Hàn Quốc xác định nghi phạm chính vụ sát hại sinh viên ở Campuchia

Những công dân Hàn Quốc bị giam giữ ở Campuchia do bị cáo buộc liên quan đến lừa đảo trực tuyến được hồi hương hôm 18/10 (Ảnh: Yonhap).

Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) ngày 22/10 thông báo với quốc hội nước này rằng họ đang truy tìm nghi phạm chính trong vụ tra tấn và sát hại một sinh viên đại học Hàn Quốc tại Campuchia, liên quan đến một vụ lừa đảo việc làm.

Theo NIS, nghi phạm này là đồng phạm của kẻ cầm đầu vụ án ma túy nghiêm trọng xảy ra tại khu Gangnam (Seoul) vào năm 2023.

Cơ quan tình báo cho biết khoảng 1.000-2.000 công dân Hàn Quốc được cho là đang tham gia vào các đường dây lừa đảo tại Campuchia, giữa lúc nhiều vụ bắt cóc và giam giữ người Hàn Quốc bị phát hiện liên quan đến những lời mời làm việc giả.

NIS cho biết họ nhận được tin tình báo về cái chết của sinh viên 3 ngày sau khi vụ việc xảy ra và xác định được nghi phạm trong vòng 8 ngày. Cảnh sát Hàn Quốc vẫn đang truy tìm đối tượng này.

Trước đó, vào năm 2023, một số sinh viên trẻ tại Seoul bị lừa uống các loại đồ uống chứa methamphetamine được quảng cáo là “tăng khả năng tập trung”. Một công dân Trung Quốc bị tình nghi cung cấp ma túy đã bị bắt tại Campuchia với sự hỗ trợ của NIS.

Cũng theo cơ quan này, trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 7 năm nay, cảnh sát Campuchia đã bắt giữ 3.075 nghi phạm trong các vụ lừa đảo, trong đó có 57 người Hàn Quốc.

NIS cho biết, khoảng 50 cơ sở lừa đảo đang hoạt động tại Phnom Penh, Sihanoukville và các khu vực khác, với ước tính khoảng 200.000 người tham gia.

Đáng chú ý, NIS nhận định nhiều công dân Hàn Quốc tham gia các đường dây lừa đảo nên được coi là “người phạm tội” hơn là “nạn nhân”, trái với cách nhìn nhận ban đầu.

“Nhiều người trong số họ đến Campuchia vì mục đích tài chính và tích cực tham gia vào hành vi phạm pháp, chẳng hạn như cung cấp hoặc sử dụng điện thoại di động bất hợp pháp. Do đó, cần xem xét họ như các nghi phạm hoặc đồng phạm thay vì chỉ là nạn nhân”, một nghị sĩ Hàn Quốc dẫn thông tin tình báo cho hay.

Hàn Quốc đang đối mặt với làn sóng công dân bị bắt cóc tại Campuchia, với ít nhất 330 vụ được báo cáo tính đến tháng 8, tăng so với 220 vụ của năm ngoái. Phần lớn các vụ việc có liên quan đến các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia điều hành mạng lưới lừa đảo việc làm trực tuyến, dụ dỗ giới trẻ bằng lời hứa về mức lương cao, rồi bắt giữ họ để đòi tiền chuộc hoặc ép làm việc khi đến nơi.

Một vụ án gây chấn động gần đây liên quan đến sinh viên đại học Hàn Quốc 22 tuổi được phát hiện đã chết ở tỉnh Kampot, Campuchia vào tháng 8. Cảnh sát Campuchia cho biết nạn nhân tử vong do ngừng tim, trên cơ thể có dấu vết hành hung. Cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 nghi phạm bị cáo buộc dẫn dụ nạn nhân bằng lời mời làm việc giả mạo và đưa đến một biệt thự nơi thanh niên này bị hành hung đến tử vong.

Cuối tuần trước, với sự phối hợp của giới chức trách Campuchia, Hàn Quốc đã hồi hương 64 công dân của nước này vốn bị giam giữ ở Campuchia với cáo buộc liên quan đến các vụ lừa đảo trực tuyến. Những người này đã bị bắt ngay sau khi lên máy bay về nước. Phần lớn trong số họ sẽ bị điều tra hình sự ở quê nhà.