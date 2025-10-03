Cảnh sát Anh có thể đã bắn nhầm nạn nhân khi ngăn vụ khủng bố ở Manchester

Hiện trường vụ tấn công (Ảnh: PA).

Theo truyền thông địa phương, cảnh sát tin rằng các nạn nhân khi đó đang nép sau một cánh cửa trong giáo đường, cố gắng ngăn kẻ tấn công xông vào, thì bị trúng đạn trong lúc cảnh sát nổ súng để chặn nghi phạm.

Thông tin được công bố một ngày sau khi vụ lao xe và đâm dao bên ngoài giáo đường Heaton Park Hebrew Congregation, ở Manchester đúng dịp Yom Kippur, ngày linh thiêng nhất của Do Thái giáo.

Theo nhà chức trách, lực lượng vũ trang đã có mặt chỉ vài phút sau khi nhận được tin báo về một chiếc xe lao vào nhóm người bên ngoài giáo đường. Tại hiện trường, cảnh sát đã nổ súng hạ gục nghi phạm. Video lan truyền cho thấy các sĩ quan hô khẩu lệnh yêu cầu người dân và tín đồ bên trong nằm xuống, trong khi chĩa súng về phía một kẻ nằm bất động dưới đất.

Vụ việc khiến 2 người thiệt mạng, 3 người khác bị thương nặng. Nghi phạm được xác định là Jihad Al Shamie, cũng bị cảnh sát bắn chết tại chỗ. Nghi phạm đã nhập cảnh vào Anh khi còn nhỏ, trước khi được cấp quốc tịch Anh vào năm 2006.

Cảnh sát xác định đây là một vụ tấn công khủng bố.

Cảnh sát trưởng Manchester, Stephen Watson, cho biết báo cáo sơ bộ từ pháp y Bộ Nội vụ kết luận một trong 2 nạn nhân tử vong có “vết thương phù hợp với trúng đạn”. Vì nghi phạm không có súng, cảnh sát xác định nhiều khả năng đó là đạn từ phía lực lượng của họ.

“Những phát súng duy nhất được bắn ra là từ các sĩ quan vũ trang của Manchester trong nỗ lực ngăn chặn kẻ tấn công xông vào giáo đường và gây thêm thương vong cho cộng đồng Do Thái”, ông Watson nói.

“Điều này đồng nghĩa với việc, tùy theo kết quả giám định pháp y bổ sung, có thể nạn nhân đã tử vong một cách bi thảm và không lường trước được từ hành động cần thiết, khẩn cấp của cảnh sát nhằm ngăn chặn vụ tấn công”.

Hai nạn nhân được xác định danh tính là Adrian Daulby, 53 tuổi, và Melvin Cravitz, 66 tuổi. Cảnh sát chưa tiết lộ ai trong số họ được cho là đã trúng đạn từ lực lượng an ninh.

Ngoài ra, 3 nạn nhân khác vẫn đang điều trị tại bệnh viện: một người bị thương do đạn, một người bị đâm và một người bị xe tông.