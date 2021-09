Chiến sự Panjshir nóng rực, sếp tình báo Pakistan bất ngờ đến Kabul

Dân trí Giữa lúc các cuộc giao tranh giữa Taliban và phe kháng chiến tại thành trì Panjshir diễn ra khốc liệt, lãnh đạo cơ quan tình báo Pakistan bất ngờ đáp chuyến bay đến thủ đô Kabul của Afghanistan.

Lực lượng kháng chiến ở Panjshir (Ảnh: AFP).

Giao tranh ác liệt ở thành trì Panjshir

Taliban ngày 2/9 tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn tỉnh Panjshir - thành trì cuối cùng của lực lượng kháng chiến Afghanistan. Các tài khoản Twitter ủng hộ Taliban đăng tải các video dường như cho thấy các tay súng Taliban chiếm nhiều xe thiết giáp, thiết bị quân sự hạng nặng bên trong thành trì Panjshir.

Tuy nhiên, các chỉ huy phong trào kháng chiến ở Panjshir đã bác bỏ thông tin này. Người phát ngôn Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan (NRF), ông Fahim Dashty, cho biết các tay súng của Taliban đã tiến vào khu vực biên giới giữa tỉnh Kapisa và Panjshir, nhưng đã bị đẩy lùi. "Phòng thủ của thành trì Afghanistan (Panjshir) không thể phá vỡ", ông Dashty cho biết.

Chỉ huy NRF Ahmad Massoud cho biết: "Thông tin Panjshir thất thủ đang lan truyền trên truyền thông Pakistan. Đó là tin giả".

Mặt khác, lực lượng kháng chiến cũng thừa nhận họ đang ở tình thế khó khăn trước các cuộc tấn công dữ dội của Taliban vào thành trì Panjshir. Cựu Phó Tổng thống Afghanistan Amrullah Saleh, một trong những thủ lĩnh của lực lượng kháng chiến, cho biết trong một đoạn video đăng tải trên Twitter hôm 3/9 rằng: "Chúng tôi thừa nhận đang trong tình huống khó khăn. Chúng tôi đang phải đối mặt với sự xâm lược của Taliban. Nhưng chúng tôi vẫn trụ vững, vẫn tiếp tục chiến đấu".

Taliban giành quyền kiểm soát hầu hết Afghanistan hôm 15/8, ngoại trừ tỉnh Panjshir - tỉnh cách thủ đô Kabul khoảng 100 km và có địa hình hiểm trở thuận lợi cho các phong trào du kích. Nhiều cựu quan chức và tướng lĩnh của Afghanistan đã lui về đây để tập hợp lực lượng kháng chiến gồm hàng nghìn người nhằm chống lại Taliban.

Taliban đẩy mạnh các cuộc tấn công vào thành trì Panjshir hơn một tuần trở lại đây trong bối cảnh lực lượng này tìm cách kiểm soát hoàn toàn Afghanistan và lập ra chính phủ mới.

Lãnh đạo tình báo Pakistan đến Kabul

Giữa lúc chiến sự Panjshir căng thẳng, Reuters dẫn nguồn thạo tin cho biết, lãnh đạo Cơ quan tình báo Pakistan (ISI) Faiz Hameed bất ngờ đáp chuyến bay tới Kabul vào sáng nay 4/9.

Hiện chưa rõ lý do ông Hameed có mặt tại Kabul, nhưng truyền thông Pakistan dẫn các nguồn tin nói rằng, ông dẫn đầu một phái đoàn quan chức cấp cao của Pakistan tới Kabul để thảo luận mối quan hệ an ninh, kinh tế, thương mại trong tương lại giữa Pakistan với chính quyền mới của Afghanistan do Taliban chuẩn bị lập ra.

Trước đó, một quan chức cấp cao giấu tên của Pakistan cho biết, ông Hameed có thể sẽ hỗ trợ Taliban tái tổ chức quân đội Afghanistan.

Mỹ từ lâu cáo buộc chính phủ Pakistan và ISI hỗ trợ Taliban trong cuộc chiến kéo dài gần 20 năm qua để chống lại chính phủ Afghanistan do Mỹ và phương Tây hậu thuẫn. Tuy nhiên, Pakistan đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc này.

Sau khi Taliban giành kiểm soát Afghanistan hồi tháng trước, giới phân tích cho rằng, vai trò của Pakistan ở Afghanistan sẽ được nâng lên đáng kể.

Mỹ phá hủy thiết bị quân sự trước khi rời Afghanistan

Minh Phương

Theo Reuters, France24