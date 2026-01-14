Campuchia quyết trấn áp đến cùng mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia

Đối tượng Chen Zhi bị áp giải về Trung Quốc sau khi bị Campuchia bắt giữ (Ảnh: AFP).

Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn khẳng định, việc bắt giữ và dẫn độ sang Trung Quốc Chen Zhi, đối tượng bị cáo buộc cầm đầu đường dây lừa đảo xuyên quốc gia quy mô lớn, không đồng nghĩa với việc chấm dứt nỗ lực của Phnom Penh trong cuộc đấu tranh chống tội phạm xuyên biên giới.

Theo ông, Campuchia luôn thể hiện quyết tâm trong việc trấn áp tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là các hành vi lợi dụng công nghệ mới như lừa đảo trực tuyến. Đây là một cuộc chiến dài hơi, trong đó chính phủ Campuchia đã xây dựng những biện pháp phù hợp cùng lộ trình cụ thể, nhằm từng bước đẩy lùi loại tội phạm này.

Việc bắt giữ Chen Zhi vào tuần trước được xem là bước tiến đáng chú ý trong tiến trình đó, góp phần vào nỗ lực chung của quốc tế nhằm triệt phá các mạng lưới lừa đảo tinh vi đang hoạt động tại Đông Nam Á, vốn gây thiệt hại hàng tỷ USD cho nhiều nạn nhân trên phạm vi toàn cầu.

Ông Prak Sokhonn cho hay, quyết định dẫn độ Chen Zhi là kết quả của một cuộc điều tra kéo dài.

Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia cũng cho biết nước này đang duy trì sự phối hợp chặt chẽ với nhiều quốc gia trong công tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, đồng thời coi đây là trụ cột quan trọng trong chiến lược bảo đảm an ninh lâu dài.

Chen Zhi vốn được biết đến là người đứng đầu Prince Group, 1 tập đoàn có trụ sở tại Campuchia. Tuy nhiên, theo cáo buộc của cơ quan chức năng Mỹ, mạng lưới của doanh nghiệp này chỉ đóng vai trò bình phong cho “một trong những đường dây lừa đảo quy mô lớn".

Hong Kong, Singapore và Đài Loan trước đó đã phong tỏa hàng trăm triệu USD tài sản được cho là có liên quan đến Prince Group, trong khi Anh và Hàn Quốc cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các bên liên quan.

Năm 2025, các công tố viên Mỹ cho biết đã tịch thu khoảng 15 tỷ USD bitcoin có liên quan đến Chen Zhi. Ngoài ra, chính quyền Campuchia cũng ra lệnh thanh lý Ngân hàng Prince do đối tượng này sáng lập.

Hiện chưa có thông tin chính thức về các tội danh mà Chen Zhi có thể phải đối mặt tại Trung Quốc. Tuần trước, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc đã phát sóng đoạn video ghi lại cảnh Chen Zhi bị áp giải về Bắc Kinh trong tình trạng bị còng tay và che mắt.

Theo thông báo của nhà chức trách, đối tượng này bị bắt với các cáo buộc liên quan đến hành vi lừa đảo và điều hành sòng bạc trái phép, đồng thời bị xác định là người cầm đầu đường dây cờ bạc và lừa đảo xuyên quốc gia quy mô lớn.

Các hoạt động này được vận hành từ những khu phức hợp rộng lớn tại một số quốc gia Đông Nam Á, với sự tham gia của hàng chục nghìn người. Trong số đó, nhiều người là nạn nhân của nạn buôn người, bị dụ dỗ bằng các lời mời làm việc trong lĩnh vực công nghệ hoặc dịch vụ khách sạn, sau đó bị ép buộc tham gia lừa đảo trực tuyến và phải chịu các hình thức trừng phạt khắc nghiệt.

Tố Uyên