Bộ trưởng Tài chính Mỹ nói về đề xuất chia "cổ tức" 2.000 USD cho người dân

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent (Ảnh: AFP).

Ông Bessent cho biết, Tổng thống Donald Trump đã đề xuất rằng người Mỹ có thể nhận được “cổ tức” từ thuế quan ít nhất 2.000 USD thông qua các khoản cắt giảm thuế trong dự luật kinh tế chủ chốt mà ông ký ban hành đầu năm 2025.

Ông Bessent đã nhận được hỏi trên chương trình của ABC về một bài đăng trên mạng xã hội của ông Trump hôm 9/11, trong đó Tổng thống bày tỏ sự ủng hộ với các biện pháp thuế quan ông ban hành và nói rằng “một khoản cổ tức ít nhất 2.000 USD/người (không tính người có thu nhập cao) sẽ được chi trả cho mọi người".

Ông Bessent nói rằng ông chưa trao đổi với Tổng thống về ý tưởng này nhưng “khoản cổ tức 2.000 USD có thể xuất hiện dưới nhiều hình thức, theo nhiều cách khác nhau. Nó có thể là các khoản giảm thuế mà chúng tôi đang thực hiện theo chương trình của tổng thống, không thu thuế tiền boa, không thu thuế làm thêm giờ, không thu thuế An sinh Xã hội, khấu trừ khoản vay mua ô tô".

Ông Trump đã tích cực bảo vệ chính sách thuế quan của mình kể từ khi Tòa án Tối cao hôm 5/11 nghe tranh luận về vụ kiện nhằm hủy bỏ các chương trình thuế quan này.

Tổng thống Trump cảnh báo nếu tòa án có phán quyết chống lại chính sách của ông, điều đó sẽ gây hậu quả cho Mỹ. Ông Trump cho rằng các khoản thuế này là hợp lý nhằm giải quyết vấn đề thâm hụt thương mại lâu dài của đất nước.