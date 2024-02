Bộ trưởng Đức dự đoán thời điểm Nga có thể tấn công NATO

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius (Ảnh: Getty).

Trả lời phỏng vấn Bloomberg ngày 18/2 bên lề Hội nghị An ninh Munich, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nói rằng Nga có thể tấn công NATO trong vòng 5-8 năm nữa.

"Tôi không thể dự đoán chính xác liệu có hay không và khi nào sẽ xảy ra một cuộc tấn công (của Nga) vào lãnh thổ NATO. Nhưng điều đó có thể xảy ra trong vòng 5-8 năm nữa", Bộ trưởng Pistorius nói.

Ông kêu gọi các nước NATO chuẩn bị cho "tình huống xấu nhất" là Nga sẽ tấn công vào lãnh thổ của liên minh trong thập niên tới. Ông cho rằng, việc các nước thành viên NATO cam kết dành ít nhất 2% GDP cho quốc phòng mới chỉ là "điểm khởi đầu" để đối phó với những thách thức an ninh.

Trước đó, trả lời phỏng vấn truyền thông trong nước, Bộ trưởng Pistorius đánh giá hiện tại không có nguy cơ Nga tấn công NATO hay bất cứ đối tác nào của liên minh này do Moscow đang phải tập trung nguồn lực cho cuộc chiến tại Ukraine. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, đó chỉ là lát cắt tình hình hiện tại, không thể biết chắc chắn điều gì có thể xảy ra trong tương lai.

Bộ trưởng Pistorius cũng cảnh báo, việc quốc hội Mỹ chưa thể thông qua viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine có thể ảnh hưởng đến hợp tác an ninh, tác động tiêu cực đến các nhà thầu quốc phòng Mỹ, làm suy yếu châu Âu.

"Châu Âu xa Iowa hay Wisconsin (Mỹ), nhưng lại rất gần nếu xét về chính sách an ninh. Một châu Âu ít được đảm bảo an ninh hơn đồng nghĩa an ninh của Mỹ cũng bị suy yếu", ông nhấn mạnh.

Gần đây, giới chức phương Tây bắt đầu lo ngại về viễn cảnh Nga giành chiến thắng ở Ukraine và có thể tấn công vào lãnh thổ NATO.

Báo Bild tháng trước đưa tin, Bộ Quốc phòng Đức đang lên kế hoạch hành động cho tình huống Nga tấn công một quốc gia NATO sau khi chiến thắng ở Ukraine. Một nguồn tin tình báo châu Âu đánh giá, Nga có thể tấn công châu Âu vào mùa đông 2024-2025.

Về phía Nga, Tổng thống Vladimir Putin và Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Dmitry Medvedev khẳng định Moscow không có kế hoạch phát động một cuộc xung đột với NATO hay các nước Liên minh châu Âu (EU) ngay cả khi phương Tây liên tục đề cập đến vấn đề đó.

Mặt khác, ông Medvedev nêu rõ, nếu xung đột toàn diện nổ ra giữa Nga và NATO, Moscow sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài triển khai hạt nhân.

Những cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh Nga đang chiếm thế thượng phong trên chiến trường Ukraine. Quân đội Nga cuối tuần qua tuyên bố kiểm soát hoàn toàn thành phố Avdiivka ở miền Đông Ukraine. Nguyên nhân chính khiến Avdiivka thất thủ được cho là quân đội Ukraine cạn kiệt đạn pháo.