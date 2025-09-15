Chỉ huy chiến trường Ukraine cảnh báo không được phép đánh giá thấp Nga

Viacheslav Shutenko, chỉ huy Tiểu đoàn Hệ thống bay không người lái của Lữ đoàn 44 Ukraine (Ảnh: RBC).

Viacheslav Shutenko, chỉ huy Tiểu đoàn Hệ thống bay không người lái của Lữ đoàn 44, đã trao đổi với RBC-Ukraine về chiến thuật trên thực địa của Nga, những khó khăn trong huy động lực lượng đang ảnh hưởng tới chiến trường.

Theo ông, trong xung đột, UAV phát hiện các nhóm tấn công, yểm trợ bộ binh, phá hủy trang thiết bị và trực tiếp cứu mạng người. Nhưng dù công nghệ tiến bộ đến đâu, yếu tố con người vẫn mang tính quyết định.

Ông Shutenko phục vụ trong Lữ đoàn 44 từ năm 2023. Ban đầu, ông là phó chỉ huy tiểu đoàn súng trường và chiến đấu tại hướng Kupiansk.

“Chúng tôi bảo vệ Synkivka và Petropavlivka. Tiểu đoàn UAV được thành lập tháng 3/2024, và đến tháng 5, tôi được bổ nhiệm làm chỉ huy”, ông nhớ lại.

Đơn vị mới được hình thành trên cơ sở một đại đội UAV tấn công, từ đó phát triển thành một tiểu đoàn kết hợp gồm trinh sát, tấn công và các nhóm chuyên biệt.

Dù UAV được dùng rộng rãi, hoạt động tác chiến tầm gần chưa biến mất. Tùy theo khu vực và mùa, bộ binh vẫn phải đối mặt trực diện với đối thủ.

“Giờ là mùa hè, cây cối rậm rạp, Nga ngụy trang rất tốt. Dù có hàng chục UAV trinh sát, chúng tôi vẫn có thể bỏ sót nhóm tấn công. Khi đó bộ binh phải đánh gần bằng súng bộ binh", ông Shutenko giải thích.

Thậm chí có tình huống phía Ukraine chủ động áp sát, khi phát hiện lính Nga ẩn nấp trong vùng xám.

Chỉ huy Shutenko nhấn mạnh, không được phép đánh giá thấp Nga. “Họ cũng có đơn vị tinh nhuệ, sử dụng UAV rất hiệu quả, được cấp nguồn lực khổng lồ. Và đáng lo hơn, số lượng các đơn vị này đang tăng”, ông nói.

Theo ông, Ukraine từng đánh giá thấp khả năng UAV của Nga. Khác với Ukraine, nơi các đổi mới trong công nghệ quốc phòng phải mất nhiều thời gian mới được áp dụng rộng rãi, Nga có thể nhanh chóng nhân rộng sản xuất khi phát hiện công nghệ hiệu quả. Ví dụ mới nhất là UAV tầm xa cắt đứt tuyến hậu cần của Ukraine.

Ông dẫn chứng tuyến đường Dobropillia-Kramatorsk từng an toàn, nhưng vài tháng trước Nga bắt đầu dùng UAV tấn công xe cộ, khiến con đường này trở nên rất nguy hiểm.

“Chúng ta đang đối đầu một đối thủ mạnh. Việc có thể chống lại họ chứng minh sức mạnh của quân đội Ukraine. Tôi tin chúng ta là một trong những đội quân mạnh nhất thế giới hiện nay”, ông khẳng định.

Vào tháng 8, Nga tiến sâu 15km ở hướng Pokrovsk. Theo ông Shutenko, thành công của Nga đến từ 3 yếu tố: Ukraine thiếu nhân lực, địa hình rậm rạp và tầm nhìn hạn chế.

“Không ai lạ gì chuyện thiếu binh sĩ. Các đơn vị chưa đủ quân số, cả bộ binh lẫn UAV. Chúng tôi không đủ lực lượng để giữ từng mét mặt trận”, ông nói. Nga khai thác điểm mù trong rừng cây, chia nhóm nhỏ, trinh sát và thọc sâu.

Theo chỉ huy này, nỗi lo lớn nhất của ông là mất các binh sĩ và ông lên mọi kế hoạch đều tính đến việc bảo vệ quân số.

Mỗi chuyến xuất kích đều được chuẩn bị kỹ: Tính toán đường đi an toàn, gắn hệ thống tác chiến điện tử lên xe, chuẩn bị tuyến rút lui. Nhưng quan trọng nhất, UAV phải kịp thời phát hiện đối phương, ngăn họ tiếp cận chiến hào nơi lính Ukraine đang cố thủ.

Ông nhấn mạnh, sự cân bằng giữa hiệu quả chiến đấu và an toàn nhân mạng là then chốt.