Campuchia công bố thông tin về công dân Hàn Quốc nghi bị lừa đảo, sát hại

Máy tính và các thiết bị khác bị thu giữ trong cuộc đột kích vào tháng 7 tại một trung tâm lừa đảo ở tỉnh Kandal, Campuchia (Ảnh: AFP).

Bộ Nội vụ Campuchia đã công bố những diễn biến quan trọng trong cuộc điều tra vụ sát hại một công dân Hàn Quốc, dẫn đến việc phát hiện một mạng lưới lừa đảo trực tuyến rộng lớn hơn đang hoạt động tại Campuchia.

Báo Khmer Times dẫn lời người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia Touch Sokhak ngày 15/10 cho biết, vụ công dân Hàn Quốc bị sát hại tại Campuchia đã làm dấy lên lo ngại về sự gia tăng của tội phạm mạng xuyên quốc gia và sự an toàn của người nước ngoài hoặc du khách nước ngoài tại Campuchia.

Theo Khmer Times, cảnh sát Campuchia đã phát hiện thi thể của công dân Hàn Quốc Park Minho, 22 tuổi, bên trong một chiếc xe bị bỏ lại tại làng Kompong Bay, phía nam Campuchia vào khoảng 14h ngày 8/8. Minho đã đến Campuchia vào ngày 17/7, được cho là để du học.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác nhận Minho đã chết vì ngừng tim do bị tấn công thể chất nghiêm trọng. Thi thể của công dân Hàn Quốc có dấu hiệu bị chấn thương nghiêm trọng, cho thấy đã bị bạo hành kéo dài.

Cảnh sát Campuchia đã bắt giữ 2 công dân Trung Quốc - Li Zhimeng, 35 tuổi, và Su Renxi, 43 tuổi - được cho là có liên quan đến vụ án. Nghi phạm thứ ba, Ba Jia, đang lẩn trốn.

Giới chức Campuchia cho biết gia đình Minho hoặc Đại sứ quán Hàn Quốc chưa nộp báo cáo chính thức nào về việc mất tích trước khi Campuchia phát hiện ra vụ việc, trái ngược với thông tin trước đó trên các kênh truyền thông rằng gia đình Minho đã tìm kiếm sự hỗ trợ ngoại giao.

Cuộc điều tra sâu hơn đã dẫn cảnh sát Campuchia đến một biệt thự ở làng Rolous, xã Boeng Tuk. Đây được cho là nơi Minho bị giam giữ. Một cuộc đột kích vào căn nhà, do Cảnh sát Quốc gia Campuchia chỉ huy, đã phát hiện bằng chứng liên kết địa điểm này với các hoạt động lừa đảo trực tuyến bất hợp pháp.

Trong cuộc đột kích, cảnh sát đã bắt giữ Li Shao Xin, 20 tuổi, người được cho là quản lý khu nhà. Một nghi phạm khác, chỉ được biết đến với tên Hao, được cho là đã bỏ trốn trước cuộc đột kích. Nhà chức trách đã thu giữ các thiết bị điện tử, hồ sơ tài chính và thiết bị liên lạc được cho là đã được sử dụng trong các hoạt động lừa đảo.

Các nghi phạm bị buộc tội "giết người và lừa đảo qua mạng" theo Điều 205, 377 và 378 của Bộ luật Hình sự Campuchia, và vụ án đã được chuyển đến tòa án tỉnh Kampot để tiến hành tố tụng.

Các nhà chức trách Bộ Nội vụ Campuchia đang làm việc với Đại sứ quán Hàn Quốc để đảm bảo một cuộc điều tra kỹ lưỡng và hỗ trợ cho gia đình nạn nhân.

Ông Sokhak nhấn mạnh sự cần thiết của hợp tác quốc tế trong việc triệt phá các mạng lưới tội phạm trực tuyến hoạt động xuyên biên giới.

Campuchia xác nhận tạm giữ 80 công dân Hàn Quốc

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia Touch Sokhak xác nhận với hãng tin Xinhua rằng, 80 công dân Hàn Quốc đang bị tạm giữ tại Campuchia, nhưng họ đã từ chối trở về Hàn Quốc, bất chấp việc các quan chức Hàn Quốc đã tiếp cận những người này.

"Đây là thông tin ban đầu tôi nhận được. Tôi không biết liệu 80 người mất tích mà truyền thông Hàn Quốc đưa tin có phải là 80 người đang bị Tổng cục Di trú tạm giữ hay không", ông Sokhak nói.

Phát biểu của ông Sokhak được đưa ra sau khi các kênh truyền thông Hàn Quốc, dẫn nguồn từ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, đưa tin khoảng 80 công dân Hàn Quốc đang mất tích tại Campuchia.

Hãng tin AFP ngày 14/10 dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết 80 người Hàn Quốc đang mất tích tại Campuchia và họ có thể là nạn nhân của các vụ việc liên quan tới công việc giả mạo hoặc các trung tâm lừa đảo.

Theo quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, từ tháng 1 đến tháng 8 năm nay, 330 người Hàn Quốc được ghi nhận đã mất tích hoặc bị giam giữ trái ý muốn sau khi nhập cảnh vào Campuchia.

“Tính đến tháng 8, sự an toàn của khoảng 80 người vẫn chưa được xác minh", một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nói với AFP.

Trong khi chỉ có khoảng 21 vụ bắt cóc hoặc giam giữ liên quan đến người Hàn Quốc tại Campuchia vào năm 2023, con số này đã tăng gấp 10 lần, lên 221 vụ, vào năm 2024 và tiếp tục tăng lên gấp 15 lần vào tháng 8, theo thống kê của nghị sĩ Yoon Hu-duk trong phiên điều trần trước quốc hội Hàn Quốc.

Theo chính phủ Hàn Quốc, nhiều người Hàn Quốc được cho là đã bị dụ dỗ bởi những lời mời làm việc lừa đảo với mức lương cao.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 14/10 nói rằng các vụ bắt cóc gần đây ở Campuchia đang gây ra "tổn hại đáng kể cho người dân Hàn Quốc".

"Con số này không hề nhỏ, và nhiều công dân của chúng tôi rất lo lắng cho gia đình, bạn bè và hàng xóm của họ đã bị giam giữ tại Campuchia", ông Lee phát biểu trong một cuộc họp nội các.

"Chính phủ nên ngay lập tức triển khai tất cả các biện pháp để đảm bảo an toàn cho công dân", ông nói thêm.

Văn phòng Tổng thống cho biết sẽ cử một đội phản ứng chung đến Campuchia vào ngày 15/10, do Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc dẫn đầu.

Người phát ngôn của Tổng thống Hàn Quốc cho biết chính phủ đang xem xét nâng mức khuyến cáo du lịch đối với Campuchia.