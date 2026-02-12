Campuchia phác thảo luật xây "tuyến phòng thủ" chống lừa đảo trực tuyến

Các nghi phạm lừa đảo trực tuyến bị chính quyền Campuchia bắt giữ vào tháng 7/2025 (Ảnh: Cambodianess).

Luật mới “sẽ xây dựng một khuôn khổ pháp lý quan trọng và rõ ràng hơn nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn và trấn áp các vụ lừa đảo trực tuyến”, Bộ trưởng Thông tin Neth Pheaktra nói với Bloomberg News.

Ông không tiết lộ các điều khoản cụ thể của dự thảo luật, cũng như liệu luật có quy định rõ các cơ chế hợp tác quốc tế hay không.

Trong khi Campuchia đã có các quy định rộng về xử lý tội phạm mạng, nước này vẫn chưa có một bộ luật toàn diện để xử lý các tội phạm liên quan đến lừa đảo. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Campuchia khẳng định đang hành động quyết liệt chống lại các tổ hợp lừa đảo hoạt động ở nước này.

Các đường dây tội phạm đã tiến hành các vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến, lừa đảo tình cảm và vận hành các hoạt động cờ bạc bất hợp pháp nhắm vào nạn nhân trên toàn thế giới.

Một báo cáo của Viện Hòa bình Mỹ ước tính rằng các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia điều hành các hoạt động cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp và lừa đảo trên toàn cầu đã đánh cắp ít nhất 64 tỷ USD trong riêng năm 2023.

Liên hợp quốc cũng cảnh báo rằng các trung tâm lừa đảo tại Đông Nam Á đã trở thành một ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ USD, một phần được thúc đẩy bởi nạn buôn người, với hàng nghìn lao động bị ép buộc thực hiện các hành vi gian lận trực tuyến.

Các nỗ lực thực thi pháp luật tại Campuchia đã gia tăng trong những tuần gần đây. Nhà chức trách cho biết họ đã tiến hành ít nhất 190 cuộc đột kích vào các cơ sở bị nghi ngờ và trục xuất hơn 9.000 công dân nước ngoài kể từ đầu năm 2026.

“Campuchia không phải là nơi trú ẩn an toàn cho các tội phạm trực tuyến thực hiện lừa đảo hoặc tội phạm xuyên biên giới. Bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào đứng sau các hoạt động lừa đảo này sẽ phải đối mặt với những hình phạt nghiêm khắc nhất theo pháp luật, không có sự khoan nhượng hay can thiệp", ông Neth Pheaktra nói.

Tuy nhiên, các nhà hoạt động và nhà phân tích nghiên cứu về tội phạm xuyên quốc gia cảnh báo các băng nhóm điều hành các trung tâm này thích nghi rất nhanh, bao gồm cả loại hình lừa đảo mà chúng thực hiện và địa điểm hoạt động.

Theo Giáo sư Andreas Schloenhardt, chuyên gia luật hình sự tại Đại học Vienna, một khuôn khổ pháp lý mạnh mẽ hơn về tội phạm mạng ít nhất có thể giúp làm gián đoạn hoạt động của các trung tâm lừa đảo.

“Trong trung và dài hạn, các tội danh và biện pháp khác theo Công ước mới của Liên hợp quốc về Tội phạm mạng có thể được sử dụng để điều tra và truy tố các vụ lừa đảo mạng”, ông nói.

“Công ước của Liên hợp quốc về Tội phạm mạng đã được thông qua năm 2025 và nhiều khả năng sẽ có hiệu lực vào năm 2027 hoặc 2028, khi có đủ số quốc gia phê chuẩn", ông dự đoán.

Ông Neth Pheaktra cho biết luật của Campuchia được soạn thảo phù hợp với công ước của Liên hợp quốc mà nước này là một bên ký kết. Bộ Tư pháp sẽ thu thập ý kiến kỹ thuật từ các cơ quan chính phủ liên quan trước khi trình dự luật lên quốc hội để phê chuẩn.