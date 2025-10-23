Campuchia tiết lộ thời điểm bắt đầu giai đoạn đào kênh Phù Nam Techo

Ảnh chụp điểm khởi công dự án kênh đào Phù Nam Techo tại tỉnh Kandal (Ảnh: Bộ Công chính và Giao thông Campuchia).

Ông Phan Rim, người phát ngôn của Bộ Công chính và Giao thông (MPWT), chia sẻ với Khmer Times thông tin trên vào hôm 22/10. Quan chức Campuchia xác nhận rằng dự án vẫn đang được thực hiện đúng tiến độ, không có thay đổi nào về cấu trúc hay lịch trình triển khai. Giai đoạn đào kênh sẽ bắt đầu vào cuối năm nay khi mực nước rút.

“Dự án kênh đào không thay đổi và đang được tiến hành đúng theo các mốc thời gian đã định cho từng giai đoạn”, ông nói.

Ông Rim cho biết thêm, tiến độ xây dựng tổng thể không thay đổi. “Không có thay đổi nào. Dự án sẽ hoàn thành vào năm 2028", ông cho hay.

Kênh Phù Nam được thiết kế để phục vụ tàu có tải trọng tới 3.000 tấn, chạy qua 4 tỉnh, Kandal, Takeo, Kampot và Kep. Ông Rim mô tả công trình này là “dự án mang tính lịch sử”, giúp nâng cao đáng kể năng lực vận tải đường thủy và sức cạnh tranh kinh tế của Campuchia.

Theo Khmer Times, giới chức Campuchia hi vọng, khi hoàn thành, kênh đào sẽ trở thành tuyến kết nối mang tính bước ngoặt giữa hệ thống đường thủy nội địa của Campuchia và biển, thúc đẩy thương mại, hậu cần và tăng trưởng kinh tế.

Vào tháng 4, Chính phủ Campuchia công bố chi tiết thỏa thuận Đối tác Công - Tư (PPP) trị giá 1,15 tỷ USD giữa các doanh nghiệp Campuchia và Trung Quốc để phát triển dự án kênh đào Phù Nam Techo. Dự án được triển khai theo mô hình sở hữu 51-49%, đảm bảo quyền kiểm soát thuộc về Campuchia.

Dự án được phát triển theo mô hình Xây dựng - Vận hành - Chuyển giao (BOT) theo luật PPP của Campuchia, trong đó nhà đầu tư trong nước nắm 51% cổ phần, còn đối tác Trung Quốc giữ 49% còn lại.