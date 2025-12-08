Hai nước châu Âu sẽ khiếu nại để ngăn EU từ bỏ năng lượng Nga

Châu Âu đã tìm cách giảm phụ thuộc vào năng lượng Nga trong thời gian qua (Ảnh: Reuters).

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto đưa ra tuyên bố trên. Theo ông, EU muốn đưa ra bỏ phiếu một nghị quyết cấm nhập khẩu dầu và khí đốt tự nhiên của Nga vào châu Âu.

Ông cảnh báo, động thái có tính áp đặt này sẽ khiến việc bảo đảm nguồn cung năng lượng đáng tin cậy cho Hungary và Slovakia trở nên bất khả thi, đồng thời sẽ gây tăng giá nghiêm trọng.

Nhà ngoại giao Hungary cho rằng hành động tiềm tàng của EU là không đúng về mặt pháp lý, bởi trên thực tế, đây là một biện pháp trừng phạt và chỉ có thể được thông qua bằng đồng thuận tuyệt đối.

Ông đồng thời nói thêm rằng ý định của Ủy ban châu Âu muốn đưa ra quyết định này không bằng đồng thuận mà bằng biểu quyết đa số “hoàn toàn mâu thuẫn với Hiệp ước cơ bản về Liên minh châu Âu,” trong đó, ngoài những điều khác, quy định rằng chính sách năng lượng là thẩm quyền quốc gia của các nước.

“Đó là lý do ngay sau khi quyết định này được đưa ra, chúng tôi sẽ cùng với chính phủ Slovakia đệ đơn lên Tòa án Công lý Liên minh châu Âu yêu cầu hủy bỏ quy định này và đình chỉ hiệu lực của nó trong khi quá trình xét xử tiếp diễn”, ông nói thêm.

Trước đó, Hội đồng EU đã phê duyệt lệnh cấm theo giai đoạn đối với toàn bộ việc mua khí đốt Nga, có hiệu lực từ ngày 1/1/2028. Quyết định này áp dụng cho cả khí đốt qua đường ống và khí tự nhiên hóa lỏng. Kế hoạch của Ủy ban châu Âu cũng bao gồm lệnh cấm nguồn cung dầu Nga, có hiệu lực vào năm 2028. Lệnh cấm nhiên liệu hạt nhân đang được thảo luận.

Chính phủ Hungary đã bày tỏ ý định tìm kiếm ngoại lệ đối với các quy định này. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có đề xuất nào liên quan được lãnh đạo EU đưa ra.

Hội đồng châu Âu cho biết hôm 3/12 rằng họ đã đạt được thỏa thuận tạm thời với Nghị viện châu Âu về việc loại bỏ dần việc nhập khẩu khí đốt Nga vào năm 2027 như một phần trong nỗ lực chấm dứt sự phụ thuộc vào năng lượng của Moscow.

Thỏa thuận tạm thời này hiện phải được cả Hội đồng châu Âu và Nghị viện châu Âu thông qua chính thức, sau đó văn bản sẽ được ban hành cuối cùng. Tài liệu này là một yếu tố then chốt trong kế hoạch REPowerEU nhằm tăng cường sự độc lập về năng lượng của châu Âu.

EU đã áp đặt các lệnh trừng phạt quy mô lớn đối với Nga, nhắm vào ngành công nghiệp, năng lượng và tài chính của nước này vì Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Vào tháng 10, Bộ Ngoại giao Nga nói với báo Izvestia rằng các công ty châu Âu buộc phải trả giá năng lượng cao gấp 2 đến 3 lần so với các công ty Mỹ do chính quyền các nước này từ chối sử dụng nguồn năng lượng của Nga.

Theo phía Nga, tình trạng này xảy ra có liên quan trực tiếp tới việc châu Âu từ bỏ nguồn năng lượng Nga, khiến chi phí nhập khẩu năng lượng của EU tăng mạnh.

Đầu năm nay, EU thừa nhận giá năng lượng của khối tăng vọt trong thời gian qua do đoạn tuyệt với nguồn cung giá rẻ của Nga, song nhấn mạnh đó là cái giá châu Âu phải trả cho sự tự do.