Campuchia đẩy mạnh trấn áp, triệt phá lừa đảo trực tuyến

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Sokha (Ảnh: AKP).

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Sokha ngày 18/2 cảnh báo rằng vấn nạn lừa đảo trực tuyến gia tăng đã gây ra một cuộc khủng hoảng sức khỏe tinh thần với người dân, khi những tổn thất tài chính khiến một số nạn nhân tự tìm cách chấm dứt cuộc sống. Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh chính phủ Campuchia đang tăng cường chiến dịch trấn áp trên toàn quốc nhằm vào các đường dây tội phạm mạng.

Năm ngoái, người dân Campuchia ước tính đã mất khoảng 45 triệu USD vì các vụ lừa đảo kỹ thuật số. “Trong số hơn 45 triệu USD bị mất, chúng tôi đã thu hồi được chưa đến 20 triệu USD”, ông Sokha cho biết. Ông nói rằng ngoài thiệt hại tài chính, các nạn nhân thường phải chịu đựng “sự xấu hổ, sợ hãi và tuyệt vọng”, và trong một số trường hợp đã dẫn đến hành vi tự gây hại cho bản thân.

Mô tả Internet là “con dao hai lưỡi”, ông Sokha cho rằng dù công nghệ mang lại lợi ích khi được sử dụng đúng cách, nó cũng bị lạm dụng thành công cụ cho tội phạm. Những kẻ lừa đảo thường giả danh nhân viên ngân hàng hoặc đại diện trao thưởng. Các thủ đoạn cũng ngày càng trở nên tinh vi.

Ông Sokha cho biết tổng thiệt hại do lừa đảo trực tuyến trên toàn thế giới đã vượt 44 tỷ USD trong năm 2025.

Đáp lại, nhà chức trách Campuchia đã phát động một chiến dịch mạnh mẽ nhằm triệt phá các mạng lưới này. Từ đầu năm 2025 đến tháng 1/2026, cảnh sát đã bắt giữ khoảng 9.400 nghi phạm thuộc 22 quốc tịch khác nhau. Hơn 8.000 nghi phạm người nước ngoài đã bị trục xuất, trong khi gần 400 người đã bị chuyển hồ sơ ra tòa.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Touch Sokhak cho biết hoạt động thực thi pháp luật đã được đẩy mạnh rõ rệt trong tháng 2. Trong tuần thứ hai của tháng, lực lượng chức năng đã đột kích 25 địa điểm tại 3 tỉnh và bắt giữ hơn 1.000 người. Các chiến dịch này đã thu giữ khoảng 370 máy tính, 744 điện thoại di động và gần 800.000 USD tiền mặt.

“Lực lượng của chúng tôi đang thực thi pháp luật một cách kiên quyết và dứt khoát. Chúng tôi kết hợp các biện pháp hành chính và xử lý hình sự để triệt phá hoàn toàn các mạng lưới này", ông Sokhak nói.

Phó Tổng cục trưởng Cảnh sát quốc gia, Trung tướng Chea Pov, cho biết một số nạn nhân đã bị các nhóm tội phạm sát hại, trong khi những người khác đã tự chấm dứt mạng sống sau khi phải chịu tra tấn và ngược đãi.

Chính phủ Campuchia cam kết sẽ tiếp tục các cuộc đột kích này nhằm xóa sổ các ổ nhóm lừa đảo lớn trước cuối tháng 3. Chủ nhà cho thuê cũng được cảnh báo phải xác minh tình trạng pháp lý của người thuê, nếu không sẽ đối mặt với truy tố.

Campuchia đã trục xuất hơn 48.000 công dân nước ngoài có liên quan đến các hoạt động lừa đảo trực tuyến bất hợp pháp kể từ khi chính phủ hiện tại nhậm chức, theo ông Sar Sokha. Theo ông, ngoài các trường hợp trục xuất chính thức, hơn 210.000 người nước ngoài đã tự nguyện rời khỏi Campuchia trong cùng thời gian.