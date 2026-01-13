Chiến sự Ukraine bước vào mùa đông với nhiều diễn biến mới (Ảnh minh họa: Skynews).

Nga tập kích dữ dội vào hạ tầng năng lượng Ukraine

Kênh Military Summary đưa tin, đêm qua, lực lượng Moscow đã phát động một cuộc tập kích quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Các báo cáo cho thấy sự cố về nguồn cung cấp điện trên hầu hết lãnh thổ Ukraine, đặc biệt là tại các vùng Kiev và Chernihiv, gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng.

Đáp trả, lực lượng Kiev đánh phá nhà máy điện khu vực Novocherkassk của Nga bằng UAV, khiến một số địa bàn ở vùng Lugansk do Moscow kiểm soát bị mất điện.

Nga tiến về Sloviansk và Kramatorsk

Trang phân tích quân sự ANNA News cho biết, lực lượng Moscow đang tiến công từ phía nam và tây bắc về phía Konstantinovka, một trong những cứ điểm kiên cố cuối cùng của quân đội Ukraine án ngữ phía trước Sloviansk và Kramatorsk.

Ở phía tây, lực lượng Moscow đã chọc thủng phòng tuyến từ khu định cư Stupochki về phía Novodmitrovka, giành được thắng lợi cục bộ, tuy nhiên AFU liên tục tổ chức các cuộc phản công, ngăn cản đối phương củng cố vị trí.

Từ phía nam thành phố Konstantinovka, quân đội Nga đã tiến đến ngoại ô Ilyinovka và Berestok. Đây là những khu định cư được phòng thủ kiên cố bởi lực lượng Kiev ở ngoại ô phía tây và phía nam khu vực pháo đài.

Việc chiếm được Ilyinovka sẽ cho phép RFAF bắt đầu các cuộc đột kích vào các tòa nhà nhiều tầng ở rìa phía tây, bên cạnh đó, việc chiếm được Berestok mở đường để các đơn vị Moscow chiếm giữ vùng đất cao và tiến xa về phía bắc. Điều này sẽ đe dọa các tuyến hậu cần của AFU giữa Druzhkovka và Konstantinovka.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 12/1. Moscow đang tiếp tục đột phá vào trung tâm thành phố từ phía nam theo những mũi tên đỏ (Ảnh: Rybar).

Cuộc đột phá của Nga đang được tiến hành từ địa hình cao dọc theo bờ hồ Kleban Byk, điều này cung cấp cho các đơn vị xung kích hậu cần và hỗ trợ đáng tin cậy, đồng thời cũng giải thích tại sao lực lượng Kiev cố gắng giữ vững vị trí dọc theo bờ hồ suốt thời gian dài, tung quân vào một trận chiến khốc liệt chỉ để ngăn chặn đối phương chiếm giữ khu vực tập kết cho cuộc tiến công tiếp theo vào Konstantinovka.

Kênh Military Summary xác nhận, đoạn phim từ trung tâm Konstantinovka cho thấy quân đội Nga vẫn đang di chuyển xung quanh phía nam thành phố. Khu đô thị này là trọng tâm của các hoạt động tấn công của RFAF thời gian gần đây, áp lực với quân đội Ukraine (AFU) vẫn rất cao.

Ukraine giành lại tòa nhà hội đồng thành phố Kupyansk

Kyiv Independent đưa tin, Lữ đoàn Khartiia AFU ngày 12/1 tuyên bố đã giành lại được tòa nhà hội đồng thành phố ở Kupyansk, tỉnh Kharkov, và treo quốc kỳ trên mái nhà. Kèm thông báo, một video được công bố cho thấy giao tranh ác liệt khi đơn vị tiến vào tòa nhà.

"Chiến dịch Kupyansk chứng minh rằng nhờ kế hoạch, huấn luyện chỉ huy và sở chỉ huy, cùng với huấn luyện chất lượng cao cho các đơn vị - tất cả những gì chúng tôi gọi là phương pháp Khartiia - đối phương có thể bị chặn đứng và loại bỏ thành công", Đại tá Igor Obolensky, chỉ huy Quân đoàn 2 AFU, nhận xét.

Báo cáo được đưa ra trong bối cảnh Nga đang cố gắng tiến công trên toàn mặt trận bằng cách phát động các chiến dịch tấn công quy mô lớn trên nhiều trục, bao gồm cả khu vực Kupyansk, để tái chiếm thành phố mà họ đã phải rút lui do cuộc phản công của Ukraine năm 2022.

Quân đội Nga đang cố gắng tiến sát Kupyansk từ phía bắc và phía đông, nhằm củng cố sự hiện diện của họ ở phía tây sông Oskil.

Thế trận "da báo" nghẹt thở ở Kupyansk

Giao tranh nghẹt thở vẫn tiếp diễn ở Kupyansk, với việc quân đội Nga duy trì sự hiện diện ở các khu vực phía bắc và phía đông thành phố, Ukraine tiếp tục phản công dữ dội, kênh Rybar đưa tin.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 12/1. Moscow chẳng những đang dần ngăn chặn được hoàn toàn đà phản công của đối phương, thậm chí còn mở rộng được địa bàn kiểm soát ở một số nơi (Ảnh: Rybar).

Kênh Suriyakmaps cho hay, trận chiến Kupyansk tiếp diễn. Lực lượng Moscow bắt đầu xâm nhập trở lại phía nam sông Kupyanka, tiến đến nhà máy sản xuất đồ gỗ và trường trung học, và tiến xa, vượt qua nhà máy Metiz.

Ngược lại, quân đội Ukraine đã tiến vào trung tâm thành phố và bắt đầu xâm nhập vào quận Sahzavod đến đồn cảnh sát ở bờ đông sông Oskil.

Trong khi đó, về phía nam, RFAF tiếp tục xâm nhập sâu về phía nam Podoly, bắt tay với các đơn vị bạn đang hoạt động ở Kurylivka, điều này đặt ra câu hỏi về sự hiện diện vững chắc của quân đội Ukraine tại các địa phương này.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 12/1. Kiev phản công dữ dội, giành lại các khu vực xanh nhạt, chia cắt các đội hình đối phương. Lực lượng Moscow vừa giữ vị trí, vừa tiếp tục tiến công (Ảnh: AMK Mapping).

Phòng tuyến Zaporizhia sụp đổ, Ukraine khẩn cấp hành động

Quân đội Nga (RFAF) đang tiến rất nhanh về hướng Zaporizhia, nơi việc sơ tán dân thường đang được chính quyền Ukraine tiến hành rầm rộ. Lực lượng Moscow được cho là đã chiếm khu định cư Prymorske, và theo Bộ Quốc phòng Nga, một ngôi làng khác ở phía đông bắc Stepnogorsk cũng đã nằm trong tầm kiểm soát của họ, theo kênh Military Summary.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 12/1. Moscow đang gia tăng tốc độ, liên tục gây sức ép. Kiev dựa vào các tuyến phòng ngự kiên cố để chống đỡ (Ảnh: Military Summary).

Kênh Rybar làm rõ tình hình Zaporizhia, cho biết, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn khi các đơn vị Moscow đang cố gắng chọc thủng sườn phía tây.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố RFAF kiểm soát Novobaykovske, và trước đó là Lukyanivske trên các tuyến tiếp cận. Tuy nhiên, do thiếu hình ảnh xác minh khách quan, điều này làm dấy lên một số nghi ngờ: tại thời điểm tuyên bố, Lukyanivske vẫn chưa được củng cố.

Bằng chứng về một cuộc phản công của lực lượng Kiev nhằm vào các đơn vị Nga gần xa lộ O-080205 đã xuất hiện từ khu vực Stepnogorsk. Điều này xác nhận các báo cáo trước đó về một bước tiến nhỏ của lực lượng Moscow ở phía bắc thành phố.

Tình hình dọc toàn bộ sườn phía tây vẫn phức tạp. Hầu hết làng Prymorske là vùng xám, không có chiến tuyến rõ ràng hoặc quyền kiểm soát ổn định.

Không có thay đổi đáng kể nào được ghi nhận ở khu vực trung tâm. AFU vẫn kiểm soát Novodanilovka và hầu hết Malaya Tokmachka, còn Belogorye vẫn nằm ở vùng xám, chủ yếu do vị trí địa lý vùng đồng bằng.

Mặc dù các tuyên bố gần đây của Nga về việc kiểm soát còn mơ hồ, nhưng ít nhất, rõ ràng là họ tăng cường các hoạt động tấn công cục bộ. Tuy nhiên, một cuộc tấn công vào Orekhov khó có thể xảy ra trong thời gian ngắn. Lực lượng Kiev đã giữ vững các làng mạc trên đường tiếp cận, nguồn cung cấp hậu cần vẫn chưa bị cắt đứt. Đây có lẽ là mục đích của cuộc đột phá của Nga về phía tây bắc từ Stepnogorsk.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở cánh tây Zaporizhia ngày 12/1. Các khu vực gạch chéo là nơi Moscow mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ. Kiev phản công theo các mũi tên xanh (Ảnh: Rybar).

Kênh VoenkorKotenok đưa tin, trên cánh tây Zaporizhia, Cụm tác chiến Dnepr RFAF đang tiếp tục đột phá thành công về phía thành phố Zaporizhia, bất chấp sự kháng cự quyết liệt của đối phương.

Lính dù Nga hoạt động trên trục này đã tiến đến vùng ngoại ô phía bắc Prymorske và tiếp tục tiến về Veselyanka phía nam Rechnoye qua các khu vườn, điều này có nghĩa là giao tranh đã bắt đầu trên các tuyến tiếp cận Veselyanka.

Về phía nam từ khu vực khe núi Pererva và từ phía Lukyanovskoye, các đơn vị Moscow đang đột phá về phía Magdalinovka. Đã có trường hợp phi công UAV Ukraine bị phục kích bởi các nhóm xung kích Nga.

Novoboykovskoye nằm ở phía đông nam Magdalinovka đã nằm dưới sự kiểm soát của RFAF. Giao tranh ác liệt đang diễn ra tại Novoyakovlevka và Pavlovka.

Tại khu vực Novoyakovlevka, các nhóm xung kích Nga đang đẩy lùi đối phương khỏi các cứ điểm trên tuyến phòng thủ thứ hai.

Phía bắc Malye Shcherbaki, quân đội Nga đang tấn công về phía Pavlovka từ phía nam dọc theo con đường.

Lực lượng Kiev đang phản công nhằm ngăn chặn bước đột phá của quân đội Nga về phía Zaporizhia và Yurkovka.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở cánh tây Zaporizhia ngày 12/1. Moscow tiếp tục đột phá theo các mũi tên đỏ. Kiev phản công theo mũi tên xanh (Ảnh: VoenkorKotenok).

Trên cánh đông Zaporizhia, tại mặt trận Huliaipole, trong 48 giờ qua, RFAF đã chiếm được hầu hết khu vực Pryluky và tiếp tục tấn công các hệ thống chiến hào phía tây, kênh Suriyakmaps đưa tin.

Ukraine có dấu hiệu rút lui ở Liman

Kênh Readovka nhận định, sự kiện quan trọng nhất trong ngày 12/1 là việc quân đội Nga tiến vào Svyatogorsk trên mặt trận Liman (Lyman). Cụ thể, trong suốt kỳ nghỉ Tết Dương lịch và Giáng sinh, quân đội Nga tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu và đạt được những kết quả đáng kể ở nhiều khu vực.

Một trong những nơi đó là khu vực trung tâm của hướng Liman, cụ thể là khu vực xung quanh Svyatogorsk. Các đơn vị tiền phương thuộc Tập đoàn quân hỗn hợp cận vệ số 20 RFAF đang hoạt động ở vùng ngoại ô phía bắc thị trấn này.

Như Readovka đã dự đoán, Bộ chỉ huy Kiev đã từ bỏ cuộc phòng thủ kéo dài và tốn kém tại khúc quanh sông Seversky Donets, nơi Svyatogorsk tọa lạc. Các đơn vị AFU đã từ bỏ sự kháng cự gần làng Yarovaya, nơi từng đảm bảo sự ổn định cho hệ thống phòng thủ của họ trên các tuyến đường tiếp cận thành phố.

Việc quân đội Nga tiến vào Svyatogorsk cho thấy hai điều:

Thứ nhất, AFU thiếu lực lượng đủ mạnh ở khu vực này để giữ vững khu rừng liền kề thành phố.

Thứ hai, việc phòng thủ khúc quanh sông là vô ích, đặc biệt nếu có phương án rút lui sang bờ phải. Như vậy, AFU vừa có được sự đảm bảo tạm thời về sự ổn định dọc theo sông trong khu vực chiến đấu, đồng thời giải phóng lực lượng để có thể tái triển khai ở những nơi khác.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman ngày 12/1. Moscow tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ (Ảnh: Readovka).

Tuy nhiên, bất chấp việc quân đội Ukraine cho thấy mọi dấu hiệu rút lui qua sông, Svyatogorsk sẽ vẫn được lực lượng đồn trú bảo vệ trong một thời gian. Họ sẽ cố gắng cầm cự để bảo vệ các điểm vượt sông, một trong số đó nối thành phố với tu viện Svyatogorsk Lavra nổi tiếng, nằm ở bờ đối diện. Vị trí thứ hai nằm ở phía đông thành phố.

Mặc dù các cầu đường bộ bắc qua sông Seversky Donets đã bị phá hủy, nhưng Ukraine vẫn thiết lập được các tuyến vượt sông thay thế gần đó. Việc rút quân có hệ thống, theo từng giai đoạn qua sông không diễn ra nhanh chóng như người ta thường nghĩ.

Vì lý do này, việc RFAF giao tranh đô thị với các đơn vị Kiev, bao gồm cả lực lượng đồn trú Svyatogorsk và hậu phương của toàn bộ nhóm quân đội Ukraine rút lui khỏi khúc quanh sông, là không thể tránh khỏi.