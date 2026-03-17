Chánh văn phòng Nhà Trắng bị ung thư

Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wile (Ảnh: Reuters).

“Tôi biết ơn vì có một đội ngũ bác sĩ xuất sắc đã phát hiện ung thư sớm và đang hướng dẫn quá trình điều trị của tôi, và tôi rất lạc quan với tiên lượng tích cực. Tôi cũng vô cùng biết ơn sự ủng hộ và động viên của Tổng thống Donald Trump trong khi tôi điều trị và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Chánh văn phòng Nhà Trắng", bà thông báo.

Ông Trump là người đầu tiên công bố chẩn đoán của bà Wiles trên nền tảng Truth Social, cho biết bà sẽ bắt đầu điều trị ngay lập tức và vẫn giữ chức vụ của mình.

“Bà ấy có một đội ngũ y tế tuyệt vời, và tiên lượng của bà ấy là rất tốt. Trong thời gian điều trị, bà ấy sẽ gần như làm việc toàn thời gian tại Nhà Trắng, điều này khiến tôi, với tư cách Tổng thống, rất hài lòng!”, ông nói.

Ông Trump cũng đề cập đến bệnh tình của bà Wiles khi phát biểu với các phóng viên trước cuộc họp hội đồng tại Trung tâm Kennedy, nói rằng bà “thông báo một vấn đề nhỏ” và sẽ “còn gắn bó trong thời gian dài". Ông cho biết bà Wiles vừa mới bắt đầu điều trị.

Ngoài ung thư da, ung thư vú là loại ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ tại Mỹ, theo Hiệp hội Ung thư Mỹ. Nguy cơ mắc bệnh tăng theo tuổi, dù tỷ lệ đang gia tăng ở phụ nữ trẻ. Nếu được chẩn đoán và điều trị sớm, trước khi lan sang các bộ phận khác, tỷ lệ sống sau 5 năm khoảng 90%.

Bà Wiles là chánh văn phòng của ông Trump kể từ đầu nhiệm kỳ thứ 2 của ông. Bà cũng từng là đồng quản lý chiến dịch tranh cử năm 2024 của ông.

Trước đó, bà từng làm việc trong các chiến dịch của Thống đốc bang Florida Ron DeSantis và Thượng nghị sĩ Rick Scott khi ông tranh cử thống đốc. Bà Wiles bắt đầu làm việc với ông Trump trước cuộc bầu cử năm 2016, giúp ông điều hướng chính trường Florida.

Chánh văn phòng là vị trí nhân sự cao nhất tại Nhà Trắng, đóng vai trò cầu nối giữa các quan chức trong chính quyền và tổng thống. Bà Wiles là người phụ nữ đầu tiên đảm nhiệm chức vụ này.