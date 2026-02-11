Campuchia triệt phá gần 200 trung tâm lừa đảo, trục xuất 11.000 người

Lực lượng chức năng Campuchia đột kích một cơ sở lừa đảo trực tuyến (Ảnh: Khmer Times).

“Hiện chúng tôi đã niêm phong khoảng 190 địa điểm”, ông Chhay Sinarith, Phó Trưởng Ban Thư ký Ủy ban Phòng chống Lừa đảo Trực tuyến Campuchia, nói với hãng tin Reuters tại Phnom Penh tuần này trước chuyến thăm một khu phức hợp rộng lớn ở tỉnh Kampot.

Ông Chhay cho biết 173 tội phạm cấp cao có liên quan đến các trung tâm lừa đảo đã bị bắt giữ và 11.000 lao động bị trục xuất trong một chiến dịch trấn áp bắt đầu từ cuối năm 2025. Chiến dịch được triển khai sau khi Mỹ truy tố và Trung Quốc dẫn độ một trùm lừa đảo gốc Trung Quốc.

Trong những tuần gần đây, hàng nghìn người làm việc trong các đường dây lừa đảo, trong đó có một số trường hợp là nạn nhân của buôn người và bị giam giữ trong điều kiện khắc nghiệt, đã bỏ trốn khỏi các trung tâm lừa đảo để tìm cách trở về nhà.

Tại khu nhà ở Kampot, các phóng viên được tiếp cận những phòng làm việc rộng lớn với hàng loạt máy tính và bàn làm việc chất đầy tài liệu hướng dẫn cách lừa đảo các nạn nhân người Thái Lan, cũng như các buồng thu âm để gọi điện thoại và một mô hình “đồn cảnh sát Ấn Độ” giả.

Các nhà chức trách cho biết không có vụ bắt giữ nào được thực hiện bên trong khu sòng bạc Kampot, được biết đến với tên gọi My Casino. Các nhân viên đã bỏ trốn sau khi ông trùm kiêm người đứng đầu sòng bạc Ly Kuong bị bắt giữ. Cảnh sát cho biết họ thiếu nhân lực để bắt giữ những người đang bỏ trốn.

“Toàn tỉnh chỉ có khoảng 1.000 cảnh sát và khoảng 300 cảnh sát quân sự”, ông Mao Chanmothurith, giám đốc công an tỉnh Kampot, cho biết trong chuyến thị sát.

“Ngay cả khi kết hợp cả hai lực lượng, chúng tôi vẫn không thể bắt giữ những người này vì khi họ rời khỏi đây, số lượng có khoảng 6.000-7.000 người”, ông nói thêm.

Để đối phó với các đường dây lừa đảo trực tuyến, các cơ quan chức năng, bao gồm Ủy ban Chống Lừa đảo Trực tuyến Campuchia, đang phối hợp với các quốc gia khác, đặc biệt là cảnh sát Trung Quốc.

Campuchia ngày 6/1 đã bắt giữ người sáng lập tập đoàn Prince là Chen Zhi và dẫn độ đối tượng này sang Trung Quốc theo yêu cầu của Bắc Kinh.

10 ngày sau đó, nhà chức trách bắt giữ ông trùm kiêm chủ sòng bạc Ly Kuong, 49 tuổi, với cáo buộc lừa đảo trong tình tiết tăng nặng, rửa tiền và tuyển dụng trái phép nhằm mục đích bóc lột.

Trong bối cảnh các vụ dẫn độ liên quan đến mạng lưới lừa đảo tại Campuchia, Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia đã kêu gọi Phnom Penh có hành động bảo vệ công dân Trung Quốc, sau khi ghi nhận nhiều trường hợp công dân bị mất tích.

Trong 6 tháng cuối năm 2025, lực lượng chức năng Campuchia đã trấn áp các hoạt động lừa đảo trực tuyến tại 118 địa điểm trên 18 tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Tổng cộng 4.983 nghi phạm đã bị bắt, trong đó có 979 phụ nữ, thuộc 23 quốc tịch.

Theo báo cáo của Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC), thiệt hại toàn cầu do lừa đảo trực tuyến gây ra đạt 37 tỷ USD trong năm 2023.