Các binh sĩ Ukraine trên đường ra mặt trận (Ảnh minh họa: New York Times).

Phái đoàn Mỹ và Nga sắp gặp nhau

Kênh Military Summary đưa tin, một cuộc gặp giữa phái đoàn Mỹ và Nga sẽ diễn ra vào cuối tuần này. Tuy nhiên, rất có thể cuộc gặp chỉ nhằm mục đích để Mỹ chuyển giao cho Nga một văn kiện do Ukraine và châu Âu chuẩn bị trong các cuộc đàm phán ở Berlin. Tóm lại, chưa nên kỳ vọng vào bất kỳ bước đột phá nào. Chiến tranh sẽ tiếp diễn.

Sau các hoạt động đột kích được phát động trong những ngày gần đây ở khu vực Zaporizhia, một số đoạn video định vị địa lý tiếp theo xác nhận những thành công của quân đội Nga (RFAF). Các vị trí ở làng Lukianivske đã được bảo đảm. Đồng thời, những mũi xung kích khác của RFAF cũng đang tiến sâu hơn vào phía nam thành phố Huliaipole, giao tranh ác liệt đang diễn ra ở từng ngôi nhà.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại phía tây Zaporizhia ngày 18/12. Moscow phát động đột kích theo các mũi tên đỏ, chiếm giữ thêm nhiều vị trí mới (Ảnh: Military Summary).

Trong khi đó, các nhà quan sát quân sự đưa tin về tình hình nghiêm trọng hơn ở Mirnograd đối với lực lượng Kiev bị bao vây. Tình hình đang trở nên ngày càng nguy hiểm, và việc thoát khỏi vòng vây đối với các binh sĩ Ukraine dường như là bất khả thi.

Ukraine tuyên bố phản công gần Liman, xóa sổ 1 trung đoàn Nga

Kyiv Independent đưa tin, mọi con mắt đang theo dõi tình hình ở Liman (Lyman) ở tỉnh Donetsk, nơi có một tia hy vọng le lói cho quân đội Ukraine (AFU), sau thành công của họ ở Kupyansk tuần trước.

Lực lượng Kiev đã phản công gần Liman, loại bỏ toàn bộ 1 trung đoàn Nga - một đơn vị có thể có khoảng 2.000 binh sĩ trên giấy tờ - và củng cố vị trí của họ, Quân đoàn 3 AFU báo cáo ngày 18/12.

Chiến dịch được tiến hành bởi Quân đoàn 3 và các đơn vị thuộc Cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) trong bối cảnh RFAF tiếp tục đẩy mạnh việc chiếm thêm lãnh thổ ở tỉnh Donetsk.

"Nhờ những nỗ lực phối hợp, chiến tuyến đã được nắn thẳng, và vị trí chiến thuật của lực lượng Kiev trong khu vực đã được cải thiện", đơn vị này viết trên Facebook.

Chiến dịch của AFU đã hạn chế khả năng cơ động của đối phương trong khu vực rừng rậm, Quân đoàn 3 cho biết. Đơn vị này cũng báo cáo rằng có một số lính bộ binh Nga bị bắt.

Liman, nằm ở phía bắc tỉnh Donetsk với dân số trước chiến tranh khoảng 20.000 người, đã là điểm nóng của chiến tuyến trong nhiều năm khi giao tranh diễn ra ác liệt trong rừng Serebrianskyi, ngay phía đông thành phố, một khu vực nơi nhiều chiến binh nước ngoài thuộc Quân đoàn Quốc tế dưới sự chỉ huy của Lục quân Ukraine đã tham chiến.

Phía Nga không bình luận về thông tin do Ukraine công bố.

Nga phát hiện ra lỗ hổng, đang làm sụp đổ mặt trận Orekhov

Theo kênh Readovka, lực lượng Moscow đang làm sụp đổ mặt trận Zaporizhia của quân đội Ukraine (AFU) giữa Orekhov và Stepnogorsk.

Sư đoàn xung kích dù cận vệ số 7 RFAF tiếp tục thành công sau khi vượt qua được tuyến phòng thủ đối phương ở Stepnogorsk. Lính dù Nga được giao nhiệm vụ chặn đường cao tốc N-08 nối Orekhov với Zaporizhia.

Để thực hiện điều này, Bộ chỉ huy Moscow đã chọn phương án tấn công Lukyanovskoye, bỏ qua Nhà máy Khai thác và Chế biến Stepnogorsk (Tavrichesky GOK) bị bỏ hoang, nơi cùng với mạng lưới công sự dã chiến ở phía tây, bao phủ một cụm khu dân cư.

Điều quan trọng cần lưu ý là các đơn vị thuộc Sư đoàn 7 RFAF đang hoạt động với kỹ năng tối ưu, khai thác địa hình để tiến sát ngôi làng, nơi mà họ đã kiểm soát được vùng ngoại ô phía tây.

Tuyến phòng thủ xung quanh Tavrichesky GOK bao gồm Lukyanovskoye, Magdalinovka, Pavlovka, Novoyakovlevka, Novoboikovskoye và làng Zapasnoye.

Việc bỏ qua nhóm làng này đồng nghĩa với một cuộc tấn công kiểu "bạch tuộc" nhanh chóng vào cụm dân cư nói trên, xa hơn nữa, cách đó 6-7km, là cao tốc cung cấp tiếp tế cho khu vực phòng thủ Orekhov của AFU từ Zaporizhia.

Như vậy, lực lượng Kiev một lần nữa lại rơi vào khủng hoảng tác chiến nghiêm trọng ở khu vực cực tây hướng Zaporizhia, mà họ không thể vượt qua với lực lượng hiện có.

Bằng cách xuyên thủng vành đai phòng thủ bao quanh các làng mạc, quân đội Nga có thể tạo ra điều kiện cực kỳ bất lợi cho đối phương bằng cách chiếm nhà máy khai thác và chế biến bỏ hoang. Cơ sở cũ này có hệ thống cơ sở hạ tầng ngầm phát triển tốt, chỉ bị ngập một phần.

Trong điều kiện hiện tại, nhà máy như vậy không khác gì một pháo đài, tuy nhỏ nhưng hoàn chỉnh. Độ sâu và thiết kế của những công trình ngầm đảm bảo an toàn cho các đơn vị Kiev ngay cả trước các cuộc không kích, giúp họ ẩn náu ở đó trong thời gian dài.

Lính dù Nga sẽ gặp khó khăn trong việc loại bỏ cơ sở này khỏi hệ thống phòng thủ của đối phương. Tuy nhiên, giống như trường hợp Stepnogorsk vừa được kiểm soát gần đây, lính xung kích Nga có thể dễ dàng bao vây công sự và đẩy bộ binh AFU xuống lòng đất, điều này sẽ làm giảm giá trị vị trí này đối với Bộ chỉ huy Kiev.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 18/12. Moscow kiểm soát phần màu đỏ, tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ. Những vạch vàng thể hiện tuyến công trình phòng thủ vững chắc của lực lượng Kiev (Ảnh: Readovka).

Kênh Anna News cho biết, trên mặt trận Zaporizhia, tình hình của AFU tiếp tục xấu đi. UAV Nga đang chặn đứng hiệu quả việc di chuyển trang thiết bị của đối phương ở phía sau, tước đoạt khả năng cơ động và tiếp tế của các đơn vị. Tại khu vực Huliaipole, đã ghi nhận một số binh sĩ Ukraine đầu hàng, theo lời các tù binh, chỉ huy của họ đã rời bỏ vị trí trước, khiến quân đội mất đi sự lãnh đạo và mệnh lệnh rõ ràng.

Các vấn đề đang được thừa nhận ở cấp chính thức. Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, ông Alexander Syrsky, đã công khai tuyên bố về tình hình nguy kịch của AFU trên tiền tuyến.

Các binh sĩ Ukraine bị bắt báo cáo về tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nguồn cung cấp: một khẩu phần ăn khô cho 4 người, thiếu nguồn cung cấp thực phẩm và nước uống đầy đủ, kể cả ở khu vực Mirnograd (Dmitrov). Tất cả những điều này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị Kiev.

Một số sự việc đặc biệt đáng chú ý. Theo lời tù binh Ukraine, các chỉ huy điều binh lính đến Seversk, lờ đi việc thành phố này đã nằm dưới sự kiểm soát của Moscow.

Trong bối cảnh đó, phía Nga đang dựa vào công nghệ: chỉ huy lữ đoàn "Nevsky", Vereshchagin, báo cáo rằng tới 50% số thương binh được sơ tán bằng robot, giúp giảm thiểu tổn thất và đẩy nhanh quá trình đưa người bị thương ra khỏi chiến trường. Sự khác biệt giữa hai bên ngày càng trở nên rõ rệt.

Tại Huliaipole, trong 4 ngày qua, quân đội Nga tiếp tục tăng cường đầu cầu ở phía tây sông Gaichur và Dobropillya, kiểm soát các chiến hào mới dọc theo tuyến phòng thủ chính của đối phương, kênh Suriyakmaps xác nhận.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở phía đông Zaporizhia ngày 17/12. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực bao quanh bởi nét đứt màu đỏ là nơi họ mới giành được và tiếp tục phát triển theo các mũi tên đỏ, xâm nhập Huliaipole (Ảnh: Suriyakmaps).

Kiev nói Moscow mất gần 1,2 triệu binh sĩ

Theo báo cáo của Bộ Tổng tham mưu AFU ngày 18/12, Moscow đã tổn thất khoảng 1.192.350 binh sĩ kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột toàn diện vào ngày 24/2/2022.

Con số này bao gồm 1.730 thương vong mà lực lượng Moscow phải gánh chịu trong 24 giờ qua.

Theo báo cáo, Nga cũng đã thiệt hại 11.427 xe tăng, 23.758 xe chiến đấu bọc thép, 70.361 xe ô tô và bồn nhiên liệu, 35.205 khẩu pháo, 1.571 hệ thống pháo phản lực nhiều nòng, 1.262 hệ thống phòng không, 432 máy bay, 347 trực thăng, 91.386 UAV, 4.073 tên lửa hành trình, 28 tàu chiến và 2 tàu ngầm, cũng như 4.027 thiết bị chuyên dụng.

Phía Nga không bình luận về thống kê của Ukraine.

Ukraine sơ tán hàng loạt khu định cư ở Donetsk

Sau khi Seversk (Siversk) thất thủ và các cuộc tiến công gần đây của RFAF gần Liman, Cơ quan quân quản Donetsk (OVA) của Ukraine đã ban hành lệnh sơ tán bắt buộc đối với các gia đình có trẻ em ở các thành phố Mykolaivka và Svyatohirsk, cùng với 28 khu định cư khác, kênh AMK Mapping cho hay.

Do đó, Sloviansk là thành phố duy nhất ở tỉnh Donetsk không có lệnh sơ tán. Để dễ hình dung, hiện vẫn còn 8 thành phố nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Kiev ở tỉnh Donetsk, cùng với 4 thành phố khác đang tranh chấp (Mirnograd, Liman, Rodinske và Konstantinovka).

Đường màu vàng biểu thị giới hạn khu vực sơ tán trước đây, và đường màu hồng biểu thị những thay đổi mới.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Seversk - Liman ngày 18/12. Moscow kiểm soát phần màu nâu, đường màu vàng biểu thị giới hạn khu vực sơ tán trước đây, và đường màu hồng biểu thị những thay đổi mới (Ảnh: AMK Mapping).

Kênh Rybar đưa tin, tại khu vực Liman, quân đội Nga tiếp tục giao tranh gần thành phố cùng tên và dọc theo sông Seversky Donets. Cụm tác chiến phương Tây RFAF đang cố gắng chiếm khu định cư bằng chiến thuật gọng kìm, xóa sổ các vị trí AFU ở Drobyshevo và đột phá về phía tây nam qua Công viên Svyatye Gory.

Phía bắc làng, lực lượng Moscow đã giải tỏa một khu vực gần Stavki. Cuộc tranh giành cứ điểm quan trọng này đã diễn ra trong vài tháng qua. Đồng thời, giao tranh tiếp tục diễn ra dọc theo tuyến Yarovaya-Drobyshevo. Thành công ở khu vực này sẽ cho phép họ tiến đến Svyatogorsk, nơi RFAF buộc phải bỏ lại vào mùa thu năm 2022.

Phía đông nam Liman, lính xung kích Nga giành thêm một số vị trí trong rừng gần Dibrova và cũng củng cố vị trí ở vùng ngoại ô phía nam khu định cư. Đồng thời, giao tranh tiếp tục giành quyền kiểm soát một số khu vực kiên cố gần Ozernoye. Việc xóa sổ khu vực này sẽ cho phép RFAF giành quyền kiểm soát hỏa lực đối với các tuyến đường tiếp tế ở bờ đối diện sông Seversky Donets, đặc biệt là gần Krivaya Luka.

Trong khi đó, một thắng lợi khác đã đạt được gần Zakotnoye, nơi lực lượng Moscow chiếm giữ các vùng lãnh thổ rộng lớn trong khu vực đầm lầy phía đông nam Yampol. Giao tranh vẫn tiếp diễn tại phía nam ngôi làng.

Như vậy, vòng vây quanh Liman, một cứ điểm quan trọng của AFU trên tuyến đường phía bắc dẫn đến Sloviansk, đang siết chặt. Những thắng lợi tiếp theo của Nga trong khu vực này có thể mở đường cho một cuộc đột kích bọc sườn trên toàn bộ khu vực, đưa việc giải tỏa phần lãnh thổ do Kiev kiểm soát ở Donetsk đến gần hơn.

Có thông tin cho rằng chính quyền Ukraine tại địa phương đã tuyên bố sơ tán một số làng mạc giữa tỉnh Kharkov và Donetsk. Điều này gián tiếp cho thấy việc rút các đơn vị Kiev về tuyến Prishib - Svyatogorsk - Bogorodichnoye, theo kênh Suriyakmaps.

Rõ ràng, việc phòng thủ Sloviansk của AFU từ tỉnh Kharkov sẽ bắt đầu bằng nỗ lực giữ vững sông Seversky Donets. Tuy nhiên, do quân đội Nga đã tiến sát sông Liman và có thể sớm tiến quân vào chính thành phố Sloviansk, kịch bản này có thể khó thực hiện.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman và Seversk ngày 18/12. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là khu vực họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ (Ảnh: Rybar).

Tình hình Mirnograd đang xấu đi từng ngày

Kênh RVvoenkor cho biết, vòng vây Pokrovsk - Mirnograd đang siết chặt. Tình hình ở Mirnograd đã trở thành thảm họa đối với lực lượng Kiev, các chiến binh Ukraine than thở.

"Vì những lý do dễ hiểu, việc củng cố và mở rộng vùng xám là không thể. Khi một đơn vị Kiev bị bao vây từ mọi phía, không có khả năng cơ động thích hợp và hở sườn, nguy cơ bị tấn công từ phía sau trở nên nghiêm trọng. Kết quả là, ở sườn đông nam, một số tay súng (Ukraine) bị bắt làm tù binh hoặc, không may thay, đã thiệt mạng. Tình hình ở đó nhanh chóng xấu đi", một binh sĩ Ukraine viết với vẻ thất vọng.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk - Mirongrad ngày 18/12. Moscow tiếp tục tiến hành đột kích theo mũi tên màu cam và những khu vực khoanh bởi đường màu đỏ là nơi họ mới giành được (Ảnh: RVvoenkor).

"Nếu nhìn vào bản đồ một cách khách quan, thời gian đếm ngược đến sự sụp đổ đã bắt đầu. Vòng vây đang siết chặt, và ngày càng ít không gian để xoay sở. Thật khó để gọi những gì đang diễn ra là một cuộc phòng thủ có tổ chức - logic của nhiệm vụ cầm cự bên trong vòng vây dường như không thể hiểu nổi. Với tốc độ này, mọi thứ đang dần dẫn đến việc bị bắt giữ, trừ khi tình hình thay đổi hoàn toàn. Tình hình khó khăn, căng thẳng và nguy hiểm. Đây không còn là vấn đề anh hùng nữa, mà là vấn đề sinh tồn", quân nhân AFU viết.

Kênh Suriyakmaps cho biết, tại Mirnograd và Pokrovsk, trong 32 giờ qua, quân đội Nga đã tiến sâu vào các quận cuối cùng ở phía bắc Mirnograd, nơi họ đang chiến đấu nhằm quét sạch các điểm kháng cự cuối cùng của AFU trong thành phố.

Ngoài ra, sau 2 tuần giao tranh, lực lượng Moscow đã tiến được trở lại ở phía nam Grishino.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk - Mirnograd ngày 18/12. Moscow chiếm thêm các khu vực bao quanh bởi nét đứt màu cam và tiếp tục phát triển theo các mũi tên màu cam (Ảnh: Suriyakmaps).

Theo kênh Rybar, giữa lúc diễn biến ở hai bên sườn Pokrovsk - Mirnograd vẫn còn bị bao phủ bởi "làn sương mù" thì quân đội Nga phát động một cuộc đột phá mới sau một thời gian dài chủ động phòng thủ để củng cố vững chắc các vị trí đã giành được.

Mới đây, lực lượng Moscow giành lại quyền kiểm soát Pankovka, vùng ngoại vi này đã là chiến trường của những cuộc giao tranh ác liệt trong hơn một tháng. Sau đó, họ phát động một cuộc tấn công cơ giới về phía Kucherov Yar.

Một nhóm xe hạng nhẹ đã tiến sâu hơn 2km vào phòng tuyến đối phương, nhưng sau đó bị chặn lại trong một cuộc tập kích bằng UAV. Các binh sĩ Nga đổ bộ phân tán qua các vành đai rừng xung quanh.

Ở sườn đối diện, lính xung kích thuộc Cụm tác chiến Trung tâm RFAF tiếp tục các cuộc đột phá từ Molodetskoye và phát triển đến Novopidgorodne. Họ đã giành được chỗ đứng vững chắc ở vùng ngoại ô phía đông nam ngôi làng và đang dần tập trung vào khu dân cư với mục tiêu tiếp tục tiến về trung tâm.

Việc triển khai quân tiếp viện được hỗ trợ bởi mạng lưới chiến hào và các dải rừng giữa các làng, giúp Nga che giấu một phần các nhóm bộ binh khỏi UAV trinh sát của Ukraine. Tuy nhiên, tình hình vẫn còn nhiều thách thức, lực lượng Kiev thường xuyên sử dụng mìn rải từ xa và phá hủy các công trình, nhằm giảm số lượng nơi ẩn náu tiềm năng cho bên tấn công.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk - Mirnograd ngày 18/12. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ. Kiev gần như hết cơ hội lật ngược thế cờ (Ảnh: Rybar).

Kiev phản công giành lại Kupyansk bất chấp tổn thất

"Ukraine đang tiến hành một cuộc "phản công đẫm máu" ở Kupyansk, nhằm giành lại thành phố", kênh RVvoenkor cho hay.

Sau tuyên bố của Tổng thống Zelensky và Tướng Syrysky về việc lực lượng Kiev giải tỏa phần lớn Kupyansk, AFU lại một lần nữa đưa quân vào trận chiến "đẫm máu", cố gắng đột phá và tràn ngập thành phố, cũng như tiến đến sông Oskol ở vùng Kharkov, để chứng minh với phương Tây rằng họ vẫn có khả năng chiến đấu.

AFU đã chuẩn bị lực lượng dự bị, chủ yếu là bộ binh và đang liên tục phản công không ngừng từ nhiều hướng khác nhau. Các khu vực đột phá chính nằm ở các khu dân cư Moskovka, Sobolevka, Sadovoe và Kupyansk-Uzlovoy.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 18/12. Kiev phản kích theo các mũi tên vàng, đẩy lùi lực lượng Moscow, giành lại một số vị trí mới (Ảnh: Military Summary).

Sư đoàn 68 và Tập đoàn quân xe tăng số 1 thuộc Cụm tác chiến phương Tây RFAF đang chiến đấu, đẩy lùi cuộc tấn công của đối phương.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 18/12 báo cáo rằng, việc loại bỏ các nhóm binh sĩ đối phương tiếp tục diễn ra ở khu vực Kupyansk, gây tổn thất về nhân lực và trang thiết bị cho các lữ đoàn cơ giới, lữ đoàn xung kích và vệ binh quốc gia của AFU tại các khu định cư Blagodatovka, Podoly, Kovsharovka, Boguslavka, Kupiansk-Uzlovoy và Nechvolodovka thuộc vùng Kharkov.

AFU thiệt hại lên tới 200 binh sĩ, 1 xe bọc thép chở quân M113 (Mỹ), 2 xe bọc thép chiến đấu Cobra (Thổ Nhĩ Kỳ), 13 xe cơ giới, 2 trạm tác chiến điện tử và 2 kho đạn dược.