sẽ sớm bắt đầu các cuộc xâm nhập vào Ryasnoye, nằm xa hơn về phía nam. Hơn nữa, vị trí gần biên giới sẽ cho phép quân đội Nga tấn công đồng thời từ cả hai phía và cắt đứt đường tiếp tế cho các đơn vị Kiev trong làng.