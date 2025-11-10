Tổng giám đốc BBC từ chức sau vụ cắt ghép phát biểu của Tổng thống Mỹ

Ông Tim Davie (Ảnh: Reuters).

Tổng giám đốc BBC, Tim Davie, và Giám đốc điều hành bộ phận tin tức, Deborah Turness, đều từ chức sau khi một bản ghi nhớ nội bộ bị rò rỉ, trong đó tiết lộ rằng BBC đã cắt ghép không chính xác một bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump để khiến nó có vẻ như "ông đã trực tiếp kêu gọi bạo lực vào ngày 6/1/2021" ở khu vực nhà quốc hội Mỹ.

Trong thư gửi nhân viên chiều 9/11, ông Davie nói việc ông từ chức là “hoàn toàn do tôi tự quyết định”. Ông nói thêm rằng với tư cách tổng giám đốc, ông “chịu trách nhiệm cuối cùng” cho những sai lầm mà BBC mắc phải.

Bà Turness nói vụ bê bối liên quan đến bộ phim tài liệu trong loạt chương trình “Panorama” của BBC đã “đến mức gây tổn hại cho BBC, một tổ chức mà tôi yêu quý.”

“Trách nhiệm nên dừng lại ở tôi”, bà nói thêm.

Hai vụ từ chức diễn ra sau khi Telegraph công bố chi tiết một hồ sơ nội bộ của BBC bị rò rỉ, do Michael Prescott, người được thuê để cố vấn cho BBC về các tiêu chuẩn và hướng dẫn biên tập, biên soạn.

Trong bản ghi nhớ đó, ông Prescott tiết lộ rằng năm ngoái BBC đã phát sóng một bài phát biểu của ông Trump bị “cắt ghép”, khiến nó có vẻ như Tổng thống đã khuyến khích những người biểu tình ở nhà quốc hội, nói với họ rằng ông sẽ cùng đi để “chiến đấu tới cùng.”

Trên thực tế, trong bài phát biểu tại Washington, D.C. ngày 6/1/2021, ông Trump nói: “Chúng ta sẽ đi xuống tòa nhà quốc hội, và chúng ta sẽ cổ vũ cho những thượng nghị sĩ và hạ nghị sĩ dũng cảm của chúng ta".

Ông Trump hoan nghênh tin tức về các vụ từ chức và cảm ơn Telegraph vì đã công khai điều này. Ông cũng chỉ trích những người từ chức là "thiếu trung thực và cố thao túng cán cân của một cuộc bầu cử tổng thống".

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cũng chỉ trích BBC là không đưa tin chính xác và nghiêng về cánh tả.

Trong khi đó, Bộ trưởng Văn hóa, Truyền thông và Thể thao Anh Lisa Nandy đã cảm ơn ông Davie vì những đóng góp của ông cho BBC sau khi ông tuyên bố từ chức.

“Ông ấy đã dẫn dắt BBC vượt qua một giai đoạn đầy biến động và giúp tổ chức đối mặt với những thách thức trong các năm gần đây”, bà Nandy viết trên X.

“Hiện nay hơn bao giờ hết, nhu cầu về các bản tin đáng tin cậy và các chương trình chất lượng cao là điều thiết yếu cho đời sống dân chủ, văn hóa và vị thế của chúng ta trên thế giới”, bà nói thêm.

Lãnh đạo đảng Bảo thủ đối lập Kemi Badenoch hoan nghênh việc từ chức và nhấn mạnh: “Ban lãnh đạo mới giờ đây phải thực hiện cải tổ thực sự về văn hóa của BBC, từ trên xuống dưới vì công chúng sẽ không thể tiếp tục chấp nhận trả phí truyền hình bắt buộc nếu BBC không chứng minh được tính khách quan thực sự".

BBC hiện phần lớn được tài trợ bởi khoản phí giấy phép 228 USD mỗi năm do mỗi hộ gia đình tại Vương quốc Anh sở hữu TV hoặc xem nội dung phát trực tuyến phải trả. Với tư cách là một đài phát thanh - truyền hình công cộng, tổ chức này phải tuân thủ các tiêu chuẩn về tính độc lập và công bằng trong biên tập.