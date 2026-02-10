Một chiếc trực thăng Mi-24 của Ukraine (Ảnh: Telegram).

Ukraine mất trực thăng Mi-24

Lữ đoàn 11 cho biết phi hành đoàn trực thăng đã không trở về sau nhiệm vụ, mô tả sự mất mát này là một thảm kịch to lớn đối với đơn vị, Kyiv Independent đưa tin.

“Sự mất mát này là một nỗi đau lớn”, đơn vị không quân lục quân Ukraine viết trong một tuyên bố thông báo về các trường hợp tử vong.

Bài đăng bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và người thân của những người đã khuất, mô tả phi hành đoàn là những người tận tâm với công việc và với Tổ quốc Ukraine.

“Họ yêu bầu trời và Tổ quốc Ukraine”, tuyên bố cho biết, thêm rằng các quân nhân đã hy sinh sẽ “mãi mãi ở lại trên bầu trời”.

Một phi hành đoàn trực thăng Mi-24 khác cũng đã thiệt mạng trong một nhiệm vụ chiến đấu vào tháng 12/2025, liên quan đến các quân nhân thuộc Lữ đoàn Không quân Lục quân Độc lập số 12.

Trong cả 2 vụ việc nêu trên phía Ukraine đều không tiết lộ nguyên nhân chính thức khiến các trực thăng Mi-24 bị rơi.

Các kênh truyền thông ủng hộ Moscow đưa tin, chiếc trực thăng Mi-24 của Ukraine này đã bị UAV Geran Nga bắn hạ bằng tên lửa không đối không R-60 (hoặc R-60M) với đầu dò hồng ngoại.

Kênh Military Chronicles cho rằng, có vẻ như việc Nga tích cực sử dụng UAV Geran được trang bị tên lửa không đối không tầm gần đang bắt đầu mang lại kết quả. Đáng chú ý, đã có hai cấu hình khác nhau của tên lửa R-60 được ghi nhận: với đầu dò hướng về phía trước (theo cấu hình tiêu chuẩn) và hướng về phía sau - để đánh chặn máy bay chiến thuật của Ukraine tiếp cận từ phía sau.

UAV Geran của Nga bị rơi ở Ukraine vẫn còn nguyên tên lửa R-60 trên giá treo (Ảnh: Telegram).

Kẻ đi săn thành con mồi, dính đòn "hồi mã thương"

Cuối năm ngoái, sau khi thu được một chiếc UAV Geran của Nga bị rơi trong tình trạng giá treo vẫn còn nguyên quả tên lửa không đối không R-60, phía Ukraine tỏ ra đặc biệt lo ngại bởi các trực thăng và chiến đấu cơ của họ đang đứng trước mối đe dọa mới khi làm nhiệm vụ săn tìm UAV Nga. Giờ đây, điều đó dường như đã thành sự thật.

Tên lửa không đối không R-60 (NATO định danh Aphid) có khả năng bắn hạ mục tiêu trên không của đối phương ở cự ly từ 10-12km. Về cơ bản, đây là loại tên lửa sử dụng đầu dò hồng ngoại, hoạt động theo nguyên lý “bắn và quên”.

R-60 được thiết kế cho mục đích đánh chặn máy bay nhưng có thể gắn trên UAV Geran. Tình báo Ukraine xác định được Nga đã thử nghiệm UAV Geran mang tên lửa R-60 và tin rằng mục tiêu chính của chúng không chỉ là trực thăng mà còn cả máy bay chiến đấu F-16 và Mirage của không quân nước này.

Việc Nga sử dụng tên lửa R-60 gắn trên UAV Geran không phải là phát minh gì quá mới, mà tiền lệ đã được quan sát thấy từ trước đây trong nhiều cuộc xung đột vũ trang, đặc biệt là ở khu vực Trung Đông.

Tại chiến trường, mục tiêu của tên lửa R-60 có thể bao gồm cả F-16 và Mirage, nhất là trong bối cảnh quân đội Ukraine gần đây thường xuyên sử dụng những chiến đấu cơ do Mỹ và Pháp sản xuất trong nhiệm vụ đánh chặn loại UAV nguy hiểm này.

Việc F-16 hay Mirage sử dụng pháo hàng không để bắn hạ UAV tấn công Geran của Nga ở tuyến sau được đánh giá là giải pháp tối ưu để Kiev chống lại chiến thuật tấn công bầy đàn bằng UAV của Nga, vì họ không có đủ tên lửa, kênh Fighterbomber của Nga nhận xét.

Tuy nhiên, khi F-16 hay Mirage sử dụng pháo hàng không chúng phải tiếp cận gần mục tiêu trong tầm bắn hiệu quả chỉ từ 300 đến 500m, nếu chiếc UAV Nga mang tên lửa R-60, nó sẽ là mối đe dọa nguy hiểm với chiến đấu cơ của Ukraine, Fighterbomber nhận định.

"Về mặt lý thuyết, một UAV được trang bị tên lửa không đối không có điều khiển, có thể bắn hạ một chiếc F-16 hay Mirage", chuyên gia quân sự Nga, Thiếu tướng Vladimir Popov, đã viết trên trang Svpressa.

"Nhưng điều đó còn tùy thuộc vào may rủi. Nếu truy đuổi một UAV tấn công Geran trên không, tất nhiên phần thắng sẽ thuộc về F-16 hay Mirage, vì chênh lệch tốc độ giữa chúng là rất lớn. Nhưng một khi phi công chủ quan, tiếp cận gần UAV để tấn công bằng pháo, nó có thể bị một chiếc UAV Geran nào đó, được trang bị tên lửa R-60 thực hiện đòn “hồi mã thương", khiến phi công không còn dám tiếp cận UAV Geran để tấn công bằng pháo, mà có thể chỉ dám tấn công bằng tên lửa”, Thiếu tướng Popov nhận định.

Như vậy, tên lửa không đối không loại nhỏ như R-60 có thể được lắp trên UAV Gerans và hoàn toàn khả thi về mặt kỹ thuật.

Đặc biệt với kho dự trữ tên lửa R-60 khổng lồ, việc Nga sử dụng chúng có thể gây khó khăn nghiêm trọng cho hoạt động phòng không bằng chiến đấu cơ F-16, Mirage và trực thăng của Ukraine.

Phòng không Ukraine sẽ phải phân tán sự chú ý, cố gắng xác định UAV có mang tên lửa không đối không R-60 hay không. Điều đó không hề dễ dàng và việc bảo vệ các máy bay Mirage hay F-16 của họ sẽ thêm khó khăn.