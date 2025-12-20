Campuchia bắt giữ gần 5.000 nghi phạm lừa đảo trực tuyến

Lực lượng chức năng Campuchia đột kích một cơ sở lừa đảo trực tuyến (Ảnh: Khmer Times).

Ngày 18/12, Ban Thư ký Ủy ban Phòng, chống Lừa đảo Trực tuyến Campuchia (CCOS) công bố kết quả chiến dịch chống lừa đảo trên toàn quốc triển khai từ 27/6 đến 18/12. Trong thời gian này, các lực lượng chỉ huy hành chính thống nhất tại thủ đô và các địa phương, dưới sự chỉ đạo của CCOS, đã kiểm tra và đột kích 118 địa điểm tại 18 thành phố và tỉnh.

Kết quả, cơ quan chức trách đã tạm giữ 4.983 nghi phạm, trong đó có 979 phụ nữ, thuộc 23 quốc tịch. Những người bị tạm giữ gồm công dân từ các quốc gia như Trung Quốc, Indonesia, Ấn Độ, Bangladesh, Thái Lan, Hàn Quốc, Pakistan, Nepal, Malaysia, Nhật Bản, Myanmar, Philippines, Lào, Cameroon, Nigeria, Uganda, Sierra Leone, Mông Cổ, Nga, Sri Lanka, Algeria và Singapore.

Trong khuôn khổ các biện pháp thực thi này, 4.039 công dân nước ngoài, trong đó có 605 phụ nữ, đã bị trục xuất khỏi Campuchia. Giới chức trách Campuchia cũng cho biết họ đã giải cứu các nạn nhân của nạn buôn người, triệt phá các mạng lưới lừa đảo trực tuyến và đóng cửa các trung tâm liên quan đến hoạt động buôn người.

CCOS nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế, cho biết việc Campuchia phối hợp với các đối tác trên toàn cầu đã đạt được những bước tiến tích cực và mang lại kết quả cụ thể trong cuộc chiến chống lừa đảo trực tuyến. Sự hợp tác này đặc biệt then chốt đối với các cuộc điều tra nhằm triệt phá các mạng lưới tội phạm có tổ chức đứng sau các vụ lừa đảo dựa trên công nghệ.

Các đối tác quốc tế và Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) khu vực Đông Nam Á - Thái Bình Dương đã đánh giá cao ý chí chính trị rõ ràng và cam kết mạnh mẽ của Campuchia trong việc xóa bỏ và ngăn chặn gian lận liên quan đến công nghệ. Theo họ, những nỗ lực này đóng góp đáng kể cho các sáng kiến toàn cầu chống tội phạm xuyên quốc gia.