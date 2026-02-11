Binh sĩ Ukraine chật vật giữa chiến hào lạnh âm 21°C

Binh sĩ Ukraine tác chiến (Ảnh: Reuters).

“Ở Ukraine thật sự rất lạnh. Tôi nghĩ đây là mùa đông lạnh như vậy lần đầu tiên sau một thời gian dài", Nefor, lãnh đạo của một đại đội bộ binh thuộc Quân đoàn 3 Ukraine, thừa nhận.

Một đợt lạnh đã quét qua phần lớn Ukraine tuần trước, khiến nhiệt độ ở một số đêm tại vùng đông bắc Kharkov, nơi quân đoàn của Nefor đang chiến đấu, giảm xuống tới -21°C.

Tác chiến trong chiến hào, vốn ít được chú ý trong vài thập kỷ qua, nay lại trở thành chủ đề được các quân đội trên thế giới, đặc biệt ở châu Âu, quan tâm khi theo dõi chiến sự Nga - Ukraine.

Nefor, người chỉ sử dụng biệt danh vì lý do an ninh, chịu trách nhiệm phân ca trực cho bộ binh ở tuyến đầu. Theo ông, vật dụng quan trọng nhất mỗi binh sĩ cần là miếng sưởi hóa học, có thể đặt sát người bên trong quân phục.

“Bạn đặt miếng sưởi sát cơ thể, máu lưu thông sẽ ấm lên. Đồ vật này hoạt động khá tốt. Nếu muốn nghỉ ngơi chút, chỉ cần dùng miếng sưởi và túi ngủ là nhanh hơn", ông nói.

Ở nhiệt độ như vậy, tê cóng có thể xuất hiện chỉ trong 30 phút, nên binh sĩ phải dùng miếng sưởi liên tục. Mỗi miếng thường dùng được 6-8 giờ, nghĩa là một binh sĩ cần ít nhất 3 miếng mỗi ngày.

Đại đội của ông từng thử dùng máy sưởi chạy điện, nhưng chúng có rủi ro: Người quá ấm sẽ dễ bị phát hiện bởi thiết bị quan sát nhiệt, nhất là khi môi trường xung quanh rất lạnh.

Ngược lại, miếng sưởi hóa học phát ra tín hiệu nhiệt rất nhỏ khiến UAV trinh sát nhẹ khó phát hiện được.

Trung úy Serhii Andrieiev, phó chỉ huy đại đội UAV “Kraken” thuộc Quân đoàn 3, cho biết các tổ lái UAV phải ưu tiên ngụy trang nơi ẩn nấp vào mùa đông, vì tán rừng thưa hơn nên ít chỗ nấp khỏi tầm mắt.

Dấu hiệu nhiệt từ động cơ UAV cũng dễ bị phát hiện hơn. Chỉ những tổ lái cực kỳ may mắn mới có thể đóng quân trong nhà ở tuyến Kharkov, đa số phải ở hầm cá nhân lớn hoặc tầng hầm của tòa nhà bị phá hủy.

Thiết bị sưởi điện cũng tiêu tốn nhiều năng lượng. Đại đội của Nefor mang theo khoảng 20 pin dự phòng EcoFlow, nhưng không đủ cho mọi vị trí tiền tuyến, vì pin còn phải cấp điện cho màn hình và máy vô tuyến.

Thời tiết dao động trên - dưới 0°C còn nguy hiểm hơn: Quần áo có thể thấm nước khiến băng tan ra rồi đóng băng trở lại khi nhiệt độ xuống âm, làm tăng nguy cơ hạ thân nhiệt.

Gần đây, phương tiện mặt đất không người lái (UGV) giúp ích rất nhiều: chúng chở đạn dược, quần áo, thực phẩm, nước và miếng sưởi tới chiến hào, giảm gánh nặng cho binh sĩ. Vũ khí cũng có thể bị ướt và đóng băng. Binh sĩ Ukraine thường bôi một hỗn hợp dầu bôi trơn lên súng trường.

Cả hai chỉ huy đều nói rằng mùa đông lạnh sâu càng làm tăng áp lực tâm lý lên quân đội Ukraine vốn đã thiếu lực lượng tăng viện và phải tham gia chiến sự kéo dài.

Để tránh bị UAV Nga phát hiện, đại đội của Nefor chỉ cử 2-3 người (tối đa 4) giữ mỗi vị trí. Các binh sĩ thay phiên trực nhiều giờ giữa điểm gác lạnh và nơi nghỉ ấm hơn.

Andrieiev nói rằng nếu có thêm phi công UAV, ông có thể xoay vòng họ khỏi tiền tuyến sau 4-5 ngày; nhưng thực tế các đội phải ở trong rừng 2-3 tuần liên tục. “Ở ngoài trời băng giá lâu như vậy rất kiệt sức, dù có máy sưởi”, ông nói.

Binh sĩ cần nhiều nhiên liệu và quần áo hơn để làm nhiệm vụ. Ngay cả việc dùng nhà vệ sinh tạm trong chiến hào cũng căng thẳng vì họ phải mang nhiều lớp áo, áo giáp, trang bị đầy đủ và vẫn có nguy cơ bị UAV Nga tấn công.