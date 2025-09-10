Belarus bắn rơi loạt UAV "bay lạc" từ chiến sự Nga - Ukraine

Tổng tham mưu trưởng Belarus, Thiếu tướng Pavel Muraveiko (Ảnh: Reuters).

Belarus hôm 10/9 cho biết họ đã bắn hạ một số UAV đi lạc do bị gây nhiễu điện tử trong lúc Nga và Ukraine tiến hành các đợt tấn công qua lại. Đồng thời Minsk cũng đã thông báo cho Ba Lan và Litva về việc các UAV này tiếp cận không phận các nước.

Tuyên bố của Tổng tham mưu trưởng Belarus, Thiếu tướng Pavel Muraveiko, không nói rõ các UAV thuộc về bên nào trong cuộc xung đột đã kéo dài hơn 3 năm qua.

“Trong suốt các đợt tấn công qua lại bằng UAV giữa Liên bang Nga và Ukraine vào ban đêm, lực lượng và phương tiện phòng không trực chiến của Cộng hòa Belarus đã liên tục theo dõi các UAV bị mất điều hướng do tác động từ phương tiện tác chiến điện tử của hai bên", ông Muraveiko nói trong một tuyên bố phát hành bằng tiếng Anh.

“Một số UAV bị mất điều hướng đã bị lực lượng phòng không của đất nước chúng tôi bắn hạ trên lãnh thổ của nước cộng hòa”, ông nói thêm.

Trước đó, Ba Lan cáo buộc một số UAV Nga đã bay vào không phận nước này. Ba Lan cũng tuyên bố đã cùng NATO đã điều động vũ khí để bắn hạ một số UAV.

Ông Muraveiko nói rằng Ba Lan và Litva đã được thông báo về việc các UAV tiếp cận lãnh thổ của 2 nước.

“Điều này cho phép phía Ba Lan kịp thời ứng phó với hành động của UAV bằng cách điều động lực lượng trực chiến. Cộng hòa Belarus sẽ tiếp tục thực hiện nghĩa vụ trong khuôn khổ trao đổi thông tin về tình hình trên không với Cộng hòa Ba Lan và các quốc gia vùng Baltic", ông Muraveiko cho hay.