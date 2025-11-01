Thủ tướng Anh bỏ tiền túi để giữ lại dây chuyền tặng của Tổng thống Mỹ

Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Đây là món quà duy nhất mà ông Starmer chọn giữ lại sau khi ông chủ trì chuyến thăm cấp nhà nước lần thứ 2 của Tổng thống Mỹ vào tháng 9, Guardian dẫn hồ sơ từ Văn phòng Nội các Anh đưa tin.

Thủ tướng và phu nhân, bà Victoria Starmer, đã đón Tổng thống Trump và phu nhân Melania tại khu nghỉ dưỡng Chequers vào tháng 9, sau khi ông Trump được Nhà vua và Hoàng hậu tiếp đón tại lâu đài Windsor.

Gia đình ông Trump cũng tặng Thủ tướng Anh một gậy golf và một cặp khuy măng sét bạc, đều có khắc tên cá nhân, nhưng những món quà này được Văn phòng Nội các giữ lại. Một đôi ủng cao bồi mà Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump tặng cho phu nhân của ông Starmer cũng được cơ quan này lưu giữ.

Theo quy định của chính phủ, các quan chức cấp cao không được phép giữ quà tặng chính thức có giá trị hơn 140 bảng Anh trừ khi họ trả phần chênh lệch giữa 140 bảng và giá trị thật của món quà. Giá trị của sợi dây chuyền trên không được tiết lộ, và Phủ Thủ tướng cũng từ chối cung cấp chi tiết.

Trong chuyến thăm cấp nhà nước, khi Tổng thống và Đệ nhất phu nhân Mỹ được đón tiếp tại lâu đài Windsor, ông Starmer đã tặng Tổng thống Mỹ một hộp tài liệu màu đỏ của bộ trưởng có dập quốc huy và chức danh của Tổng thống, cùng một chiếc khăn lụa do trẻ em Ukraine thiết kế dành cho Đệ nhất phu nhân.

Hồi tháng 9, ông Starmer còn được Thủ tướng Australia Anthony Albanese tặng một áo đấu bóng bầu dục, một đôi ủng da và bia và được nhà lãnh đạo Palestine Mahmoud Abbas tặng một bức chạm gỗ.