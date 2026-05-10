Tổng thống Putin: Xung đột Ukraine sắp kết thúc

Tổng thống Vladimir Putin phát biểu tại họp báo ở Moscow ngày 9/5 (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc họp báo sau khi kết thúc các hoạt động kỷ niệm Ngày Chiến thắng (9/5) tại Nga, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố cuộc xung đột ở Ukraine đang đi đến hồi kết.

"Tôi nghĩ rằng cuộc xung đột Ukraine đang gần kết thúc”, ông Putin phát biểu.

Tổng thống Putin cho biết cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể diễn ra “ở bất kỳ đâu”, kể cả ở một quốc gia thứ ba. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga nói rằng cuộc gặp chỉ diễn ra sau khi một thỏa thuận hòa bình dài hạn cuối cùng được chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng để ký kết.

“Phía Ukraine và ông Zelensky sẵn sàng có một cuộc gặp trực tiếp… Chúng tôi chưa bao giờ từ chối. Chúng tôi cũng có thể gặp nhau ở một quốc gia thứ ba, nhưng chỉ sau khi có một thỏa thuận cuối cùng về một thỏa thuận hòa bình dài hạn”, ông Putin nêu rõ.

Tổng thống Nga nhấn mạnh cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo phải là “sự kiện cuối cùng”, là lễ ký kết, chứ không phải là các cuộc đàm phán.

Nhắc lại kinh nghiệm của Hiệp định Minsk, ông Putin lưu ý: “Chúng ta có thể trao đổi hàng giờ, ngày đêm mà không mang lại kết quả gì. Chúng ta cần các chuyên gia lo việc đó… sau đó chúng ta có thể gặp nhau, chúng ta có thể ký kết”.

Theo Tổng thống Putin, vào ngày 5/5, Moscow đã gửi cho Kiev danh sách 500 tù binh chiến tranh và đề xuất một cuộc trao đổi tù binh.

“Chúng tôi đã ủng hộ ngay lập tức”, ông Putin nói, đề cập đến đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo tổng thống Nga, Ukraine cho biết họ cần thời gian để xem xét danh sách, sau đó tuyên bố họ “chưa sẵn sàng” cho cuộc trao đổi. Cho đến nay, phía Ukraine vẫn chưa có động thái nào.

Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine và phương Tây

Tổng thống Putin khẳng định Nga nhận thức rõ về sự hỗ trợ của phương Tây dành cho Ukraine, đặc biệt là công nghệ máy bay không người lái.

Chủ nhân Điện Kremlin cho biết phương Tây đang leo thang căng thẳng, nhưng cũng tìm cách thiết lập liên lạc với Nga, vì họ hiểu rằng việc leo thang hơn nữa có thể gây ra tổn thất rất lớn.

Tổng thống Putin cho rằng các chính trị gia phương Tây phải chịu trách nhiệm về cuộc xung đột ở Ukraine, vì họ đã lừa dối bằng cam kết không mở rộng NATO về phía đông.

Tổng thống Putin cũng tiết lộ rằng Nga đã cảnh báo các đối tác nước ngoài về những hậu quả có thể xảy ra nếu có một cuộc tấn công trả đũa vào Kiev sau những hành động khiêu khích vào Ngày Chiến thắng.

Ông chỉ ra rằng tất cả các trung tâm ra quyết định quan trọng của chính phủ và quân đội Ukraine đều nằm ở trung tâm thủ đô Kiev, ngay sát vị trí của hàng chục phái đoàn ngoại giao nước ngoài.

Trước đó, Nga cáo buộc Ukraine đã đưa ra những lời đe dọa ngầm đối với bất kỳ quan chức nước ngoài nào có kế hoạch tham gia cuộc duyệt binh tại Moscow nhân kỷ niệm Ngày Chiến thắng.

Theo ông Putin, Moscow đã đặc biệt yêu cầu Washington đảm bảo an toàn cho các phái đoàn ngoại giao tại thủ đô của Ukraine, điều này đã góp phần vào sáng kiến ​​ngừng bắn 3 ngày của Tổng thống Donald Trump.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh Moscow không muốn leo thang hay làm xấu đi quan hệ với bất kỳ nước nào.

Ông Putin nhấn mạnh Nga chưa bao giờ đóng cửa đàm phán với châu Âu hay Ukraine. Ông bày tỏ tin tưởng rằng Nga sẽ khôi phục quan hệ với nhiều nước phương Tây trong tương lai.

Tuyên bố của Tổng thống Putin được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ bày tỏ hy vọng rằng thỏa thuận ngừng bắn do Moscow tuyên bố vào ngày 8/5 có thể dẫn đến việc chấm dứt xung đột sớm. Ông Trump thông báo lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày giữa Nga và Ukraine từ ngày 9/5 đến ngày 11/5.

Tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Putin nhắc lại rằng Nga tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine với điều kiện các nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột phải được loại bỏ.

Vào tháng 6/2024, Tổng thống Putin đã đưa ra một đề xuất hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

Đề xuất của ông Putin dự kiến công nhận bán đảo Crimea, Cộng hòa nhân dân Donetsk và Lugansk (tự xưng) cũng như các vùng Kherson và Zaporizhia là các khu vực của Nga, duy trì tình trạng không liên kết và phi hạt nhân của Ukraine, phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Kiev cũng như dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Nga.

Ông Putin cũng kêu gọi Ukraine duy trì tình trạng trung lập, không gia nhập NATO.

Ukraine đã bác bỏ sáng kiến này. Tổng thống Zelensky mô tả đề xuất của Moscow là tối hậu thư.

Theo Tổng thống Zelensky, Nga muốn “kiểm soát toàn bộ vùng Donbass”, gồm tỉnh Donetsk và Lugansk, điều mà Ukraine "không thể chấp nhận". Ông tuyên bố bất kỳ giải pháp lãnh thổ nào nhằm chấm dứt cuộc chiến cũng phải do người dân Ukraine quyết định, thông qua bầu cử hoặc trưng cầu dân ý.