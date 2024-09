Cách Israel hạ sát thủ lĩnh Hezbollah ở tầng hầm sâu 18m

Hố tử thần xuất hiện ở Beirut sau vụ Israel không kích, ám sát thủ lĩnh Hezbollah hôm 27/9 (Ảnh: Times of Israel).

Israel được cho là đã sử dụng hàng trăm tấn bom đạn để san phẳng tòa nhà ở ngoại ô thủ đô Beirut, Li Băng, nơi diễn ra cuộc họp của các lãnh đạo Hezbollah tối 27/9.

Địa điểm họp là một căn phòng dưới tầng hầm sâu khoảng 18m của tòa nhà nằm giữa khu dân cư đông đúc ở ngoại ô phía nam Beirut. Cuộc họp có sự tham gia của thủ lĩnh Hassan Nasrallah và một số chỉ huy cấp cao của Hezbollah.

Với thủ lĩnh Nasrallah, người hiếm khi xuất hiện trước công chúng và luôn giữ bí mật về hoạt động của mình, những thông tin về một cuộc họp như vậy là tuyệt mật.

Tuy nhiên, tình báo Israel đã thâm nhập sâu đến mức họ có thể nắm được lịch trình cuộc gặp của ban lãnh đạo Hezbollah và nhanh chóng triển khai kế hoạch hạ sát đã được chuẩn bị rất kỹ lưỡng.

Tòa nhà ở ngoại ô Beirut bị san phẳng, khiến các lãnh đạo Hezbollah thiệt mạng sau cuộc tập kích của Israel hôm 27/9 (Ảnh: Reuters).

Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định vẫn đến New York dự cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngay cả khi tình hình chiến sự ở Gaza và biên giới Israel - Li Băng vẫn căng thẳng. Times of Israel dẫn một số nguồn tin cho hay, động thái này của Israel dường như nhằm để Hezbollah tin tưởng Israel sẽ án binh bất động, hoặc ít nhất sẽ không nhắm đến các chỉ huy cấp cao của Hezbollah trong thời gian này.

Cuộc họp với sự tham gia của đông đảo ban lãnh đạo Hezbollah đã diễn ra bên dưới tầng hầm của tòa nhà ở ngoại ô Beirut.

Một gián điệp chỉ điểm được cho là người Iran đã thông báo với phía Israel rằng ông Nasrallah đang trên đường đến tầng hầm. Vài tiếng sau, Israel không kích dữ dội vào boongke này.

Israel hôm 28/9 công bố video cho thấy ít nhất 8 máy bay chiến đấu F-15I cất cánh từ căn cứ Hatzerim ở miền Nam Israel tham gia vào cuộc không kích. Các báo cáo cho thấy, Israel từ lâu đã để mắt đến địa điểm này. Chỉ huy phi đội F-15I của Israel tiết lộ, họ chuẩn bị cho cuộc không kích này từ vài ngày trước, nhưng chỉ được thông báo về mục tiêu tấn công vài giờ trước khi tiến hành.

Quân đội Israel cũng công bố thông tin liên lạc vô tuyến của sĩ quan chỉ huy Lực lượng Không quân Israel và chỉ huy phi đội 69 sau khi thực hiện cuộc tấn công. Tuy nhiên, họ không đưa ra bất kỳ bình luận nào về loại hoặc số lượng bom được sử dụng.

Các ảnh chụp hiện trường cho thấy 2 tòa nhà cao tầng liền kề nhau ở ngoại ô Beirut bị san phẳng. Vụ không kích cũng tạo ra các hố sâu khổng lồ tại đây, trong đó có hố sâu tới 30m.

Giới chuyên gia nhận định, các vụ nổ và sức hủy diệt để lại phù hợp với loại bom nặng 900kg có khả năng được thiết kế để phát nổ sau khi xuyên thủng các công trình.

Một câu hỏi đặt ra là tại sao ông Nasrallah cảm thấy cần phải nhóm họp trực tiếp với các thành viên cấp cao khác của Hezbollah vào lúc này.

Guardian dẫn nhận định của các nhà phân tích cho rằng, ông Hezbollah cần họp mặt các lãnh đạo cấp cao của tổ chức sau vụ hàng nghìn máy nhắn tin, bộ đàm phát nổ ở Li Băng khiến hàng chục người thiệt mạng và hơn 3.000 người bị thương.

Những thiết bị liên lạc công nghệ thấp nhằm tránh rò rỉ thông tin đến nay cũng không còn đáng tin cậy với Hezbollah, do vậy, gặp trực tiếp là cách duy nhất để ban lãnh đạo Hezbollah thảo luận cách ứng phó với chiến dịch leo thang của Israel.

Những vụ hạ sát của Israel nhằm vào các chỉ huy cấp cao của Hezbollah cho thấy các hoạt động quân sự của nước này được hỗ trợ đáng kể bởi mạng lưới tình báo.

Theo tờ Financial Times, tình báo Israel rất có thể cài đặc vụ vào sâu hàng ngũ của Hezbollah, kể cả cấp lãnh đạo cao nhất mà không bị nghi ngờ. Đây dường như là chiến dịch kéo dài nhiều năm.