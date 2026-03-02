Căn cứ Anh ở Síp nghi bị tấn công (Dân trí) - Lực lượng Anh đang ứng phó với một vụ tấn công nghi do máy bay không người lái nhằm vào căn cứ quân sự của nước này tại Síp, Bộ Quốc phòng Anh cho biết.