Cảnh sát Đức bắn nhầm binh sĩ tập trận

Cảnh sát Đức tham gia diễn tập (Ảnh minh họa: Getty).

Theo người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Tác chiến Đức, một sự hiểu lầm đã dẫn đến việc nổ súng giữa cảnh sát địa phương và lực lượng quân đội tham gia tập trận tại thành phố Erding, bang Bavaria, miền Nam nước Đức hôm 22/10.

Cuộc tập trận mang tên “Marshal Power” có sự tham gia của khoảng 500 cảnh sát quân sự cùng hàng trăm nhân viên cứu hỏa, y tế và cảnh sát địa phương. Các bài diễn tập được tổ chức ở nhiều khu vực công cộng tại hàng chục thành phố và thị trấn phía bắc Munich, trong đó có Erding, nhằm mô phỏng tình huống một quốc gia thành viên NATO bị tấn công.

Cảnh sát bang Bavaria cho biết họ đã nhận được tin báo về một người đàn ông mang vũ khí và lập tức triển khai nhiều đơn vị, kể cả trực thăng, đến khu vực đông nam Erding vào tối 22/10.

Theo nhật báo Bild, khi cảnh sát tiếp cận hiện trường, lực lượng quân cảnh đã nổ súng bằng đạn tập vì cho rằng đây là một phần của kịch bản huấn luyện. Đáp lại, cảnh sát dân sự bắn trả bằng đạn thật, khiến một binh sĩ trúng đạn.

“Do hiểu nhầm tình huống tại hiện trường, đã có tiếng súng nổ. Sau đó, chúng tôi phát hiện người mang vũ khí thực chất là một thành viên của lực lượng vũ trang Đức, đang thực hiện nhiệm vụ trong khuôn khổ cuộc tập trận”, cảnh sát Bavaria cho hay.

Theo thông tin từ cảnh sát, binh sĩ bị thương đã được xuất viện sau khi được điều trị với chấn thương nhẹ.

Cảnh sát hình sự bang Bavaria hiện đang phối hợp với lực lượng địa phương mở cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm trong vụ việc hy hữu này.