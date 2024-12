Binh sĩ Ukraine (Ảnh minh họa: Skynews).

Dấu hiệu Ukraine chuẩn bị tấn công vùng Bryansk của Nga

Kênh Military Summary đưa tin, ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy quân đội Ukraine (AFU) có thể tấn công vào khu vực Bryansk của Nga. Sau khi ký hiệu "nhận diện chiến thuật" dành cho nhóm quân mới của AFU bị rò rỉ, những báo cáo đầu tiên về việc lực lượng Kiev di chuyển vào khu vực Chernihiv đã xuất hiện.

Theo hướng Kursk, các nguồn tin từ Nga và trung lập khẳng định rằng các làng Russkoe Porechnoe và Cherkasskoe Porechnoe đã được lực lượng Moscow giành lại.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kursk ngày 18/12. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ. Kiev rút chạy theo những mũi tên xanh (Ảnh: Military Summary).

Tại Velyka Novosilka, các cuộc tiến công của quân đội Nga (RFAF) tập trung vào các ngôi làng và cánh đồng phía nam.

Lực lượng Moscow cũng đang phát động đợt tấn công đầu tiên theo hướng Shevshenko.

Ở Kurakhove, vị trí địa lý đầu tiên cho thấy sự kiểm soát của Nga tại Uspenivka. Theo Bộ Quốc phòng Nga, Trudove cũng bị kiểm soát vào cùng thời điểm đó. Dọc theo sông Sukhi Yali, lực lượng Moscow chiếm được hầu hết các làng mạc và cánh đồng.

Cùng lúc đó, các nguồn tin ủng hộ Kiev xác nhận quân đội Nga đang tiến về hướng Kostiantynopil. Việc kiểm soát được ngôi làng này sẽ hạn chế nghiêm trọng nguồn cung cấp của AFU.

Kênh RVvoenkory cho biết, lực lượng Moscow treo cờ chiến thắng ở Uspenovka, vòng vây ở nam Kurakhove đã chính thức bị xóa sổ. Trung đoàn 255 là đơn vị chủ công, họ đã dọn sạch và kiểm soát hoàn toàn khu định cư này và trước đó một chút là Trudovoye.

Việc các binh sĩ có thể bình tĩnh vẫy cờ Nga trên các con phố chính của ngôi làng, tượng trưng cho việc khôi phục quyền kiểm soát khu vực này và sự tiến công tiếp theo của lực lượng xung kích của RFAF.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kurakhove ngày 18/12. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực in đậm là nơi họ vừa giành được và tiếp tục tấn công theo các mũi tên màu cam (Ảnh: RVvoenkory).

Nga sắp đánh sập Dvurechnaya theo hướng Kupyansk

Kênh Readovka cho biết, lực lượng Moscow vượt sông Oskol gần khu định cư Dvurechnaya đã chứng kiến một cảnh tượng không bình thường: không hề có sự kháng cự nào từ AFU tại khu định cư này.

Cụ thể, đầu cầu của RFAF trên bờ tây sông Oskol gần khu định cư đô thị Dvurechnaya, được thiết lập vào cuối tháng 11, vẫn tiếp tục mở rộng. Như vậy, không phải lực lượng Kiev đang đe dọa đầu cầu bên kia sông của RFAF, mà là quân đội Nga đang đe dọa các đơn vị đối phương ở khu vực theo hướng Kupyansk.

Điều này nghe có vẻ đáng ngạc nhiên, giống như câu "cuộc săn đang chờ thợ săn", nhưng thực tế là như vậy.

AFU đã thừa nhận rằng họ không có khả năng làm gì trước các đơn vị của đối phương đã vượt sông Oskol tại Dvurechnaya. Các đơn vị Moscow tiếp tục chiếm các khu vực của khu định cư kiểu đô thị này và chỉ gặp phải sự kháng cự lẻ tẻ.

Ngoài ra, chính quyền quân sự khu vực đã bắt đầu tiến hành sơ tán bắt buộc số dân thường còn lại khỏi các ngôi làng nằm gần Dvurechnaya. Đoạn phim được công bố trên kênh cảnh sát địa phương cho thấy sự vắng mặt hoàn toàn của lực lượng Kiev tại Kutkovka, nằm ở phía tây ngôi làng nói trên.

Video không cho thấy bất kỳ hoạt động củng cố hay di chuyển quân nào về phía trước. Điều này cho thấy rằng bộ chỉ huy AFU chỉ đơn giản là "buông" Dvurechnaya. Họ không có quân tiếp viện, các nguồn tin ủng hộ Kiev đã lên tiếng báo động và nêu rõ rằng nếu lực lượng dự bị không được chuyển ngay đến khu vực đó, tình hình sẽ tiếp tục xấu đi.

Quân đội Nga đã kiểm soát ít nhất 1/3 khu định cư. Điều quan trọng cần lưu ý là mặc dù sức kháng cự của lực lượng Kiev yếu nhưng các đơn vị RFAF không vội vàng chiếm toàn bộ khu định cư.

Phiên bản xe tăng "rùa" mới của Nga đã xuất hiện (Video: Telegram).

Điều này có thể giải thích được bởi thực tế là mọi nỗ lực của lực lượng Moscow trên đầu cầu đang tập trung vào việc chiếm giữ Zapadny và các khu vực lân cận. Những nơi này có tầm quan trọng lớn hơn nhiều vì chúng giúp bảo vệ các đơn vị Nga khỏi các hành động có thể xảy ra của đối phương từ hướng Kupyansk.

Tình hình tại làng Zapadnoye có đôi chút khác biệt so với khu định cư đô thị Dvurechnaya. Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 105 của AFU đang bảo vệ nơi này, do đó họ sẽ không dễ dàng từ bỏ nó. Tuy nhiên, lực lượng phòng thủ lãnh thổ của Ukraine yếu hơn nhiều so với các đơn vị chính quy, cả về mặt kỹ thuật lẫn quân số.

Vì vậy, khả năng phòng thủ của lực lượng Kiev ở khu vực Zapadnoye không phải là không thể vượt qua. Thực tế đã chỉ ra, những đội hình như vậy không thể chịu được áp lực mạnh và thường có xu hướng bỏ chạy khỏi vị trí của mình một cách tùy tiện.

Không phải vô cớ mà các nguồn tin Ukraine tỏ ra lo lắng. Họ hiểu rõ rằng các đơn vị quân đội không có khả năng tự vệ hoàn toàn. Đó là lý do tại sao họ kêu gọi Bộ chỉ huy Kiev khẩn trương chuyển một lực lượng có khả năng chiến đấu cao hơn Lữ đoàn 105 về phía bắc Kupyansk.

Nhưng ở đây AFU sẽ phải đối mặt với hậu quả của những quyết định không chính xác trước đây. Lực lượng dự bị có thể hỗ trợ đã được sử dụng nhưng gặp tổn thất lớn trong các cuộc phản công ở phía bắc Velyka Novosilka ở phía nam Donbass và Lữ đoàn 3 của Ukraine đã mất khả năng chiến đấu sau các cuộc phản công thất bại gần Pokrovsk.

Có những dấu hiệu cho thấy Kiev có quỹ dự trữ khẩn cấp nhưng những phần bất khả xâm phạm này rõ ràng không dành cho hướng Kupyansk.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 18/12. Trong đó, Moscow tấn công theo các mũi tên đỏ và khu vực màu hồng là nơi họ mới giành được, Kiev phản kích theo những mũi tên xanh (Ảnh: Readovka).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Đã xảy ra 224 cuộc giao tranh

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 18/12 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, kể từ đầu ngày, đã xảy ra 224 cuộc giao tranh trên mặt trận và RFAF đã thực hiện 55 cuộc tấn công theo hướng Kursk.

Báo cáo có đoạn: "Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa vào lãnh thổ Ukraine, 32 cuộc không kích, thả 31 quả bom dẫn đường. Ngoài ra, họ còn sử dụng 529 UAV cảm tử và thực hiện hơn 3.200 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ đã cơ bản bẻ gãy các đợt xung phong của đối phương ở Kharkov, Kupyansk, Liman, Seversky, Toretsk, Pokrovsk, Kurakhove, Vremovsky, Orekhov và Dnieper. Tại khu vực Kursk, AFU đã đẩy lùi 55 cuộc tấn công của Nga, ba cuộc giao tranh vẫn đang diễn ra.

DeepState: Nga chiếm Trudovoye ở vùng Donetsk

Rạng sáng 19/12, các nhà phân tích thuộc kênh DeepState cập nhật bản đồ và báo cáo rằng lực lượng Moscow đã chiếm làng Trudovoe ở vùng Donetsk.

Theo DeepState, RFAF cũng tiến vào Uspenovka, Kurakhovo, Peschanoye, Novoolenovka, Volkovoye, Neskuchnoye và Vozrozhdenie ở vùng Donetsk.

Ngoài ra, các nhà phân tích chỉ ra sự phát triển của lực lượng Moscow gần Zagryzovo ở vùng Kharkov.

UAV Nga liên tục tập kích Ukraine

Không quân Ukraine cho biết, từ tối 18/12, Moscow đã phóng UAV tập kích vào Ukraine.

Từ 20h00 đến 23h29, UAV Nga được phát hiện ở Sumy, Kharkov, Chernihiv, Poltava, Donetsk, Dnipropetrovsk, Dnepr, Krivoy Rog, Kiev, Cherkasy, Nikolaev và Zaporizhia.

Sau nửa đêm, tiếp tục có thêm nhiều nhóm UAV khác hoạt động trên hầu khắp lãnh thổ Ukraine.

UAV Nga dồn dập tấn công Ukraine (Ảnh minh họa: Getty).

Ukraine - NATO thảo luận tăng cường phòng không và đảm bảo an ninh

Ukrainska Pravda đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã thảo luận với Tổng thư ký NATO Mark Rutte về "việc tăng cường phòng không cho Ukraine và độ tin cậy của hòa bình mà tất cả chúng ta đang cùng nhau mang lại".

Nhà lãnh đạo Zelensky cho biết ông đã có một cuộc gặp "quan trọng và có ý nghĩa" với Tổng thư ký NATO.

Ông nói: "Các chủ đề chính trong các cuộc đàm phán của chúng tôi là tăng cường phòng không cho Ukraine và độ tin cậy của hòa bình mà tất cả chúng ta đang cùng nhau mang lại... Liên minh sẽ làm mọi thứ để Ukraine trở nên mạnh mẽ nhất có thể nếu chúng ta không chuyển sang ngoại giao tích cực hơn".

Tổng thống Zelensky cảm ơn ông Rutte và tất cả các đối tác "vì đã sẵn sàng tăng cường tích cực hơn lá chắn không quân" của Ukraine và vì đã sẵn sàng "làm việc cùng nhau để đảm bảo an ninh hiệu quả".

Theo như đã đưa tin, ông Zelensky sẽ gặp Tổng thư ký Liên minh, Mark Rutte, người cũng quyết định tập hợp các nhà lãnh đạo của một số quốc gia châu Âu để thảo luận riêng về tình hình ở Ukraine.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng sẽ tham gia cuộc họp của Hội đồng châu Âu vào thứ năm, ngày 19/12. Các phương tiện truyền thông đưa tin rằng chủ đề của các cuộc họp này có thể là một "lệnh ngừng bắn" có thể xảy ra ở Ukraine và việc triển khai quân đội châu Âu tại quốc gia này.

Ngoài ra, Tổng thống Zelensky đã có cuộc trò chuyện với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron.

Ông Zelensky cho biết: "Chúng tôi đã thảo luận trực tiếp về các ưu tiên chính để củng cố hơn nữa vị thế của Ukraine trong việc phòng thủ chống lại sự gây hấn của Nga. Nhiệm vụ chính vẫn là tăng cường năng lực phòng không".

"Cảm ơn Pháp đã chuẩn bị một lữ đoàn cho quân đội của chúng tôi, chúng tôi đã nhất trí tiếp tục hợp tác và chuẩn bị một lữ đoàn khác. Chúng tôi hy vọng rằng các đối tác khác sẽ tham gia vào những nỗ lực này và đóng góp vào việc bổ sung thêm nhân sự cho các lữ đoàn Ukraine", nhà lãnh đạo Zelensky nói thêm.

Tổng thống Macron cũng nói với nhà lãnh đạo Zelensky về cuộc trao đổi của ông với các đối tác khác nhằm thực hiện mọi bước cần thiết để đạt được hòa bình.

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte (bên trái) và nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: UP).

Anh công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 286 triệu USD cho Ukraine

Reuters đưa tin, Anh đã công bố một gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine trị giá 225 triệu bảng Anh (286 triệu USD).

Gói viện trợ bao gồm: 92 triệu bảng Anh (khoảng 116 triệu USD) để tăng cường lực lượng hải quân của Ukraine; 68 triệu bảng Anh (khoảng 85,5 triệu USD) cho năng lực phòng không, bao gồm radar, mồi nhử trên mặt đất và hệ thống tác chiến điện tử chống UAV.

London sẽ phân bổ 26 triệu bảng Anh (khoảng 32,7 triệu USD) để cung cấp hỗ trợ và phụ tùng thay thế cho các hệ thống đã chuyển giao trước đó cho Ukraine.

39 triệu bảng Anh (khoảng 49 triệu USD) sẽ cung cấp hơn 1.000 hệ thống tác chiến điện tử chống UAV và mua chung máy trợ thở và thiết bị để tăng cường năng lực phòng thủ của lực lượng Kiev. Ngoài ra, Anh cũng cho biết sẽ cung cấp cho Ukraine nhiều cuộc tập trận quân sự hơn.

Kiev đã kêu gọi các đồng minh hỗ trợ cả trên chiến trường và ngoại giao trước các cuộc đàm phán tiềm năng với Nga, vì quân đội Ukraine đã kiệt sức và bị áp đảo về quân số trên chiến tuyến dài 1.170km.

Trước đó, Thủ tướng Anh Keir Starmer, trong cuộc điện đàm với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump hôm 18/12, đã nhấn mạnh đến nhu cầu tiếp tục hỗ trợ Ukraine trước sự gây hấn của Nga.