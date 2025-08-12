Châu Âu gấp rút tổ chức họp trước thềm thượng đỉnh Mỹ - Nga

Thủ tướng Đức Friedrich Merz (Ảnh: Reuters).

Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 11/8 đã gửi lời mời tới Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Tổng thư ký NATO Mark Rutte, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, cùng lãnh đạo Anh, Pháp, Italy, Phần Lan và Ba Lan tham gia các cuộc họp trực tuyến vào ngày 13/8.

Động thái trên diễn ra chỉ 2 ngày trước khi Tổng thống Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin gặp mặt trực tiếp tại Alaska, Mỹ.

Theo thông báo từ Berlin, các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào các phương án hành động tiếp theo đối với Nga, đồng thời chuẩn bị cho khả năng đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine, bao gồm các vấn đề về yêu cầu lãnh thổ và an ninh.

Phát biểu với các phóng viên ngày 11/8, ông Trump không xác nhận có tham gia các cuộc họp do Thủ tướng Merz chủ trì hay không, nhưng cho biết ông sẽ lắng nghe ý kiến của tất cả mọi người trước cuộc gặp với ông Putin.

Châu Âu và Ukraine lo ngại rằng hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga có thể dẫn tới một thỏa thuận về trao đổi lãnh thổ mà không có sự tham gia của Kiev.

Cũng vào ngày 11/8, Liên minh châu Âu đã lên kế hoạch tổ chức cuộc họp khẩn cấp của các ngoại trưởng ngay trước thượng đỉnh Mỹ - Nga, nhằm thống nhất thông điệp và lập trường.

Đại diện cấp cao EU về chính sách đối ngoại Kaja Kallas cho rằng luật pháp quốc tế khẳng định các vùng lãnh thổ của Ukraine hiện do Nga kiểm soát thuộc về Kiev. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nêu quan điểm mọi điều kiện hòa bình phải được thống nhất với sự tham gia đầy đủ của Kiev và biên giới quốc gia không thể thay đổi bằng vũ lực.