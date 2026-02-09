Campuchia, Mỹ phối hợp bắt giữ và trục xuất tội phạm

Campuchia trục xuất những người nước ngoài liên quan các hoạt động lừa đảo trực tuyến về nước (Ảnh: PPP/ANN).

Theo Đại sứ quán Mỹ tại Campuchia, các đặc vụ thuộc Cục An ninh Ngoại giao (DSS) của Văn phòng Điều tra Hình sự Hải ngoại (OCI) tại Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Phnom Penh đã phối hợp thành công với chính quyền sở tại bắt giữ và bàn giao một đối tượng người Mỹ bị truy nã cho Washington.

Đối tượng này bị truy nã ở Mỹ liên quan đến một số tội danh nghiêm trọng, bao gồm tàng trữ vũ khí trái phép và tội phạm liên quan đến ma túy.

Các đặc vụ DSS đã xác định được vị trí của kẻ trốn truy nã và phối hợp chặt chẽ với chính quyền Campuchia nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc bắt giữ và trục xuất đối tượng này ra khỏi Campuchia.

Sau đó, đối tượng này đã được hộ tống trở lại Mỹ dưới sự giám sát của Cục Cảnh sát Tư pháp Mỹ.

Đại sứ quán Mỹ bày tỏ sự cảm ơn đối với lực lượng thực thi pháp luật Campuchia vì sự hợp tác chuyên nghiệp trong chiến dịch này.

Trong một tuyên bố, Đại sứ quán Mỹ nêu rõ, chiến dịch thành công này đã truyền đi một thông điệp rõ ràng rằng “những kẻ tìm cách trốn tránh công lý cuối cùng sẽ bị truy tìm ra và chịu tội trước pháp luật”.