Binh sĩ Ukraine bên cạnh những xác xe thiết giáp bị phá hủy (Ảnh minh họa: Skynews).

Ukraine tập kích nhà máy lọc dầu Nga gây thiệt hại nặng nề

Kênh Military Summary đưa tin, quân đội Ukraine (AFU) vừa phát động một cuộc tập kích đường không quy mô lớn tiếp theo vào Tuapse khiến nhà máy lọc dầu của Nga lại bị hư hại đáng kể.

Rạng sáng 28/4, quân đội Nga (RFAF) đã tiến hành các đòn trả đũa trên lãnh thổ Ukraine. Các báo cáo cho thấy nhiều cơ sở đã bị hư hại.

Lực lượng Moscow đã củng cố vị trí của mình ở vùng Kharkov.

Sau vài ngày không có hoạt động nào ở hướng Dobropillia, nhiều thông tin mới đang xuất hiện về cuộc đột phá của Nga, với những bước tiến đáng kể từ Grishino. Khu vực phía nam Bylitske cũng được cho là nằm dưới sự kiểm soát của RFAF.

Tại tỉnh Zaporizhia, các cuộc tấn công từ hướng Huliaipole vẫn tiếp diễn và đoạn phim được định vị địa lý bổ sung cho thấy RFAF hoạt động rất mạnh. Các nguồn khác cũng báo cáo về những bước tiến xa hơn vào một số thị trấn lân cận.

Dọc biên giới, RFAF tiếp tục thiết lập vùng đệm, có thông tin cho rằng một thị trấn khác đã được kiểm soát. Bên cạnh đó cũng có tin đồn về việc lực lượng đặc nhiệm Nga được cho là đang xâm nhập tỉnh Chernihiv.

Lực lượng Moscow tiếp tục thiết lập vùng đệm, giành thêm một thị trấn. Cũng có tin đồn về việc đặc nhiệm Nga được cho là đang xâm nhập tỉnh Chernihiv (Ảnh: Military Summary).

Ukraine công bố video tấn công kho tên lửa Iskander của Nga ở Crimea

Ngày 28/4, Lực lượng Đặc nhiệm Ukraine (SOF) báo cáo rằng họ đã sử dụng UAV tập kích một kho chứa tên lửa Iskander của Nga ở Crimea.

Kho này nằm trên lãnh thổ của một căn cứ tên lửa cũ gần làng Ovrazhki, cách thành phố Simferopol 40km, SOF cho biết và xác nhận từ căn cứ này, tên lửa Iskander có thể vươn tới tiền tuyến hoặc các thành phố hậu phương của Ukraine "chỉ trong vài phút".

UAV Ukraine tập kích một kho chứa tên lửa Iskander của Nga ở Crimea (Video: SOF).

SOF cũng tuyên bố rằng "các thành viên ngầm" của Phong trào Kháng chiến đã nhiều lần ghi lại các vụ phóng tên lửa từ căn cứ này.

"Tấn công và phá hủy các hệ thống chiến lược của đối phương làm giảm khả năng chiến đấu của họ. Lực lượng Đặc nhiệm tiếp tục các hoạt động bất đối xứng để làm suy yếu khả năng tiến hành chiến tranh của đối thủ", SOF viết.

Moscow phát động tấn công dọc sông Volchya ở phía đông bắc Kharkov

Theo kênh Readovka, quân đội Nga đã phát động một chiến dịch nhằm quét sạch toàn bộ khu vực biên giới ở phía đông bắc tỉnh Kharkov khỏi lực lượng Kiev.

Cụ thể, Cụm tác chiến phía Bắc RFAF đã tham gia chiến đấu giành làng Budarki. AFU bị tấn công từ các ngọn đồi đá vôi gần khu vực Krugloe trên bờ bắc sông Volchya. Một cuộc tấn công hỗ trợ cũng được phát động từ biên giới huyện Valuysky thuộc vùng Belgorod. Do đó, binh sĩ Kiev bị mắc kẹt trong các làng Zemlyanki và Budarki.

Một số nguồn tin thân cận với Cụm tác chiến phía Bắc RFAF cho biết giao tranh bắt đầu diễn ra ở làng Budarki. Tình hình hiện tại cho thấy, trong khi AFU vẫn có thể rút lui về phía tây và tây nam từ Budarki, họ không thể tháo chạy khỏi Zemlyanki vì đã bị chặn đứng.

Các mũi xung kích Nga liên tiếp giành chiến thắng cục bộ, "vùng đệm an ninh" ở Kharkov được mở rộng đáng kể (Ảnh: Readovka).

Lữ đoàn cơ giới độc lập 129 AFU đang bảo vệ rìa phía đông bắc của huyện Volchansky thuộc vùng Kharkov. Đơn vị này nổi tiếng với tỷ lệ đào ngũ cao. Cụ thể, một số kênh truyền thông ủng hộ Kiev đã đưa tin vào tháng 3 về sự biến mất bí ẩn của toàn bộ một đại đội thuộc Lữ đoàn 129.

Các nguồn tin cho biết, sau thất bại trong việc phòng thủ vùng ngoại ô làng Grafskoye, gần Vovchansk, một đại đội gồm khoảng 100 binh sĩ đã biến mất không dấu vết khi vượt qua sông Seversky Donets.

Đơn vị này không được liệt kê trong danh sách thương vong. Điều này cho thấy đại đội dường như đã bị xóa sổ hoàn toàn trong quá trình vượt sông. Hoặc, sự biến mất của họ chỉ đơn giản là sự đào ngũ của tất cả binh sĩ. Trong bất kỳ trường hợp nào, việc bỏ qua hoàn toàn vụ việc và giữ im lặng, như thể đại đội mất tích chưa từng tồn tại, sẽ có lợi hơn cho Bộ chỉ huy Kiev.

Tất cả những điều trên cho thấy Lữ đoàn 129 AFU đang bị phân tán theo cấp tiểu đoàn ở các khu vực khác nhau thuộc khu vực Kharkov. Và dĩ nhiên, đơn vị này đang hoạt động trong điều kiện thiếu hụt nghiêm trọng, vì khu vực trách nhiệm của họ bao gồm toàn bộ chuỗi làng mạc phía đông Vovchansk dọc theo sông Vovchya. Khoảng cách này dài gần 20km theo đường chim bay. Không có lý do gì để nói đến khả năng chiến đấu cao.

Ngoài Lữ đoàn 129 AFU, các đơn vị thuộc Lữ đoàn Biên phòng số 11 của Lực lượng Biên phòng Nhà nước Ukraine đóng quân trực tiếp trên biên giới - tại ngã ba giữa các huyện Vovchansky và Velykoburluksky thuộc vùng Kharkov.

Rõ ràng, khu vực trách nhiệm của đơn vị này kéo dài về phía nam từ làng Budarki dọc theo biên giới. Do đó, xét tất cả các yếu tố, lực lượng Moscow đã tấn công vào điểm giao nhau giữa những khu vực trách nhiệm của các đơn vị Kiev. Các điểm giao nhau là những khu vực dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt là khi thiếu hụt nhân lực.

Còn quá sớm để suy đoán về kế hoạch của Lực lượng vũ trang Nga. Không khó để đoán rằng tất cả các binh sĩ Ukraine tại các huyện Vovchansky và Velykoburluksky thuộc vùng Kharkov, giáp trực tiếp với biên giới, đang bị kẹp giữa hai gọng kìm.

Kênh Rybar cũng có chung quan điểm với Readovka, tại khu vực Burluk, các đơn vị thuộc Cụm tác chiến phía Bắc tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát của họ ở khu vực biên giới vùng Kharkov.

Giao tranh dọc theo toàn bộ chiến tuyến đã dần leo thang kể từ đầu tháng 4 và sự xuất hiện của thảm thực vật xanh, cho phép lính xung kích Nga di chuyển an toàn hơn qua các khu rừng rộng lớn.

Bộ binh Nga đã chiếm được phần lớn làng Zemlyanki ở sườn phía đông. Ở vùng ngoại ô phía nam, việc dọn sạch tầng hầm của các tòa nhà liền kề Budarki vẫn đang tiếp diễn.

Trong 2 tuần qua, hoạt động của Nga tại khu vực này đã tăng lên đáng kể. Các cuộc đột kích liên tục của những nhóm nhỏ ở nhiều khu vực khác nhau của khu vực buộc đối phương phải phân tán lực lượng dự bị nhằm dự đoán hướng tấn công trong tương lai. Trong khi đó, RFAF đang tiến hành các cuộc tấn công ở một khu vực khác, nơi AFU không dự đoán sẽ có thêm bước tiến nào nữa.

Quân đội Nga tấn công quy mô lớn vào Kharkov, chiếm giữ thành công thêm nhiều vị trí, buộc lực lượng Ukraine phải rút lui (Ảnh: Rybar).

Vovchansk Khutor, Zybino và Bochkovo đã được lực lượng Moscow giải tỏa, và giao tranh giành Pokalyanoye và Okhrimovka đã bắt đầu. Nhiều khả năng, quân đội Nga sẽ tiến về phía các đơn vị xung kích từ phía đông Vovchansk, với mục tiêu hợp nhất một số đầu cầu rải rác "trên bộ" thành một đầu cầu lớn hơn.

Để đạt được điều này, Malaya Vovchya, Nikolaevka, Shabelnoye, Rublenoye và Artelnoye phải được RFAF kiểm soát. Đầu cầu sau đó sẽ trải dài thành một đường thẳng từ Staritsa ở phía tây đến tận Dvurechanskoye ở phía đông nam.

Tất nhiên, việc hình thành "vành đai an ninh" vào năm 2026 đã mất đi mục đích ban đầu với tầm hoạt động ngày càng tăng của UAV FPV. Tuy nhiên, sự hiện diện ở khu vực biên giới cho phép Nga thiết lập các trạm quan sát để theo dõi hoạt động trên lãnh thổ Ukraine, chủ động chặn đứng bất kỳ nỗ lực nào của xe bọc thép hoặc các nhóm bộ binh tiến về tiền tuyến.

Nga, Ukraine giành giật từng ngôi nhà, góc phố ở Konstantinovka

Kênh Rybar đưa tin, tại khu vực Konstantinovka, lực lượng Moscow đang dần mở rộng vùng kiểm soát xung quanh thành phố cùng tên. Cụm tác chiến phía Nam đã hoàn thành việc giải tỏa Ilyinovka, nơi giao tranh bắt đầu khoảng một tháng trước. Họ tiến sâu vào làng và hiện đã chiếm giữ hoàn toàn nơi này.

Trong khi đó, các cuộc phản công của Ukraine vẫn có thể xảy ra ở vùng ngoại ô phía bắc, vì Konstantinovka có nhiều bộ binh AFU. Việc theo dõi chuyển động của từng cuộc tấn công với 2 hoặc chỉ 1 tay súng, cũng như việc rà soát mọi tầng hầm trong các tòa nhà, là khá khó khăn.

Xa hơn về phía tây, đã có bằng chứng khách quan cho thấy quân đội Nga đang tiến về phía bắc Rusyn Yar, nơi tương đối yên tĩnh trong 3 tháng qua. Giờ đây, dường như các chiến binh Nga đang dần củng cố vị trí trong khe núi Vidnoye và gần mỏ đất sét chịu lửa.

Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở sườn phía đông gần Chasov Yar. Sau khi AFU giữ vững được các vị trí ở vùng ngoại ô phía đông nam thành phố, tình hình không thay đổi đáng kể và vẫn vô cùng khó khăn đối với quân đội Nga.

Nếu không xóa sổ được cứ điểm kháng cự hình thành ở khu vực Krasnoye và Nikolaevka, việc bao vây hoàn toàn Konstantinovka từ phía đông là bất khả thi đối với Nga. Vì vậy, các vị trí của lực lượng Moscow ở Novodmitrovka dễ bị tấn công từ nhiều phía.

Quân đội Nga bất ngờ xâm nhập ồ ạt vào trung tâm Konstantinovka trên nhiều hướng, lực lượng Ukraine phản công quyết liệt (Ảnh: Rybar).

Bên trong thành phố, tình hình vẫn không thay đổi. Nhờ hoạt động có hệ thống của các đơn vị UAV, binh sĩ Ukraine gần như không thể tiến vào thành phố. Trên thực tế, một "nghĩa địa" khổng lồ gồm các phương tiện bị phá hủy đã hình thành ở lối vào phía bắc. Giờ đây, ngay cả các xe bọc thép chở quân nhỏ và cơ động cũng ngày càng khó vượt qua tuyến phòng thủ này.

Kết quả của trận chiến giành thành phố, như Rybar đã đưa tin trước đó, phần lớn sẽ phụ thuộc vào những thành công ở hai bên sườn. Một cuộc tiến công về phía bắc dọc theo tuyến Ilyinovka - Dolga Balka sẽ cho phép lực lượng Moscow đánh bọc sườn các vị trí của đối phương ở phía đông nam Kostantinovka.

Đồng thời, nếu không có một cuộc tiến công đồng thời gần Chasov Yar, quân đội Nga sẽ không thể bao vây hoàn toàn lực lượng Kiev đồn trú. Hơn nữa, AFU có thể dễ dàng tiếp tế bằng UAV cho từng vị trí, giữ vững chúng trong nhiều tháng.

Ukraine cáo buộc Nga sắp tuyển mộ hàng nghìn chiến binh nước ngoài

Moscow đang chuẩn bị tuyển mộ ít nhất 18.500 người nước ngoài vào Lực lượng Vũ trang Nga trong năm 2026, Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) tiết lộ vào ngày 28/4, theo Kyiv Independent.

Moscow đã tuyển mộ chiến binh nước ngoài từ các nước đang phát triển kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự vào năm 2022, với đãi ngộ tốt như mức lương cao, phúc lợi và quốc tịch Nga.

Báo cáo tình báo cho thấy Điện Kremlin chủ yếu sẽ nhắm mục tiêu vào công dân sống ở các nước Trung Á, bao gồm Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan và Tajikistan.

Theo GUR, Nga cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyển mộ binh lính từ các nước đang phát triển ở châu Á và châu Phi, tập trung vào Bangladesh, Chad, Sudan và Burundi.

Moscow đã đưa ra các mục tiêu huy động cụ thể cho các sĩ quan tuyển quân với mục đích có từ 0,5% đến 3,5% quân số tại bất kỳ khu vực nào trên tiền tuyến, tùy thuộc vào từng vùng, GUR cho hay.

Theo Bộ Điều phối về Đối xử với Tù binh Chiến tranh, tính đến ngày 30/3, Ukraine đã xác định được 27.407 công dân nước ngoài đang chiến đấu cho Nga trong cuộc chiến chống lại Ukraine, tăng từ hơn 18.000 người vào tháng 11, với việc Moscow tuyển mộ họ từ ít nhất 135 quốc gia.

Trước đó vào tháng 3, bộ này cho biết gần một nửa số chiến binh nước ngoài mà họ xác định được đến từ châu Á, mặc dù cũng có những người được tuyển mộ ở các quốc gia thành viên EU, bao gồm cả Ý.

Mặc dù chưa thể xác minh đầy đủ quy mô của các nỗ lực tuyển mộ, một cuộc điều tra hồi tháng 4/2025 do cơ quan truyền thông độc lập Important Stories của Nga thực hiện đã xác định hơn 1.500 chiến binh nước ngoài đến từ 48 quốc gia đã gia nhập quân đội Nga.

Bộ trưởng Ngoại giao Andrii Sybiha cho biết hồi tháng 2 rằng ít nhất 1.780 công dân của nhiều quốc gia châu Phi đang chiến đấu cho Nga.

Moscow chưa lên tiếng về cáo buộc do Kiev đưa ra.