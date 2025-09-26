Rộ tin Mỹ triệu hồi khẩn hàng trăm tướng lĩnh về nước họp bất thường

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth (Ảnh: Reuters).

Truyền thông Mỹ ngày 25/9 đưa tin, hàng trăm tướng và đô đốc Mỹ trên khắp thế giới đã được triệu tập về Virginia để họp với Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth vào ngày 30/9 tới.

Theo các quan chức, cuộc họp dự kiến diễn ra tại căn cứ quân sự ở Quantico, bang Virginia.

Tuy nhiên, lý do của cuộc họp vẫn chưa được tiết lộ. Đáng chú ý là ngay cả các sĩ quan cấp tướng tham dự cũng không rõ nội dung, hay vì sao sự kiện lại được đưa vào lịch trình một cách đột ngột.

Điều này làm dấy lên nhiều đồn đoán về mục đích của cuộc họp từ giả thuyết đây là một bài kiểm tra thể lực tập thể, đến báo cáo tình hình Bộ Quốc phòng, hoặc thậm chí một đợt sa thải hàng loạt sĩ quan. Dù nguyên nhân thực sự là gì, việc triệu tập gấp một số lượng lớn sĩ quan cấp cao như vậy được đánh giá là rất hiếm hoi.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean Parnell chỉ bình luận ngắn gọn: “Bộ trưởng sẽ phát biểu trước các lãnh đạo quân sự cấp cao vào đầu tuần tới”. Ông cũng không trả lời về số lượng người tham dự, mục đích cuộc họp hay lý do triệu tập gấp.

Tại Nhà Trắng, Phó Tổng thống JD Vance hạ thấp tính bất thường của sự kiện, cho rằng “cuộc họp như vậy hoàn toàn không có gì lạ”.

Tại cuộc họp báo ở Phòng Bầu dục chiều 25/9, Tổng thống Trump đã lên tiếng về cuộc họp bất thường này. Ông nói: “Thật tuyệt khi mọi người từ khắp nơi trên thế giới cùng dự họp phải không”.

Ông cho biết cuộc họp ít nhất một phần sẽ liên quan đến việc rà soát lại trang thiết bị quân sự. “Chúng ta có những trang thiết bị tốt nhất thế giới. Rất nhiều tướng lĩnh muốn có mặt. Họ cũng sẽ đi thăm các cơ sở khí tài, và sẽ bàn về những loại vũ khí mới nhất”, ông Trump nhấn mạnh.

Mỹ hiện duy trì lực lượng quân sự trên toàn cầu, từ Hàn Quốc, Nhật Bản đến Trung Đông, được đặt dưới quyền chỉ huy của các tướng lĩnh.

Ông Hegseth đang tiến hành cải tổ mạnh mẽ Bộ Quốc phòng Mỹ để triển khai nghị trình an ninh quốc gia của Tổng thống Trump và loại bỏ các chương trình đa dạng mà ông coi là “phân biệt đối xử”.

Hồi tháng 2, ông Hegseth đã cách chức Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân C.Q. Brown cùng 5 tướng lĩnh và đô đốc khác. Tháng trước, ông tiếp tục sa thải lãnh đạo Cơ quan Tình báo Lầu Năm Góc và 2 chỉ huy cấp cao.

Trong tháng 5, ông Hegseth ra lệnh cắt giảm 20% số tướng 4 sao, đồng thời giảm tối thiểu 20% số tướng lĩnh trong lực lượng Vệ binh Quốc gia và thêm 10% trong toàn quân. “Nhiều tướng và đô đốc hơn không có nghĩa là thành công hơn”, ông tuyên bố khi đó.

Giờ đây, nhiều người trong số những sĩ quan từng bị tác động bởi chính sách cắt giảm này sẽ ngồi chung một phòng họp. Một quan chức giấu tên nhận định: “Có lẽ sự việc không nghiêm trọng như nhiều người nghĩ... nhưng việc thiếu minh bạch rõ ràng không giúp tình hình ổn định hơn.”