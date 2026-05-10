Tiêm kích F-35I của Không quân Israel chuẩn bị thực hiện các cuộc tấn công vào Iran ngày 15/3. (Ảnh: IDF).

Theo một báo cáo hôm 9/5 trên Wall Street Journal, trích dẫn các quan chức Mỹ và các nguồn tin khác, Israel đã xây dựng căn cứ này ngay trước khi Mỹ và Israel tiến hành chiến dịch ở Iran bắt đầu vào ngày 28/2, để làm trung tâm hậu cần hỗ trợ Không quân Israel. Hành động táo bạo của Israel đã khiến cả Baghdad và Tehran bất ngờ.

Căn cứ này cũng là nơi đóng quân của lực lượng đặc biệt và các đội tìm kiếm cứu nạn sẵn sàng hành động nếu bất kỳ phi công Israel nào bị bắn rơi. Để bảo vệ tiền đồn, quân đội Israel thậm chí đã tiến hành không kích nhằm vào lực lượng Iraq, những người suýt phát hiện ra nó vào đầu tháng 3.

Các cuộc không kích đã khiến một binh sĩ Iraq thiệt mạng, Baghdad cho biết vào thời điểm đó, sau khi truyền thông Iraq đưa tin rằng một người chăn cừu địa phương đã chứng kiến ​​"hoạt động quân sự bất thường", bao gồm trực thăng và tiếng súng ở một khu vực hẻo lánh. Theo Wall Street Journal, Israel đã thành công trong việc ngăn chặn lực lượng Iraq điều tra thêm.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) từ chối bình luận về báo cáo này.

Iraq, quốc gia ban đầu đổ lỗi cho Mỹ về vụ tấn công hồi tháng 3, cho biết vào thời điểm đó: "Chiến dịch liều lĩnh này được thực hiện mà không có sự phối hợp hoặc chấp thuận".

Mỹ không tham gia vào chiến dịch này, các nguồn tin nói với hãng thông tấn Mỹ. “Dường như đã có một lực lượng nhất định trên mặt đất trước cuộc tấn công, được hỗ trợ từ trên không, hoạt động vượt quá khả năng của các đơn vị chúng ta”, một quan chức quân sự cấp cao của Iraq cho biết vào thời điểm đó.

Báo cáo dẫn tuyên bố hồi tháng 3 của Thiếu tướng Tomer Bar, khi đó là Tư lệnh Không quân Israel, cho biết lực lượng đặc nhiệm đã tiến hành các hoạt động “phi thường” trong cuộc xung đột với Iran, nhưng ông không giải thích thêm.

Theo một chuyên gia trả lời phỏng vấn của Wall Street Journal, sa mạc phía tây Iraq, nơi được cho là đặt căn cứ, là địa điểm lý tưởng cho một tiền đồn quân sự bí mật, do dân cư thưa thớt và diện tích rộng lớn.

“Việc trinh sát và thiết lập các địa điểm như vậy trước khi tiến hành chiến dịch là điều bình thường”, Michael Knights, người đứng đầu công ty tình báo Horizon Engage, nói.

Iraq, quốc gia nằm ở vị trí chiến lược giữa Jordan và Iran, đã bị cuốn vào cuộc chiến tranh Iran giữa lúc có các cuộc tấn công vào lãnh thổ của nước này từ cả hai phía, trong bối cảnh Baghdad từ lâu đã phải giữ thế cân bằng giữa mối quan hệ với cả Washington và Tehran.

Mỹ từ lâu đã yêu cầu Baghdad giải giáp các nhóm vũ trang hùng hậu được Iran hậu thuẫn nhưng không thành công.