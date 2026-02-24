Canada lên kế hoạch hỗ trợ cho Cuba giữa áp lực gia tăng từ Mỹ

Ngoại trưởng Canada Anita Anand (Ảnh: Reuters).

“Chúng tôi đang chuẩn bị một kế hoạch hỗ trợ. Ở thời điểm này, chúng tôi chưa sẵn sàng cung cấp thêm chi tiết về bất kỳ thông báo nào”, Ngoại trưởng Canada Anita Anand nói ngày 23/2, nhưng không nêu cụ thể hình thức hỗ trợ sẽ bao gồm những gì.

Washington trong những tuần gần đây đã gia tăng chiến dịch gây sức ép đối với hòn đảo Caribe.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tìm cách chặn mọi nguồn dầu đến Cuba, bao gồm cả dầu từ đồng minh Venezuela, khiến giá thực phẩm và vận tải tăng cao, đồng thời gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu và mất điện kéo dài hàng giờ.

Liên hợp quốc đã cảnh báo rằng nếu nhu cầu năng lượng của Cuba không được đáp ứng, điều này có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng nhân đạo. Tuần trước, Canada cho biết họ đang theo dõi tình hình tại Cuba và bày tỏ lo ngại về “nguy cơ ngày càng gia tăng của một cuộc khủng hoảng nhân đạo” tại đây.

Quan hệ giữa Mỹ và Canada dưới thời ông Trump cũng xuất hiện căng thẳng liên quan đến các vấn đề như thuế quan thương mại, phát biểu của ông Trump về Greenland, nỗ lực của Ottawa nhằm cải thiện quan hệ với Bắc Kinh, cũng như tuyên bố của Thủ tướng Mark Carney rằng các “cường quốc tầm trung” nên hợp tác với nhau để tránh bị nước lớn gây sức ép.

Nga nhiều lần chỉ trích các động thái của Mỹ, cho rằng Washington đang tìm cách "bóp nghẹt" nền kinh tế của Cuba. Moscow cũng bày tỏ quan ngại về tình hình nhiên liệu ở Cuba. Nga cũng đã cam kết sẽ có hỗ trợ cho Cuba và tàu chở dầu của Moscow đang trên đường tới quốc gia Nam Mỹ.

Hồi giữa tháng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lâm Kiếm nói rằng Trung Quốc sẽ làm những gì tốt nhất có thể để hỗ trợ Havana và một lần nữa chỉ trích những hành động gây ảnh hưởng tới quyền được sống và phát triển của người dân Cuba.