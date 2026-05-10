Iran "khóa mục tiêu" của Mỹ, sẵn sàng chờ lệnh khai hỏa

Chuẩn tướng Seyyed Majid Mousavi, chỉ huy Lực lượng Không quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), ngày 9/4 tuyên bố các tên lửa tiên tiến và máy bay không người lái của Iran đã khóa mục tiêu của Mỹ và tàu chiến của đối phương trên khắp vịnh Ba Tư, và lực lượng này đang sẵn sàng chờ lệnh tấn công cuối cùng.

“Các tên lửa và máy bay không người lái đã khóa mục tiêu vào đối thủ và chúng tôi đang chờ lệnh khai hỏa”, tướng Mousavi cảnh báo.

Trong khi đó, Lực lượng Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng cảnh báo Mỹ và các đồng minh về “cuộc tấn công dữ dội” nhằm vào các mục tiêu của Mỹ ở Trung Đông nếu các tàu của Iran phải đối mặt với “hành động gây hấn”.

Bộ Tư lệnh Hải quân IRGC nhấn mạnh cam kết của Iran trong việc bảo vệ các lợi ích hàng hải và sự an toàn của các tàu thương mại hợp pháp trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại eo biển Hormuz.

“Cảnh báo! Bất kỳ cuộc tấn công nào vào tàu chở dầu và tàu thương mại của Iran sẽ dẫn đến một cuộc tấn công dữ dội nhằm vào một trong các trung tâm của Mỹ trong khu vực và các tàu của đối phương”, Bộ Tư lệnh Hải quân IRGC tuyên bố.

Bộ Tư lệnh Hải quân IRGC nhấn mạnh Iran sẽ không dung thứ cho bất kỳ mối đe dọa nào nhằm vào tàu thuyền của mình hoặc sự gián đoạn xuất khẩu dầu mỏ và các tuyến đường thương mại quan trọng.

Kênh PressTV của Iran đưa tin tuyên bố của các lực lượng IRGC được đưa ra trong bối cảnh Mỹ leo thang căng thẳng ở vịnh Ba Tư và Iran đã gửi một thông điệp rõ ràng rằng nước này sẽ không chấp nhận bất kỳ hành động gây hấn nào của Washington.

Lời cảnh báo của tướng Iran được đưa ra sau phản ứng quyết đoán gần đây của IRGC đối với các hành động của Mỹ. Sau khi lực lượng Mỹ tấn công các tàu và tàu chở dầu của Iran, Hải quân IRGC đã nhanh chóng tiến hành một chiến dịch phản công bằng cách sử dụng tên lửa đạn đạo chống hạm, tên lửa hành trình và máy bay không người lái mang chất nổ mạnh.

Iran cho biết các cuộc tấn công đã gây thiệt hại nặng nề cho các mục tiêu của đối phương và buộc các tàu của Mỹ phải rút khỏi khu vực. Các quan chức Iran đã lên án những hành động của Mỹ là mối đe dọa nguy hiểm đối với an ninh hàng hải khu vực và hoạt động hàng hải quốc tế.

Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo nhấn mạnh rằng các hành lang an toàn và được cho phép duy nhất để đi qua eo biển Hormuz chiến lược là những hành lang do Iran chỉ định. Bất kỳ hành động sai lệch hoặc thù địch nào đều sẽ bị đáp trả bằng sự kiên quyết, ngay lập tức và dứt khoát.

Mỹ hiện vẫn duy trì lệnh phong tỏa các tàu của Iran ở eo biển Hormuz để đáp trả việc Tehran tuyên bố kiểm soát tuyến đường thủy chiến lược này. Ngày 8/5, máy bay chiến đấu của Mỹ đã vô hiệu hóa hai tàu chở dầu mang cờ Iran được cho là đang tìm cách lách lệnh phong tỏa.

Các quan chức Mỹ cho biết họ đang chờ phản hồi từ Tehran về đề xuất chấm dứt xung đột, vì thỏa thuận ngừng bắn hiện tại vẫn chưa mang lại bước đột phá lớn nào. Trong khi đó, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Ngoại trưởng Marco Rubio đã gặp Thủ tướng Qatar tại Miami.