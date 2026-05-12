Ukraine nói đã hạ được 90% UAV, 80% tên lửa hành trình của Nga

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov (Ảnh: Kyiv Post).

Ukraine hiện đánh chặn khoảng 90% UAV của Nga và gần 80% tên lửa hành trình Moscow, Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov cho biết ngày 12/5.

Trong một bài đăng trên Telegram, ông Fedorov cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã tới thăm một trận địa phòng không và một cơ sở năng lượng ở Kiev từng bị Nga tập kích trước đó.

Ông Pistorius tới Kiev trong chuyến thăm hôm 11/5 để thảo luận về việc mở rộng hợp tác công nghiệp quốc phòng và sản xuất vũ khí chung với Ukraine. Chuyến đi được giữ bí mật trước đó vì lý do an ninh.

Phát biểu khi tới nơi, ông Pistorius cho biết Berlin và Kiev đang chuẩn bị các dự án phát triển vũ khí chung mới, bao gồm các hệ thống UAV tiên tiến với nhiều tầm hoạt động khác nhau, trong đó có loại có khả năng tấn công sâu phía sau chiến tuyến đối phương.

Theo ông Fedorov, các quan chức Ukraine đã trình diễn những hệ thống được sử dụng để đối phó UAV Shahed, bao gồm các đội hỏa lực cơ động và công nghệ chống UAV.

Ông Fedorov cho biết mùa đông vừa qua là một trong những giai đoạn khó khăn nhất đối với Ukraine khi Nga gần như tăng gấp đôi số lượng các cuộc tập kích.

Trong nhiều tháng, Moscow đã phóng hơn 1.000 tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình cùng 27.000 UAV Shahed, chủ yếu nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, ông nói.

“Mục tiêu chính là cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine và gây ra các đợt mất điện trên diện rộng trong điều kiện nhiệt độ đóng băng xuống tới -20°C", ông Fedorov cho biết.

Ông Fedorov mô tả Đức là một trong những đối tác then chốt của Ukraine trong việc tăng cường năng lực phòng không, dẫn chứng việc chuyển giao tên lửa Patriot và hỗ trợ thông qua cơ chế PURL.

“Mỗi tên lửa bị đánh chặn như vậy đã cứu nhiều người và giúp bảo vệ hệ thống năng lượng của Ukraine”, ông nói.

Trong khi Ukraine đã cải thiện đáng kể tỷ lệ đánh chặn UAV và tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo của Nga vẫn là thách thức lớn, ông Fedorov thừa nhận. Quỹ đạo bay phức tạp của vũ khí này khiến việc đánh chặn không dễ thực hiện.

Trước đó, Ngoại trưởng Andrii Sybiha phát biểu trước cuộc họp các ngoại trưởng EU tại Brussels rằng Ukraine đã vượt qua mùa đông khó khăn nhất, với tiền tuyến được ổn định và các hệ thống phòng không hiện đánh chặn được “tới 90%” số lượng UAV của Nga.

“Trên chiến trường, chúng tôi đã ổn định được tiền tuyến. Chúng tôi cũng đang ở vị thế có thể đóng bầu trời", ông nhấn mạnh.

Mặt khác, Ukraine thừa nhận Nga đang không ngừng cải tiến vũ khí để làm khó lá chắn phòng vệ của Ukraine.

Ví dụ, Nga đã hiện đại hóa tên lửa hành trình Kh-101 ít nhất 4 lần kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt. Đây là nỗ lực nhằm nâng cao hiệu quả tập kích và vượt qua các hệ thống phòng không của Ukraine.

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết mọi thay đổi trong thiết kế của Kh-101 đều hướng tới hai mục đích: Giảm hiệu quả của hệ thống phòng không Ukraine và gia tăng mức độ phá hủy đối với mục tiêu.

Phân tích các mảnh vỡ cũng cho thấy Nga trên thực tế đang vận hành theo mô hình "ngay lập tức”, tức là lắp ráp tên lửa chỉ từ 1-2 tuần trước khi phóng mà không duy trì kho dự trữ lớn.