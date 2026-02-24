Vùng của Italy phản ứng sau khi Mỹ đề nghị dừng thuê bác sĩ Cuba

Thống đốc vùng Calabria Roberto Occhiuto cùng với các bác sĩ Cuba (Ảnh: Reuters).

Các bác sĩ Cuba là lực lượng thiết yếu giúp duy trì hoạt động của các bệnh viện địa phương tại vùng Calabria, miền nam Italy, thống đốc khu vực này Roberto Occhiuto nói với một nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ hôm 23/2, qua đó từ chối nỗ lực của Washington nhằm ngăn việc tuyển dụng nhân viên y tế từ quốc đảo Caribe.

Ông Occhiuto cho biết trong một tuyên bố rằng ông đã nói với ông Mike Hammer, Đại biện lâm thời của Mỹ tại Cuba, rằng ông sẽ xem xét lại kế hoạch tuyển thêm nhiều bác sĩ Cuba trong năm nay và tìm kiếm nhân sự ngành y từ các khu vực khác trên thế giới.

Washington hồi tháng 1 cáo buộc Cuba gây ra một “mối đe dọa bất thường và đặc biệt” đối với an ninh quốc gia Mỹ, cáo buộc mà Havana mạnh mẽ bác bỏ. Mỹ cũng đang tìm cách gây sức ép lên nền kinh tế Cuba, động thái khiến Havana và nhiều quốc gia chỉ trích và quan ngại.

Bloomberg tuần trước đưa tin ông Hammer đang tới Italy trong khuôn khổ nỗ lực của Mỹ nhằm hạn chế các chương trình phái cử nhân viên y tế ra nước ngoài của Cuba. Calabria đã ký thỏa thuận năm 2023 để tiếp nhận gần 500 bác sĩ Cuba.

“Chúng tôi đã thảo luận về những nhu cầu cấp bách của hệ thống y tế Calabria và những phức tạp xung quanh phái bộ bác sĩ Cuba”, ông Occhiuto nói sau cuộc gặp với ông Hammer. “Các bác sĩ Cuba, những người đang giúp chúng tôi duy trì hoạt động của bệnh viện và phòng cấp cứu, vẫn là nhu cầu thiết yếu đối với khu vực của chúng tôi", ông nói thêm.

Italy vốn có truyền thống tự đào tạo lực lượng y tế trong nước, nhưng mức lương thấp, tình trạng kiệt sức trong đại dịch Covid-19 và sự cạnh tranh khốc liệt để thu hút chuyên gia ở các lĩnh vực như cấp cứu đã làm suy giảm đáng kể nguồn nhân lực, đặc biệt tại miền nam.

Riêng vùng Calabria xa xôi đã phải vật lộn nhiều năm với tình trạng thiếu hụt nhân viên y tế trầm trọng, và ông Occhiuto trước đó dự định mở rộng thỏa thuận với Cuba.

“Tôi từng có ý định trong năm 2026 sẽ tăng số lượng bác sĩ Cuba lên tới 1.000 nhân viên y tế”, ông nói, nhưng cho biết đang tìm kiếm “một hướng đi thay thế” và đăng tuyển từ các nguồn khác.

“Khu vực của chúng tôi sẵn sàng chào đón tất cả các bác sĩ, từ trong EU, ngoài EU, và cả những người Cuba không thuộc phái bộ hiện tại nhưng muốn độc lập đến làm việc tại Calabria”, ông nói.