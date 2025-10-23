Campuchia đột kích trung tâm lừa đảo, bắt 57 người Hàn Quốc

Cảnh sát hộ tống những người Hàn Quốc bị trục xuất với cáo buộc tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến tại Campuchia tại sân bay Incheon ngày 18/10 (Ảnh: Reuters).

Ủy ban chống tội phạm trực tuyến Campuchia thông báo, chính quyền địa phương đã đột kích một tòa nhà bị nghi ngờ là nơi diễn ra các hoạt động lừa đảo tại thủ đô Phnom Penh vào ngày 22/10.

Theo thông báo của ủy ban, cảnh sát Campuchia đã bắt giữ 57 công dân Hàn Quốc và 29 công dân Trung Quốc trong chiến dịch này. Chính quyền cũng thu giữ 126 máy tính và 30 điện thoại.

Cuối tuần trước, Campuchia đã trục xuất 64 công dân Hàn Quốc bị giam giữ vì cáo buộc liên quan đến các vụ lừa đảo.

Vụ việc phơi bày tình trạng nhiều người Hàn Quốc bị lôi kéo sang Campuchia làm việc trong các trung tâm lừa đảo trực tuyến, bị giam giữ và bạo hành từ các tổ chức tội phạm. Điều này buộc chính phủ Hàn Quốc phải hành động khẩn cấp.

Các quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã gặp gỡ Thủ tướng Campuchia và cảnh sát địa phương để thảo luận về tình trạng việc làm giả mạo và các trung tâm lừa đảo.

Đội phản ứng liên ngành của chính phủ Hàn Quốc đã được cử sang Campuchia để hỗ trợ các công dân bị cho là liên quan đến đường dây lừa đảo do các băng nhóm tội phạm địa phương điều hành.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun ngày 20/10 cho biết 10 đối tượng lừa đảo khác đã bị bắt giữ và 2 người đã được giải cứu.

Cơ quan tình báo cho biết khoảng 1.000-2.000 công dân Hàn Quốc được cho là đang tham gia vào các đường dây lừa đảo tại Campuchia, giữa lúc nhiều vụ bắt cóc và giam giữ người Hàn Quốc bị phát hiện liên quan đến những lời mời làm việc giả.

Hàn Quốc đang đối mặt với làn sóng công dân bị bắt cóc tại Campuchia, với ít nhất 330 vụ được báo cáo tính đến tháng 8, tăng so với 220 vụ của năm ngoái.

Phần lớn các vụ việc có liên quan đến các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia điều hành mạng lưới lừa đảo việc làm trực tuyến, dụ dỗ giới trẻ bằng lời hứa về mức lương cao, rồi bắt giữ họ để đòi tiền chuộc hoặc ép làm việc khi đến nơi.

Một vụ án gây chấn động gần đây liên quan đến sinh viên đại học Hàn Quốc 22 tuổi được phát hiện đã chết ở tỉnh Kampot, Campuchia vào tháng 8. Cảnh sát Campuchia cho biết nạn nhân tử vong do ngừng tim, trên cơ thể có dấu vết hành hung.

Cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 nghi phạm bị cáo buộc dẫn dụ nạn nhân bằng lời mời làm việc giả mạo và đưa đến một biệt thự nơi thanh niên này bị hành hung đến tử vong.