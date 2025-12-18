Chiến sự Ukraine đang bước vào giai đoạn quyết liệt mặc dù cả hai phía đều bày tỏ mong muốn đàm phán hòa bình (Ảnh minh họa: Skynews).

Mỹ và Nga có thể đàm phán tại Miami vào ngày 20-21/12

Politico đưa tin, các quan chức Mỹ và Nga dự kiến ​​sẽ gặp nhau tại Miami vào ngày 20-21/12 như một phần trong sáng kiến ​​của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt cuộc xung đột Ukraine.

Theo một trong những nguồn tin của Politico, phái đoàn Nga dự kiến ​​sẽ bao gồm ông Kirill Dmitriev, người đứng đầu Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga.

Đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump, Steve Witkoff và con rể của ông Trump, Jared Kushner, dự kiến sẽ đại diện phía Mỹ ​​tham dự các cuộc đàm phán.

Đầu tuần này, hai ông Witkoff và Kushner đã đàm phán với giới chức Ukraine và châu Âu ở Berlin để thảo luận về các đảm bảo an ninh của Mỹ cho Kiev, nhượng bộ lãnh thổ và các vấn đề khác.

Theo giới truyền thông, trong các cuộc đàm phán ở Berlin, Mỹ đã gây áp lực lên Ukraine để buộc Kiev nhượng lại phần Donbass mà họ đang kiểm soát.

Axios đưa tin rằng vòng đàm phán tiếp theo giữa Kiev và Washington để giải quyết chiến tranh có thể diễn ra vào cuối tuần này tại Mỹ, nhiều khả năng là ở Miami.

Nga báo cáo tàu bị hư hại do tấn công bằng UAV

Rạng sáng nay, 18/12, Thống đốc vùng Rostov của Nga, ông Yuri Slyusar, đã báo cáo về một tàu bị hư hại ở Rostov, được cho là do một cuộc tập kích bằng UAV của Ukraine.

Ông Slyusar nói: "Một tàu đã bị hư hại trong cảng Rostov. Theo báo cáo sơ bộ, đã có thương vong trong số thủy thủ đoàn. Thông tin đang được làm rõ. Bốn cư dân ở Bataysk cần được hỗ trợ y tế".

Sau đó, thị trưởng thành phố Rostov-on-Don của Nga báo cáo rằng đám cháy đang được dập tắt trên một tàu chở dầu "bị hư hại do một cuộc không kích của Ukraine. Có người thiệt mạng và bị thương".

Thông tin cập nhật mới nhất làm rõ rằng, do vụ tấn công, một tàu chở hàng đã bốc cháy khiến 2 thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng và 3 người khác bị thương.

Nga sẽ phải đối đầu trực tiếp với Ukraine và EU

Kênh Military Summary đưa tin, các cuộc đàm phán ở Berlin không mang lại kết quả nào cho cả Washington và Moscow giữa bối cảnh tình hình địa chính trị trên toàn thế giới tiếp tục leo thang.

Mỹ muốn chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine như hiện tại, với một số nhượng bộ nhỏ cho Nga, để chuyển trọng tâm sang Venezuela và Colombia, nhưng điều này dường như đã không thành công. Giờ đây, Mỹ có lẽ buộc phải rút khỏi cuộc xung đột Ukraine mà không thể hoàn thành nó, vì thế Nga sẽ phải đối đầu trực tiếp với Ukraine và EU.

Phát biểu tại một cuộc họp mở rộng của Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 17/12, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Nga sẽ đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự tại Ukraine dù Moscow vẫn sẵn sàng giải quyết xung đột thông qua ngoại giao.

Theo tất cả các tuyên bố từ Moscow, toàn thế giới đang ngày càng hiểu rằng cuộc chiến ở Ukraine sẽ tiếp diễn suốt năm 2026 và cuối cùng sẽ được quyết định trên chiến trường. Các cuộc đàm phán hòa bình đã rơi vào bế tắc, không có tiến triển nào trong 2 tháng qua.

Trong khi đó, leo thang căng thẳng ở Venezuela đang đến gần... Đêm 16/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố phong tỏa quân sự xuất khẩu dầu mỏ của Venezuela.

Trên chiến tuyến, giao tranh hỗn loạn tại Kupyansk vẫn tiếp diễn và quân đội Ukraine (AFU) đang có lợi thế.

Ở các mặt trận còn lại, quyền chủ động của quân đội Nga (RFAF) tiếp tục được duy trì, với hầu hết các thay đổi lãnh thổ đến từ vùng Zaporizhia. Có báo cáo về một cuộc tiến công lớn của lực lượng Moscow ở đông bắc Stepnogorsk cùng với đó là các trận chiến trong trung tâm Huliaipole. Dự kiến ​​cả hai sườn của tuyến phòng thủ Orekhov sẽ sớm bị chọc thủng.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 17/12. Moscow phát động đột kích trên khắp mặt trận theo các mũi tên đỏ, chiếm giữ thêm nhiều vị trí mới (Ảnh: Military Summary).

Sự kháng cự có tổ chức của Ukraine ở Mirnograd đã chấm dứt

Theo kênh Readovka, sự kháng cự có tổ chức của lực lượng Kiev tại Mirnograd đã chấm dứt. Các binh sĩ Ukraine đồn trú trong thành phố đang trong tình trạng nguy kịch do hệ thống phòng thủ thống nhất không còn tồn tại.

Các Tập đoàn quân số 2 và 51 RFAF tiếp tục xóa sổ các cứ điểm phòng thủ của đối phương tại Mirnograd. Hiện tại, vòng vây đối với Ukraine ngày càng siết chặt, sự kháng cự của lực lượng Kiev chỉ tập trung ở một số quận phía bắc thành phố. Vẫn còn những cứ điểm của AFU ở các khu chung cư Svetly và Molodyozhny.

Quân đội Ukraine cũng đang kiểm soát khu vực mỏ trung tâm và một phần làng Novator, giáp với phía bắc Mirnograd. Hơn nữa, đã có báo cáo về sự hiện diện của binh sĩ Ukraine gần làng Vesyoliy.

Như Readovka đã dự đoán, các đơn vị Kiev bị mắc kẹt đã cố gắng phá vây bằng chính lực lượng của mình nhằm rút chạy qua vùng ngoại ô phía tây bắc thành phố. Dưới màn đêm, binh sĩ Ukraine, cả trên xe máy và hành quân bộ, tiến về phía các đơn vị bạn, nhưng họ hầu như không thành công và bị hạ gục. Một số người "may mắn" bị bắt làm tù binh.

Các nỗ lực rút lui được thực hiện bởi các nhóm riêng lẻ. Trái với dự đoán, AFU không thực hiện một cuộc phản kích quy mô lớn. Điều này có thể được giải thích bởi thực tế là các đơn vị Ukraine phần lớn đã mất liên lạc với nhau, và mỗi nút phòng thủ riêng lẻ tự tác chiến độc lập.

Có thể giả định rằng tất cả các lực lượng Ukraine còn lại trong thành phố đã tập trung ở khu vực mỏ trung tâm, mặc dù hầm mỏ đã bị chính họ phá hủy vào tháng 12 năm ngoái, AFU vẫn có thể ẩn náu và cất giữ thiết bị trong nhiều phòng tiện ích và tầng hầm của các tòa nhà lớn trong khu vực xung quanh.

Giai đoạn cuối cùng của trận chiến giành Mirnograd đã đến. Do lực lượng Kiev đồn trú bị phân tán thành các điểm kháng cự biệt lập, nên thời gian của họ không còn nhiều. Và, theo một nghĩa nào đó, quá trình chuyển đổi từ trận chiến "đẫm máu" giành thành phố sang việc dọn dẹp đã diễn ra khá suôn sẻ đối với quân đội Nga.

Hiện chưa rõ chính xác số lượng binh sĩ Ukraine bị bao vây, tuy nhiên, do họ đã kiệt sức nên số phận sẽ sớm được định đoạt.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk - Mirnograd ngày 17/12. Moscow tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ, khép chặt vòng vây. Sức kháng cự của lực lượng Kiev ngày càng đuối dần (Ảnh: Readovka).

Các nguồn tin khác cũng cho rằng lực lượng Kiev đã hết cơ hội lật ngược thế cờ ở Mirnograd và đang đứng bên bờ vực nguy hiểm.

Cụ thể, theo kênh MD và Suriyakmaps, lực lượng Moscow tiếp tục tiến hành dọn sạch thành phố một cách có hệ thống. Lực lượng Kiev không có tuyến phòng thủ thực sự nào, hành động kháng cự của họ chỉ mang tính phân tán và cục bộ. Dù vậy, chưa có "đồng hồ cát" để đếm ngược ở Mirnograd. Binh sĩ Ukraine bị bao vây vẫn tiếp tục chiến đấu.

Trong khi đó, kênh ZOV Military cho biết, một pháo đài "bất khả xâm phạm" khác của AFU ở Zeliboba đã thất thủ. Các báo cáo chính thức sẽ được công bố rất sớm.

Ngược lại, kênh Kalibrated Maps nói rằng Mirnograd đã "xong", khẳng định, các báo cáo từ hiện trường cho biết Pokrovsk - Miirnograd đã hoàn toàn sụp đổ.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Mirnograd ngày 17/12. Moscow được cho là đã đè bẹp sự kháng cự của đối phương, kiểm soát hoàn toàn thành phố (Ảnh: KalibratedMaps).

Tình hình Kupyansk: Quân đội Nga nguy cấp

Tại khu vực Kupyansk, tình hình được cho là nguy cấp đối với quân đội Nga khi lực lượng Kiev đang cố gắng giành được chỗ đứng ở trung tâm thành phố, kênh Rybar nhận định.

Tranh cãi về Kupyansk vẫn tiếp diễn. Trong khi giao tranh ác liệt diễn ra trong thành phố, các phương tiện truyền thông ở cả hai phía đang cố gắng thao túng câu chuyện, thay phiên nhau tuyên bố kiểm soát phần lớn thành phố.

Hình ảnh từ thành phố rất hiếm và bị trì hoãn, với hình ảnh gần đây nhất từ ​​phía Ukraine có từ đầu tháng 12. Trong khi đó, lực lượng Moscow đang công bố các video xác nhận những thành công của đối phương trong khu vực trung tâm.

Ví dụ, binh sĩ Ukraine đã được phát hiện gần tòa nhà hành chính thành phố, và AFU đang tiến công từ phía nam và tây. Tình hình ở Kondrashivka vẫn chưa chắc chắn, lực lượng Kiev tuyên bố đã chiếm được nơi này, mặc dù họ không cung cấp bằng chứng nào.

Tuy nhiên, một số phương tiện truyền thông, vì lý do nào đó, đã cố gắng dàn dựng một "cuộc phản khủng hoảng" phi lý bằng cách công bố đoạn phim được cho là "binh sĩ Nga đi bộ qua Kupyansk". Tuy nhiên, các nguồn thông tin tình báo nguồn mở (OSINT) của phương Tây phát hiện ra rằng đoạn phim được quay ở làng Tavolzhanka, cách thành phố 20km về phía đông bắc.

Thật dễ dàng để hình dung những lời phủ nhận kiểu như "mọi thứ đều ổn, Kupyansk đang được kiểm soát" sẽ bị nhìn nhận như thế nào. Đặc biệt là khi xét đến uy tín của Cụm tác chiến phương Tây RFAF, những tuyên bố của họ đã nhiều lần bị đặt câu hỏi và giờ đây hóa ra là hoàn toàn có cơ sở.

Tình hình ở khu vực Kupyansk là một ví dụ rõ ràng khác về những vấn đề mà việc "phóng đại thành công" có thể gây ra. Và cái giá phải trả cho cách tiếp cận này đối với những ngôi làng "mượn" luôn là sinh mạng của những người lính.

Theo các nguồn tin công khai, vào ngày 12/12, Quân đoàn 2 AFU đã phát động một cuộc phản công, giành lại Moskovka, Kondrashovka và Radkovka cùng các khu rừng xung quanh.

Lực lượng này được cho là đã tiến vào tây bắc Kupyansk và đột phá đến Oskol gần Golubovka, cắt đứt đường tiếp tế của quân đội Nga. Cùng ngày, hình ảnh Tổng thống Zelensky tại lối vào phía tây thành phố củng cố thêm những thông tin này.

Các báo cáo tiếp theo cho thấy AFU mở rộng đầu cầu ở Zaoskol, cản trở bước tiến của các đơn vị Moscow vào trung tâm Kupyansk. Ngày hôm sau, thông tin về sự tiến công của lực lượng Ukraine tại tiểu khu Yubileiny và phía đông nam Petropavlovka cũng được lan truyền.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 17/12. Kiev phản công ác liệt, giành lại phần lớn thành phố. Moscow mở rộng khu vực kiểm soát ở những nơi khác trong khi vẫn bám trụ ở trung tâm (Ảnh: Rybar).

Nguyên nhân và những khó khăn của Nga

Những diễn biến này cho thấy AFU vẫn duy trì khả năng phòng thủ và phản công hiệu quả. Các nhà phân tích chỉ ra rằng, việc RFAF chưa thể chiếm được Kupyansk sau gần 6 tháng cho thấy Bộ chỉ huy Nga đã không triển khai đủ nguồn lực cần thiết, do giao tranh ác liệt đang diễn ra ở những nơi khác trên chiến trường.

Việc tái triển khai quân đến Kupyansk cũng gặp nhiều khó khăn do các khu vực trung tâm đã bị dàn trải quá mức. Quân đội Nga đã cố gắng chiếm thành phố thông qua các hoạt động đột kích cục bộ, với mục tiêu tiến công và củng cố vị trí mà không gây ra thương vong lớn. Mặc dù kế hoạch này đạt được một số thành công ban đầu, nhưng vẫn còn nhiều chi tiết cần được xem xét.

Những diễn biến trước đó và vai trò của UAV

Hồi đầu tháng 8 các đơn vị xung kích Nga đã chiếm giữ các vị trí vững chắc ở Kupyansk và giành một điểm cao quan trọng phía bắc thành phố vào giữa tháng 9. Tuy nhiên, sau "Chiến dịch đường ống" của RFAF, AFU đã tăng cường phản công.

Trong các trận giao tranh, Lữ đoàn Tác chiến số 13 thuộc Vệ binh Quốc gia Ukraine đã chiếm lại Tishchenkivka vào ngày 24/9, Kondrashovka vào ngày 9/10 và Radkovka vào ngày 11/10. Tình hình trở nên nguy kịch khi lực lượng Kiev được cho là đã tiến đến sông Oskol gần Dvurechnaya vào ngày 21/10, chặn đầu cầu hữu ngạn của Nga từ phía bắc.

Tình hình đã được đảo ngược phần lớn nhờ vào các phi công điều khiển UAV từ Trung tâm Công nghệ Không người lái Tiên tiến Rubicon RFAF, dự án không người lái "Ngày tận thế" của Tiểu đoàn Sudoplatov và Trung đoàn bộ binh cơ giới số 7. Các đơn vị này đã tạo ra một vùng tiêu diệt có hệ thống xung quanh toàn bộ Kupyansk, nhưng vẫn chưa thể dập tắt hoàn toàn sự kháng cự của Ukraine.

Hiện tại, căng thẳng vẫn tiếp diễn ở một số điểm trong phạm vi thành phố, bất chấp những bản đồ tác chiến được tô màu. Kế hoạch của các chiến lược gia Nga nhằm thu hút một phần lực lượng Kiev khỏi Kupyansk vẫn đang được theo dõi sát sao.

Tại khu vực Burluk, RFAF đang tiến thành công về phía nam Volchansk (Vovchansk), hoàn thành việc kiểm soát Vilcha.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 16/12. Kiev phản công dữ dội, giành lại các khu vực xanh nhạt. Lực lượng Moscow cũng chiếm thêm một số khu vực ở tả ngạn sông Oskol (Ảnh: AMK Mapping).

Nga liên tiếp giành thắng lợi ở Zaporizhia

Các đơn vị Moscow tiếp tục giao tranh ác liệt trên các tuyến đường tiếp cận Orekhov và cũng đã đạt được những bước tiến đáng kể ở vùng lân cận Stepnogorsk, kênh Rybar đưa tin.

RFAF tiếp tục giữ vững vị trí ở ngoại ô phía nam Novodanilovka và Malaya Tokmachka. Việc tuyên bố giành được các thị trấn này vẫn chưa được xác nhận chính thức.

Tuy nhiên, đã có những thành công ở sườn phía tây, tại đó, các đơn vị Moscow đã áp sát Stepovoye, chiếm được một số vành đai rừng, và cũng chọc thủng phòng tuyến gần Stepnogorsk.

Trong khi giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở Primorskoye, lính dù Nga đã kiểm soát gần như toàn bộ Stepnogorsk và bắt đầu tấn công xa hơn về phía bắc và hướng tới Lukyanivske.

Lợi dụng tuyến phòng thủ của đối phương tan vỡ, binh sĩ thuộc Sư đoàn xung kích dù số 7 và các đơn vị RFAF khác đã chiếm được một chuỗi cứ điểm ở phía đông Stepnogorsk.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại cánh tây Zaporizhia ngày 17/12. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ (Ảnh: Rybar).

Lực lượng Kiev cũng bị đánh bật khỏi các vị trí gần nhà máy điện mặt trời và trên các tuyến đường dẫn đến nhà máy khai thác và chế biến Stepnogorsk bị bỏ hoang.

Tuy nhiên, tình hình trên toàn bộ mặt trận vẫn căng thẳng. Lực lượng Kiev triển khai các đơn vị UAV và đang cố gắng cắt đứt sự xâm nhập đang mở rộng gần Stepnogorsk.

Dù vậy, nếu các cứ điểm này được giữ vững, sẽ tạo cơ hội cho RFAF mở rộng sự xâm nhập sau đó và gây ra mối đe dọa từ sườn phía tây, qua đó sẽ làm trầm trọng thêm vị thế của lực lượng Kiev, vì hệ thống phòng thủ của họ ở phía đông phụ thuộc vào Huliaipole, nơi đang nhanh chóng mất đi tầm quan trọng chiến lược.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại cánh đông Zaporizhia ngày 17/12. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ (Ảnh: Rybar).

Kênh ZOV Military khẳng định, quân đội Nga đang nhanh chóng kiểm soát Huliaipole. Hệ thống phòng thủ của Ukraine trong thành phố bắt đầu mất đi sự gắn kết, tan rã thành nhiều điểm kháng cự riêng lẻ.

Song song với các mũi đột kích vào khu vực đô thị, các chiến binh Nga tiến về phía nam thành phố, với diễn biến mới này, giờ đây, việc di chuyển trên con đường từ Zalishchnyk trở nên vô cùng nguy hiểm đối với phía Ukraine.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Huliaipole ngày 17/12. Lực lượng Moscow tiếp tục đột phá theo các mũi tên đỏ xuyên vào trung tâm và vòng qua phía nam thành phố (Ảnh: VoenkorKotenok).

Ukraine tuyên bố bẻ gãy 125 đợt xung phong của Nga

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 17/12 của Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết: "Tổng cộng 125 cuộc đụng độ đã xảy ra kể từ đầu ngày hôm nay. Lực lượng phòng thủ Ukraine đang đẩy lùi quyết liệt các nỗ lực tiến sâu vào lãnh thổ của chúng ta từ phía đối phương, gây thiệt hại về hỏa lực cho họ. Nga tiến hành 28 cuộc không kích, thả 82 quả bom dẫn đường. Ngoài ra, họ triển khai 3.145 UAV cảm tử và thực hiện 2.233 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng Tham mưu Ukraine khẳng định AFU cơ bản chặn đứng các nỗ lực xâm nhập của RFAF ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Sloviansk, Konstantinovka, Pokrovsk, Aleksandrovsk, Huliaipole và Orekhov.

Nga củng cố thành quả ở Volchansk

Trên mặt trận Kharkov, tại khu vực Burluk, sau khi kiểm soát Volchansk gần đây, quân đội Nga tiếp tục củng cố những thành quả đạt được, tiến về vùng ngoại ô thành phố, kênh Rybar đưa tin.

Phía tây nam Volchansk, một cuộc đột phá đang diễn ra xuyên qua rừng Tatar. Lực lượng Moscow đang chiến đấu giành ngôi làng nhỏ Prilipka và mở rộng vùng tác chiến ở lân cận Liman, nơi vừa mới nằm dưới sự kiểm soát của RFAF. Giao tranh cũng đang chuyển sang Grafskoye, một ngôi làng nhỏ khác nằm trên bờ sông Seversky Donets.

Một phần của làng Vilcha đã nằm dưới sự kiểm soát của RFAF, và hiện lực lượng Kiev chỉ duy trì sự hiện diện hạn chế ở vùng ngoại ô phía tây nam.

Tình hình của AFU đang xấu đi: con đường xuyên qua Liman đã bị cắt đứt, và nguồn cung cấp và việc luân chuyển binh sĩ được thực hiện qua những con đường đất gồ ghề trong các vành đai rừng, vốn dễ bị tấn công bởi UAV.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Volchansk ngày 17/12. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ về phía nam thành phố( Ảnh: Rybar).

Xa hơn về phía đông, quân đội Nga, sau khi chiếm Volchansk, bắt đầu phát triển về phía Vovchanskie Khutory và đã kiểm soát được vùng ngoại ô phía tây. Trước đó, lực lượng Kiev phát động các cuộc phản công từ đó, sử dụng ngôi làng để tập trung quân dự bị.

Trục Melove - Otradnoye vẫn ổn định. Giao tranh đang diễn ra ở đây trong các vành đai rừng và khe núi, do các nhóm nhỏ tiến hành. Chưa có báo cáo nào về sự tiến công từ khu vực này.

Một loạt các thành công cục bộ của các đơn vị Moscow gần Volchansk cho phép họ phát triển các hoạt động tấn công sâu vào phòng tuyến đối phương. Và vì AFU tái bố trí một số đơn vị đã chịu tổn thất sang hướng Kupyansk lân cận, tốc độ chiếm lãnh thổ của Nga dọc biên giới tỉnh Kharkov có thể sẽ tăng tốc.

Các đơn vị Kiev ở bờ trái sông Oskol sẽ sớm bị cắt đứt nguồn tiếp tế.

Theo kênh Suriyakmaps, ở phía bắc Kharkov, trong 3 ngày qua, quân đội Nga tiếp tục tiến công ở vùng ngoại ô phía nam và đông nam thành phố Volchansk và đạt được những bước tiến mới ở đông nam Vilcha (khoảng 70% khu vực này hiện nằm dưới sự kiểm soát của Moscow).