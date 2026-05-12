Trận chiến cuối cùng giành Donbass sắp bùng nổ

Kênh Military Summary đưa tin, giới quan sát nhận định, cả Nga và Ukraine đang chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng giành Donbass với trọng tâm là hai thành phố lớn Sloviansk và Kramatorsk nằm cạnh nhau, tạo nên "vành đai pháo đài" vô cùng kiên cố.

Tuy nhiên, trước khi thực sự áp sát cụm đại đô thị này, quân đội Nga (RFAF) sẽ còn phải đối mặt với nhiều thách thức và sự quyết tâm của lực lượng Kiev đang trấn giữ tại các thành phố vệ tinh như Konstantinovka, Liman và Chasov Yar.

Trên thực tế, quân đội Ukraine (AFU) đang chuẩn bị bảo vệ Kramatorsk với hàng loạt chướng ngại vật "răng rồng" đang được vận chuyển ồ ạt đến thành phố.

Tại Chasov Yar, lực lượng Kiev dồn lực khoan phá phía tây thành phố, quyết không cho RFAF biến nơi đây làm bàn đạp để đánh thọc sườn vào Konstantinovka, nhổ đi những cứ điểm then chốt ở vòng ngoài trước khi đến được "trái tim" của vùng Donbass.

Kênh Rybar cho biết, thỏa thuận ngừng bắn sắp kết thúc. Chính thức, nó kéo dài đến hết ngày 11/5. Không có cuộc tấn công nào vào các mục tiêu ở hậu phương; các bên tập trung vào các nỗ lực sơ tán và luân chuyển lực lượng, trong khi giao tranh lẻ tẻ vẫn tiếp diễn ở nhiều khu vực.

Tình trạng mất điện đã được báo cáo ở các vùng Sumy, Kharkov và Dnipropetrovsk, cũng như ở một số khu vực thuộc Kherson và Zaporizhia hiện do Kiev kiểm soát. Cuộc trao đổi tù binh 1.000 đổi 1.000 đã không diễn ra, và không có tuyên bố chính thức nào được đưa ra.

Hình ảnh từ cánh tây Zaporizhia cho thấy một UAV Molniya của Nga đang nhằm vào vị trí Ukraine ở Veselyanka, nơi đã được RFAF tuyên bố giải tỏa. Bộ chỉ huy Kiev đang tăng cường lực lượng và chuẩn bị tiến sâu hơn vào tuyến phòng thủ của Nga dọc theo trục Kamenskoye - Shcherbaki.

Ông Zelensky: Ukraine sẵn sàng cho các cuộc tấn công mới từ Nga

Ukrainska Pravda đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tối 11/5 thông báo, giao tranh vẫn tiếp diễn ở tiền tuyến và Ukraine đang chuẩn bị cho các cuộc tấn công tiếp theo của Nga.

Ông phát biểu: "Hôm nay không có sự im lặng trên mặt trận, đã có giao tranh. Chúng tôi đã ghi lại tất cả những điều này. Chúng tôi cũng thấy rằng Nga không có ý định kết thúc cuộc chiến này; thật không may, chúng tôi đang chuẩn bị cho các cuộc tấn công mới... Nhưng phải có hòa bình. Đây chính xác là những gì chúng tôi đang hướng tới. Bảo vệ Ukraine, nền độc lập của Ukraine, an ninh của người dân chúng tôi - đây là điều quan trọng nhất".

Tổng thống Zelensky nói thêm rằng Ukraine đang tiếp tục chuẩn bị cho cải cách quân đội. Việc giới thiệu những thay đổi này được lên kế hoạch cho tháng 6.

Các đợt hỗ trợ đầu tiên của châu Âu dành cho Ukraine - 90 tỷ euro trong 2 năm - cũng dự kiến sẽ được giải ngân ​​​​vào tháng 6.

Ông Zelensky đồng thời tuyên bố rằng Mỹ vẫn đang thể hiện sự ưu tiên trong cuộc chiến Nga - Ukraine, bất chấp cuộc chiến chống lại Iran.

Nhà lãnh đạo cho biết: "Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Rustem Umerov đã báo cáo về kết quả các cuộc họp ở Mỹ. Có những cuộc gặp cả ở cấp độ chính trị và cấp độ công nghệ - với các công ty Mỹ. Washington vẫn tham gia vào tiến trình ngoại giao".

Giao tranh lẻ tẻ vẫn tiếp diễn

Theo kênh ZOV Military, tại khu vực Zapsel thuộc tỉnh Sumy, với sự hỗ trợ của UAV FPV, một nhóm lính xung kích Ukraine thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 21 đã cố gắng vượt sông Psol bằng xe bọc thép nhưng không thành công. Một số binh sĩ Ukraine đã bị thương vong trước khi đổ bộ được lên bờ bên kia, số còn lại buộc phải rút về vị trí ban đầu.

Ở bắc Kharkov, trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, quân đội Nga tiếp tục chiếm giữ các khu rừng mới phía bắc sông Vovcha và khu vực Okhrimivka. Ngoài ra, sau một tháng giao tranh chiếm giữ vị trí, lực lượng Moscow đã tiến về phía đông Verkhnya Pysarivka và phía nam Symynivka về phía đường cao tốc T-21-04, tiến đến ngoại ô Shesterivka, kênh Suriyakmaps đưa tin.

Trong vài tuần qua, quân đội Nga đạt được một số thắng lợi cục bộ tại khu vực biên giới thuộc vùng Kharkov, thể hiện ở các mũi tên đỏ

Tại Konstantinovka, AFU cố gắng thực hiện các cuộc luân chuyển và tăng cường hiện diện ở khu vực Chasov Yar. Ngược lại, RFAF tiến vào các khu vực phía tây nam thành phố, tước đi khả năng cơ động lực lượng của đối phương trong trung tâm.

Về phía Siversk, trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, quân đội Nga kiểm soát được Kryva Luka sau 3 tháng giao tranh ở vùng ngoại ô và 2 tuần giao tranh bên trong trung tâm, bước tiến này buộc lực lượng Kiev phải đẩy nhanh việc rút lui khỏi sông Donets.

Trước sức ép mạnh mẽ của quân đội Nga tại mặt trận Seversk, lực lượng Ukraine có dấu hiệu rút lui theo những mũi tên xanh

DeepState: Nga tiến gần 3 khu định cư ở vùng Donetsk

Kênh DeepState có liên hệ mật thiết với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) cho biết, quân đội Nga đang tiến vào khu vực 3 ngôi làng ở vùng Donetsk.

Báo cáo viết: "Đối phương tiến gần Pazeno, Kaleniki và Reznikovka".

Trước đó, ngày 8/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày (9-11/5) và được cả Moscow lẫn Kiev nhất trí. Vào ngày 9/5, các nhà phân tích của DeepState báo cáo rằng quân đội Nga đang đạt được tiến bộ gần Novooleksandrivka và Predtechino ở khu vực Donetsk.

Nhóm lính hậu cần Nga đang chở vật tư ra chốt thì bị UAV Ukraine tập kích, chiếc xe việt dã bốc cháy dữ dội, nhưng họ đã bình tĩnh dập lửa rồi hành quân tiếp (Video: Telegram).

Ukraine ghi nhận 133 cuộc đụng độ trong 24 giờ qua

Báo cáo tối 11/5 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, 133 cuộc đụng độ đã xảy ra, 26 trong số đó diễn ra theo hướng Pokrovsk. Đối phương đã triển khai 4.901 UAV cảm tử và thực hiện 1.926 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ đã cơ bản đẩy lùi các đợt xung phong của Nga ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Sloviansk, Konstantinovka, Pokrovsk, Aleksandrovsky, Huliaipole và Orekhov.