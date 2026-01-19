Campuchia đột kích loạt hang ổ lừa đảo, bắt 300 nghi phạm

Các nghi phạm bị Campuchia bắt giữ (Ảnh: Khmer Times).

Các cuộc đột kích của Campuchia vào các khu tổ hợp lừa đảo trực tuyến tại Phnom Penh và các tỉnh Siem Reap, Battambang, Preah Sihanouk và Svay Rieng trong 17 ngày đầu năm nay đã bắt giữ khoảng 300 nghi phạm là người nước ngoài.

Trung tướng Chea Pov, Phó Tổng cục trưởng Cảnh sát Quốc gia Campuchia, cho biết các chiến dịch được tiến hành từ ngày 1 đến 17/1.

Ông Pov cũng nói rằng hàng trăm công dân nước ngoài, phần lớn là người Trung Quốc, đã rời bỏ các sòng bạc nơi họ làm việc tại các tỉnh Preah Sihanouk và Svay Rieng sau khi các ông trùm Chen Zhi và Ly Kuong bị bắt vì nghi đứng sau những đường dây này.

“Chúng tôi ghi nhận rằng những người nước ngoài này có liên quan đến các đường dây lừa đảo trực tuyến. Họ rời nơi ẩn náu vì lo ngại cho sự an toàn của mình và cũng vì không được trả lương kể từ khi những kẻ đứng đầu bị bắt", Trung tướng Pov nói.

Theo Trung tướng Pov, quyết định này là hệ quả của chiến dịch trấn áp tội phạm mạng liên tục của chính phủ Campuchia.

Để chống lại các đường dây lừa đảo trực tuyến, các cơ quan chức năng, bao gồm Ủy ban Chống Lừa đảo Trực tuyến, đang phối hợp với các quốc gia khác, đặc biệt là cảnh sát Trung Quốc, ông cho biết.

Campuchia ngày 6/1 đã bắt giữ người sáng lập tập đoàn Prince là Chen Zhi và dẫn độ đối tượng này sang Trung Quốc theo yêu cầu của Bắc Kinh. Mười ngày sau đó, nhà chức trách bắt giữ ông trùm kiêm chủ sòng bạc Ly Kuong, 49 tuổi, với cáo buộc lừa đảo trong tình tiết tăng nặng, rửa tiền và tuyển dụng trái phép nhằm mục đích bóc lột. Theo ông Pov, Ly Kuong đang bị giam giữ để chờ xét xử.

Trong bối cảnh các vụ dẫn độ liên quan đến mạng lưới lừa đảo tại Campuchia, Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia tuần trước đã kêu gọi Phnom Penh có hành động bảo vệ công dân Trung Quốc, sau khi ghi nhận nhiều trường hợp công dân bị mất tích.

Theo tuyên bố của đại sứ quán vào ngày 17/1, Đại sứ Trung Quốc Wang Wenbin gần đây đã có các cuộc gặp với Bộ trưởng Nội vụ Sar Sokha và Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Prak Sokhonn.

Đại sứ Wang cho biết đã có nhiều vụ việc công dân Trung Quốc mất tích tại Campuchia, gây lo ngại nghiêm trọng cho Bắc Kinh, trong đó những trường hợp nghiêm trọng nhất có liên quan đến lừa đảo trực tuyến.

Ông kêu gọi nhà chức trách Campuchia mạnh tay hơn nữa trong việc trấn áp các loại tội phạm này, vốn bao gồm giam giữ trái phép, hành hung bạo lực và lừa đảo trực tuyến nhắm vào công dân Trung Quốc.

Theo báo cáo của Ủy ban Chống Lừa đảo Trực tuyến Campuchia, từ ngày 1 đến 16/1, Ủy ban đã đột kích các khu lừa đảo trực tuyến tại 14 địa điểm ở Phnom Penh, Siem Reap và Battambang, bắt giữ hơn hàng trăm nghi phạm thuộc nhiều quốc tịch.

Trong 6 tháng cuối năm 2025, lực lượng chức năng Campuchia đã trấn áp các hoạt động lừa đảo trực tuyến tại 118 địa điểm trên 18 tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Tổng cộng 4.983 nghi phạm đã bị bắt, trong đó có 979 phụ nữ, thuộc 23 quốc tịch.

Theo báo cáo của Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC), thiệt hại toàn cầu do lừa đảo trực tuyến gây ra đạt 37 tỷ USD trong năm 2023.