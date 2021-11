Chàng rể hoàng gia Nhật Bản giải quyết lùm xùm tài chính gia đình

Dân trí Kei Komuro - chồng cựu Công chúa Nhật Bản Mako - đã thay mẹ đẻ của mình trả hết khoản nợ, chấm dứt lùm xùm tài chính từng gây trở ngại cho đám cưới của anh.

Vợ chồng cựu Công chúa Nhật Bản Mako - Komuro (Ảnh: Kyodo).

Hãng tin Kyodo đưa tin ngày 18/11, Kei Komuro, chồng mới cưới của cựu Công chúa Nhật Bản Mako, đã chuyển khoản 4 triệu Yên (khoảng 35.000 USD) thay mẹ đẻ trả nợ cho vị hôn phu cũ của bà.

Cuối năm 2017, vị hôn phu cũ của bà Kayo Komuro - mẹ đẻ của Kei - đã tố cáo 2 mẹ con nợ ông một khoản tiền 4 triệu yên. Khoản tiền này dùng để nuôi dưỡng và trang trải chi phí học đại học của Komuro. Nhà Komuro đã nghĩ đây là "quà tặng" và cho rằng không cần trả lại.

Rắc rối tài chính này khiến công chúng Nhật Bản thay đổi thái độ từ yêu mến sang nghi ngại chàng rể tương lai của hoàng gia Nhật Bản. Để tránh "bão" dư luận, Komuro quyết định sang Mỹ du học theo ngành luật sư thay vì dàn xếp lùm xùm. Đám cưới của anh và Mako do vậy cũng bị trì hoãn suốt 4 năm kể từ khi cặp đôi công bố kế hoạch về chung một nhà. Đến tận tháng 4 năm nay, Komuro mới gửi 28 trang tài liệu cho truyền thông Nhật Bản để giải thích những "thông tin sai lệch" và cho biết sẽ giải quyết lùm xùm chuyện tiền bạc.

Nguồn tin cho hay, Komuro và hôn phu cũ của mẹ anh đã đồng ý giải quyết lùm xùm tài chính khi họ gặp mặt hôm 12/11, hai ngày trước khi vợ chồng anh rời Tokyo sang Mỹ định cư.

Komuro, 30 tuổi, và cựu Công chúa Nhật Bản Mako kết hôn hôm 26/10 sau nhiều năm đám cưới bị trì hoãn. Để kết hôn với bạn trai thường dân, Mako đã chấp nhận từ bỏ tước vị hoàng gia. Cô cũng từ chối khoản tiền 1,3 triệu USD dành cho các nữ thành viên hoàng gia từ bỏ tước vị để kết hôn với thường dân.

Suốt 4 năm qua, Mako đã phải chịu rất nhiều sức ép, đến mức cô từng bị chẩn đoán mắc bệnh rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD). Mako cho biết, cô vô cùng đau lòng, căng thẳng và sợ hãi vì những "bản tin không chính xác" về người bạn đời Komuro.

"Tôi biết có nhiều cách nhìn về cuộc hôn nhân của chúng tôi. Tôi xin lỗi vì đã gây ra những phiền toái. Với chúng tôi, hôn nhân là lựa chọn cần thiết để sống mà vẫn trân trọng trái tim mình", Mako chia sẻ tại cuộc họp báo công bố kết hôn với Komuro hôm 26/10.

Hôm 14/11, vợ chồng Komuro - Mako đã lên máy bay từ Tokyo đi New York (Mỹ) để bắt đầu cuộc sống mới ở nơi cách quê nhà nửa vòng trái đất. Cặp đôi được cho là đã thuê một căn hộ nhỏ ở New York.

Komuro làm về lĩnh vực luật. Từ tháng 9, anh đã làm thư ký luật ở New York sau khi tốt nghiệp đại học. Hồi tháng 7, Komuro đã tham dự một kỳ thi để được phép hành nghề luật sư tại New York, tuy nhiên, kết quả mới công bố cho thấy anh đã trượt kỳ thi này. Do vậy, khi trở lại Mỹ, Komuro có thể sẽ tiếp tục làm công việc cũ trong khi chờ thi lại.

Minh Phương

Theo Kyodo