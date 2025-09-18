3 cảnh sát Mỹ bị bắn chết khi thực hiện lệnh bắt giữ

Một cảnh sát được đưa lên trực thăng sau vụ nổ súng ở hạt York, bang Pennsylvania, Mỹ hôm 17/9 (Ảnh: USA Today).

Các nhà chức trách thông báo 3 sĩ quan cảnh sát Mỹ đã bị bắn chết khi đang thực hiện lệnh bắt giữ tại hạt York, bang Pennsylvania, Mỹ hôm 17/9.

Hai sĩ quan cảnh sát khác bị thương và đang trong tình trạng nguy kịch, trong khi nghi phạm nổ súng được cho là đã bị hạ gục.

Nhiều báo cáo cho biết nghi phạm đã chết do tự sát.

Cảnh sát đã được điều động đến đường Haar và Emig ở Spring Grove, một khu vực nông nghiệp. Diễn biến vụ nổ súng vẫn chưa được công bố.

Một hàng xóm nói với đài tin tức địa phương WGAL rằng anh nghe thấy ít nhất 30 tiếng súng và nhìn thấy 2 cảnh sát nằm dưới đất tại một trang trại.

Thống đốc bang Pennsylvania Josh Shapiro đã gửi lời chia buồn tới gia đình các sĩ quan cảnh sát.

"Đây thực sự là một ngày bi thảm và đau thương đối với hạt York và toàn thể cộng đồng”, Thống đốc Shapiro cho biết.

Giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) Kash Patel cho biết các đặc vụ liên bang đang có mặt tại hiện trường để hỗ trợ lực lượng thực thi pháp luật địa phương.

Vụ nổ súng xảy ra gần 7 tháng sau khi một cảnh sát khác ở hạt York thiệt mạng khi đang ứng phó với một vụ bao vây bệnh viện, trong đó một tay súng đã bắt giữ con tin.